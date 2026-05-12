Sansanグループへの参画と社名変更のお知らせ

Eightキャリア株式会社

この度、株式会社イードア（所在地：東京都港区、代表取締役：中村 裕）は、Sansan株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘、以下「Sansan」）のグループ会社となりましたことをお知らせいたします。また、本グループ参画に伴い、2026年5月12日（火）付で社名を「Eightキャリア株式会社」へと変更いたします。

■グループ参画の背景

当社は、「意思決定の支援を通じて、社会の進歩発展に寄与する」をミッションに掲げ、人材紹介を起点とした経営・組織コンサルティングを通じて、企業の課題に向き合ってまいりました。特に、企業のあるべき姿を描き、その実現に向けた人事制度設計や採用計画立案から、市場希少性の高いハイクラス・エグゼクティブ層の採用支援まで、「組織」の側面から企業成長に伴走する支援スタイルに強みを持ちます。

昨今、即戦力人材の獲得が多くの企業にとって喫緊の課題となるなか、この度、400万人を超えるビジネスパーソンに利用される名刺アプリ「Eight」や、同アプリを基盤としたプロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」を提供するSansanグループに参画いたしました。これにより、これまで当社が培ってきた「経営視点の採用コンサルティング」の知見と、Sansanが持つ「Eight Career Design」のプラットフォームを掛け合わせた、大きなシナジー効果を生み出せると考えています。

本参画を経て当社はSansanと共に、企業とビジネスパーソンの新たな出会いを創出し、双方の意思決定をより強固に支援してまいります。そして、既存の求人媒体、人材紹介、ダイレクトリクルーティングといった既存の枠組みを超え、人材領域に新しい選択肢を生み出すべく、社員一同邁進してまいります。

■詳細について

本件の詳細につきましては、Sansanが本日付で公表したプレスリリースをご参照ください。

URL：https://jp.corp-sansan.com/news/2026/0512.html

■会社概要

Sansan株式会社

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

代表者：寺田 親弘

所在地：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

設立：2007年6月11日

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan：https://jp.sansan.com/

Eight：https://8card.net/

Bill One：https://bill-one.com/

Contract One：https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence：https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/

Eightキャリア株式会社（旧：株式会社イードア）

代表者：中村 裕

所在地：東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ16階

設立：2010年3月25日

資本金：10,000千円

事業内容：企業向け課題解決ソリューション事業 / メディア事業

企業URL：https://www.edoa.co.jp/