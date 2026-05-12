Gramicci & CONVERSE ALL STAR J HEMP DENIM OX / GRAMICCI を発売します

株式会社インスSS26_Gramicci & CONVERSE_Press Release-5

ALL STAR J HEMP DENIM OX / GRAMICCI

Gramicciが原宿にフラッグシップストアを構えてから1年。CONVERSEとのスペシャルなコラボレーションスニーカーが完成しました。

Gramicciにとって、HEMP(ヘンプ)は単なる素材ではありません。ブランドの思想とユーモア、そしてルーツを象徴する素材です。原料となる麻は、少ない水で栽培できるサステナブルな植物。自然の中で生まれたブランドとして、地球環境に配慮した素材選びは、わたしたちにとって自然な選択です。

そして、クライミングを原点とするGramicciにとって、耐久性は不可欠な要素。ヘンプは繊維としての強度に優れ、履き込むほどに風合いを増しながらも、しっかりと日常を支えます。創業者のマイク・グラハムをはじめとする“ストーンマスター”たちが、ヨセミテの大自然に囲まれながら岩を登っていた風景や彼らの自由な精神性を表す一足に仕上がりました。

本コラボレーションでは、Gramicciが創業した80年代ラストを採用したノスタルジックなフォルムかつ、MADE IN JAPANのクラフトマンシップが光るALL STAR Jをベースに、洗いをかけた日本製ヘンプ混デニム（コットン82%／ヘンプ18%）をアッパーに採用。ドライでナチュラルな質感と、経年変化を楽しめる表情が、クラシックなシルエットに新たな息吹を吹き込みます。

インソールロゴはブラック仕様にアレンジ。

踵にはピスネームを配置し、タンやインソールにはGramicciロゴをプリント。生成りテープやマットシルバーのハトメなど、ALL STAR Jの端正なディテールと、Gramicciらしい素材選びが融合した特別なコラボレーションモデルです。

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ヘンプは、まさにGramicciらしさそのもの。

※本製品はヘンプ100%ではありません（コットン82%／ヘンプ18%）

※素材の特性上、濡れた状態での着用は色移りする可能性があります

サイズ

12サイズ展開

inch / cm

4.5(23.5) / 5.0( 24.0) / 5.5 / (24.5) 6.5(25.0) / 7.0(25.5) / 7.5(26.0) / 8.0(26.5) /

8.5 (27.0) / 9.0(27.5) / 9.5(28.0) / 10.5(29.0) / 11.5(30.0)

※取扱店ごとに展開サイズがことなりますので、在庫状況は取扱店へご確認くださいませ



展開色 :

Navy ネイビー



販売価格：

26,400(Tax Included)



発売日：

5月14日(木)



取扱店舗：

Gramicci直営店(Gramicci Harajuku, Gramicci Umeda)

Gramici Official Online

その他全国取扱店舗



ALL STAR J HEMP DENIM OX / GRAMICCI 公式LP：

https://gramicci.jp/c/season/26ss/31317930(https://gramicci.jp/c/season/26ss/31317930)

◼️キャンペーンビジュアル

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◼️商品画像