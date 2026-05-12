臨床組織科学（COS）の場の勾配理論──Field Gradient Theoryと2-on-1 configurationによる構造的介入

株式会社DroRField Gradient Theory（場の勾配理論）は、2-on-1 configurationを説得・矯正ではなく、心理的安全性を前提とした相互作用場の設計として捉える。

複雑系科学と神経科学を基盤に、組織の「見えない相互作用構造」を観察し、設計する研究実践ファーム、株式会社DroR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山中真琴）が国際学術誌『Frontiers in Psychology』で公開した論文は、臨床組織科学（Clinical Organizational Science、以下COS）の中核技法としてField Gradient Theory（場の勾配理論）を定式化しています。

本論文に関する英語ニュースリリースはEurekAlert!で配信され、COS全体の問題提起は海外科学ニュースサイトPhys.orgでも紹介されています。本リリースでは、その中核技法であるField Gradient Theoryを、2-on-1 configurationと心理的安全性の観点から整理します。

■ 臨床組織科学（COS）の固定定義

臨床組織科学（Clinical Organizational Science, COS）は、複雑系科学・神経科学・組織心理学・行動科学を統合し、組織の安定状態を能動的に再生産する相互作用構造を理論化し、その構造に介入するためのフレームワークです。COSは、組織変革を「個人の行動変容」ではなく「組織アトラクターの遷移」として捉え、中核技法として Field Gradient Theory、Loop Conversion Design、Neural Base Design を提示します。個人の習慣化と組織レベルの変化をつなぐ概念として、emergence bridge（創発の橋）を提案しています。

■ 場の勾配理論は「2人で1人を詰める技法」ではない

最初に、最も重要な誤読を避ける必要があります。場の勾配理論は、2人で1人を説得・指導・矯正する技法ではありません。



2-on-1 configuration（2対1構造）は、特定の行動を強制するものではなく、既存の相互作用パターンに非対称性を導入し、組織の状態遷移が起こる確率を高めるための構造設計です。



もし2対1構造が、圧力、詰問、説得、正しい方向への誘導として運用されれば、それはCOSの場の勾配理論ではありません。むしろ、そのような運用は失敗条件を発動させ、既存のアトラクターを強化する可能性があります。

■ 4つの理論的源泉

場の勾配理論は、4つの理論的源泉を統合します。



1. Lewinの場の理論

Lewinは、行動を個人だけではなく、個人と環境の関数として捉えました。COSはこの視点を継承し、行動を変えるには、個人の意識だけでなく、行動が生じる場そのものを変える必要があると考えます。



2. Simmelの三者関係論

Simmelは、二者関係と三者関係が質的に異なる社会形式であることを示しました。二者関係は均衡や対称性へ向かいやすい一方、三者関係は連合、媒介、非対称性を生み出します。場の勾配理論は、この非対称性を組織介入の構造原理として扱います。



3. Kauffmanのアトラクター概念

組織が既存のアトラクター状態にある場合、小さな働きかけは既存の復元力に吸収されます。状態遷移を起こすには、アトラクターの復元力を超える構造的な差分が必要です。



4. Edmondsonの心理的安全性

同じ2対1構造でも、心理的安全性がある場合には影響の勾配として機能し、心理的安全性がない場合には強制的圧力として知覚されます。したがって、場の勾配理論はNeural Base Designによる関係的基盤を前提とします。

■ 核心メカニズム：2-on-1 configuration

2-on-1 configurationでは、2者が注意、関与、コミュニケーションエネルギーを第3者に向けます。この三者構造により、既存の二者関係では生じにくい非対称性が生まれます。



COSでは、この非対称性を「勾配」と呼びます。勾配とは、強制力ではなく、相互作用場の中に生じる方向づけられた差分です。組織が既存アトラクターに戻ろうとする時、この差分が既存パターンの自己復帰を揺さぶり、別の応答が起こる確率を高めます。



ただし、場の勾配理論は、特定の結果を保証するものではありません。複雑適応系としての組織では、介入は遷移の確率を高めることはできても、結果を決定することはできません。

■ 明示された失敗条件

Field Gradient Theory（場の勾配理論）の概念図。2-on-1 configurationは、対象者への説得・矯正ではなく、心理的安全性を前提に相互作用場の勾配を設計し、望ましい行動パターンへの遷移確率を高める構造として位置づけられる。

場の勾配理論において最も重要なのは、失敗条件が明示されている点です。



心理的安全性や信頼の基盤がない状態で2対1構造を導入すると、それは影響の勾配ではなく、強制的圧力として知覚される可能性があります。この場合、脅威関連反応が活性化し、防衛的行動が誘発され、既存のアトラクターは弱まるどころか、むしろ強化されます。



つまり、場の勾配理論は単独で用いるべき技法ではありません。Neural Base Designによって関係的・行動的な基盤が形成されていることが前提です。

■ 実装上の注意

場の勾配理論を実装する際には、以下の条件が重要です。

- 2対1構造の目的を明示すること- 第3者を説得・誘導・矯正する意図で運用しないこと- 心理的安全性と信頼の基盤があること- 参加者が撤回・修正可能であること- 結果を決定しようとせず、遷移確率を高める構造条件として扱うこと

