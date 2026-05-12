ちとせ交友会、保育士等就職フェア2026に出展

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口哲史）は、2026年5月17日（日）にハービスホール（大阪市北区）で開催される「保育士等就職フェア2026」（主催：大阪市保育士・保育所等支援センター）に出展いたします。

本フェアでは、本年4月に開所した大阪市北区の児童発達支援施設「まんまるちとせ天満」 に加え、「船場ちとせ保育園」、「天満ちとせ保育園」、「豊崎ちとせ保育園」、「吉野ちとせ保育園」の計5施設ともに実践するちとせ交友会が大切にしている「自律を育む保育」や、子ども主体の学びを支える日々の取り組みを来場者に直接お伝えします。

他にも、子ども主体の学びを支えるちとせ交友会の「7つの保育」、そして現場職員が日々実践している丁寧な関わりを来場者の皆様に直接お伝えする機会にしたいと考えております。

また、職員の働き方やキャリア形成、園ごとの特色など、保育者が安心して長く働ける環境づくり についても紹介し、未来の保育者との出会いを創出します。

さらに、ちとせ交友会では 来年度に豊中市「緑地公園ちとせ認定こども園（仮）」新規開園に向けた準備を進めており、大阪エリアにおける保育の場を今後も広げていく方針です。

目的と背景

保育業界では、少子化や働き手不足が続く中、保育者の確保と育成が大きな課題となっています。

ちとせ交友会は、単に人材を採用するのではなく、理念に共感し、子どもと丁寧に向き合う仲間と出会うこと を最も大切にしています。

ちとせの保育は、「考えさせるを考える」 を軸に、子どもが自分で選び、考え、挑戦し、失敗し、また挑戦するプロセスを尊重するものです。

そのためには、保育者自身が子どもを信じ、待ち、寄り添い、環境を整える力が求められます。

今回の就職フェア出展には、以下の背景があります。

・大阪市内で展開する5施設の取り組みを紹介

2026年4月に開所した「まんまるちとせ天満」をはじめ、「船場ちとせ保育園」「天満ちとせ保育園」「豊崎ちとせ保育園」「吉野ちとせ保育園」 の計5施設が実践する、子ども主体の保育の魅力を来場者に伝える機会とする。

・理念に共感する保育者との出会い

子ども主体の保育に共感し、丁寧な関わりを大切にできる人材とつながる。

・現場の実践を“見える化”する

未就園児親子体験、園見学、「7つの保育」など、ちとせの取り組みを紹介し、保育者としての成長が実感できる環境であることを伝える。

・働きやすさと成長の両立を発信

チーム保育、研修制度、職員間の丁寧なコミュニケーションなど、安心して働ける理由を具体的に示す。

さらに、ちとせ交友会では 来年度に豊中市「緑地公園ちとせ認定こども園（仮）」新規開園に向けた準備も進めており、大阪エリアにおける保育の場を今後も広げていく方針です。

今回のフェア出展は、大阪エリアでちとせの保育をより多くの方に知っていただくための大切な機会であり、来場者との対話を通じて、ちとせの保育の価値を丁寧に届ける場として位置づけています。

実施内容

日時：2026年5月17日（日）12:00～16:00

会場：ハービスホール（大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA B2F）

出展内容：

・ちとせの保育理念、7つの保育の紹介

・まんまるちとせ天満、船場ちとせ保育園、天満ちとせ保育園、豊崎ちとせ保育園、吉野ちとせ保育園など、ちとせ交友会グループの特色紹介

・現場職員による働き方・キャリア相談

対象：保育士資格取得予定者、転職希望者、保育に関心のある学生・社会人

ちとせ交友会大阪エリアの各施設

理事長 山口 哲史コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176976/table/21_1_1eefe48c72d86131ea21ffa2e8c8c4bc.jpg?v=202605121051 ]

ちとせ交友会は、子どもたちの“やってみたい”という気持ちを尊重し、その挑戦を丁寧に支える保育を大切にしています。

大阪エリアには、2026年4月に開所した 児童発達支援施設「まんまるちとせ天満」をはじめ、「船場ちとせ保育園」、「天満ちとせ保育園」、「豊崎ちとせ保育園」、「吉野ちとせ保育園」の計5施設が現在あり、それぞれが地域に根ざしながら、子ども主体の保育を実践しています。

今回の就職フェアは、ちとせの保育理念や現場の取り組みを直接お伝えできる貴重な機会です。

理念に共感し、子どもと真摯に向き合う仲間と出会えることを心から楽しみにしています。

また、ちとせ交友会は 今後も大阪エリアでの園展開に力を入れていく方針であり、来年度には豊中市での新規開園に向けた準備も進めています。

地域の子どもたちと保護者の皆さまに、より良い保育環境を届けていけるよう、これからも誠実に取り組んでまいります。

ちとせの温かさや丁寧さが、多くの方に伝わることを願っています。

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援施設などの子ども・子育て支援事業を展開しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園等の幼児施設等運営

設立： 昭和45年8月

HP：https://www.chitosek.or.jp/

ちとせ交友会オリジナルキャラクター ちこちゃん