COSが設計するのは、人を追い込む圧力ではなく、相互作用場の構造です。

■ 本論文の位置づけ：概念分析としての理論提唱

本論文は、Conceptual Analysis（概念分析）として発表された理論提唱論文です。COSの各技法は、現時点で効果が実証済みであると主張するものではありません。既存の分散した科学的知見を統合し、組織変革を構造的介入の問題として捉え直すための理論枠組みと、今後検証・反証されるべき命題を提示するものです。

■ 代表・山中真琴コメント

場の勾配理論について、最も避けたい誤解は『2人で1人を正しい方向へ動かす技法』という理解です。これはCOSの意図とは反対です。



2対1構造は、圧力ではなく、相互作用場に非対称性を入れるための構造です。しかし、信頼や心理的安全性がない状態では、その非対称性はすぐに圧力として受け取られます。



だからこそ、場の勾配理論はNeural Base Designの上にしか置けません。関係的基盤を作らずに構造的擾乱だけを入れると、組織は変わるどころか、より強く元に戻ろうとします。

■ 次回予告

明日5月13日10時に「臨床組織科学（COS）のループ変換設計──Loop Conversion Designと3Good1Moreの意味」を配信します。フィードバックを対人スキルではなく、組織の循環構造として再定義するCOSの技法を詳述します。

■ 掲載誌について

本論文は、心理学分野の国際査読誌『Frontiers in Psychology』Organizational Psychologyセクションに掲載されました。同誌は心理学・認知科学・組織心理学などの研究を扱うオープンアクセス学術誌であり、本論文はConceptual Analysis（概念分析）として公開されています。

■ 株式会社DroRについて

■ 論文情報- タイトル: Clinical Organizational Science: An Integrative Framework for Structural Intervention in Complex Organizations- 和題: 臨床組織科学:複雑組織における構造的介入のための統合的フレームワーク- 著者: Makoto Yamanaka, Masaya Nakamori (両名とも株式会社DroR所属)- 掲載誌: Frontiers in Psychology, Section: Organizational Psychology, Volume 17 (2026)- 論文種別: Conceptual Analysis(概念分析)- DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1827324- 公開日: 2026年4月30日- 査読: 編集者および査読者による国際的な査読プロセスを経て採択- ライセンス: Creative Commons Attribution License (CC BY) ※オープンアクセス- 掲載URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1827324

株式会社DroRは、複雑系科学と神経科学を基盤に、組織の「見えない相互作用構造」を観察し、設計する研究実践ファームです。臨床組織科学（COS）を理論的支柱とし、高度専門BPO（財務・HR・PM）、組織開発、ウェルビーイング、DX支援を統合的に提供しています。BPO契約を通じて組織内部に継続的に関与する「臨床的」スタンスにより、研究と実践を分離せず、現場から理論を生み、理論を現場へ返す循環を重視しています。

DroRでは、代表取締役・山中真琴を中心に、組織実践・社会実装・対外発信と、論文執筆・理論構築・研究開発を往復させることで、研究と実践を分離しない体制を構築しています。

- 会社名: 株式会社DroR(ドロア)- 所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-4-8 ウィンド恵比寿ビル8F- 代表: 代表取締役 山中真琴- 設立: 2023年8月- 資本金: 10,000,000円- 事業内容:- 組織ディープテック:複雑系科学×神経科学を基盤とした組織OSの設計・実装- 高度専門BPO:財務・HR・PMなど企業の核となる業務の伴走・代替- 組織開発/ウェルビーイング:MVV・文化醸成・1on1設計・コーチング- DX支援/補助金・認証支援:IT導入補助金、レジリエンス認証 他- 認証: 国土強靱化貢献団体認証(レジリエンス認証)、経済産業省 IT導入支援事業者- パートナー: 株式会社マネーフォワード- コーポレートサイト: https://dror.co.jp■ 公式情報ページについて

株式会社DroRでは、臨床組織科学（COS）の定義、論文情報、用語集、FAQ、研究倫理、検証可能命題を整理した公式情報ページを順次公開予定です。公開後、本リリースおよび関連リリースの関連リンク欄に追記し、PR TIMES上の解説シリーズとDroR公式サイト上の正典ページを接続していきます。

本シリーズは、単発の論文掲載告知ではなく、COSの中核概念、既存理論との位置関係、国内組織論との接続、境界条件、独立検証への招待を段階的に公開する解説シリーズとして設計されています。

■ 本件に関するお問い合わせ

■ 関連リンク- 論文(Frontiers in Psychology): https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1827324- 英語ニュースリリース（EurekAlert!）: https://www.eurekalert.org/news-releases/1126874- 海外科学ニュースサイトPhys.org紹介記事: https://phys.org/news/2026-05-workplace-framework-mindset-real-barrier.html- Makoto Yamanaka ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4198-2296- Masaya Nakamori(共著者)ORCID: https://orcid.org/0009-0009-2288-3688- 株式会社DroR コーポレートサイト: https://dror.co.jp- note(株式会社DroR | 臨床組織科学): https://note.com/dror- 山中真琴 X(旧Twitter): https://x.com/makoto_shukan- 臨床組織科学研究会: https://cos-research.org

株式会社DroR 広報担当

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