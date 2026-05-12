【新刊】「地方移住は、人生を最速で逆転させる最強の戦術である」――3,000人の資産を改善したFPが放つ、地方移住×FIREの極致『地方神速FIRE』

株式会社日本経営センター

フローラル出版は、独立系ファイナンシャルプランナーとして数々の資産形成を成功させてきた吉原健一による最新刊『地方神速FIRE』を刊行いたしました。

本書は、昨今流行の「FIRE（早期リタイア）」を、都市部での過酷な競争原理から解き放ち、「地方というフィールドを最大活用することで、圧倒的スピードでFIREを成し遂げる」ための戦略的指南書です。

■ 本書が突きつける「地方移住」の真実

これまでの地方創生文脈で語られてきた「スローライフ」や「自然との共生」といった情緒的な移住論を、著者は真っ向から否定します。

・ 「生活コスト」を投資原資へと転換する軍事戦術

月30万円かかる都会の「生存コスト」を、地方移住により15万円に圧縮。その差額を複利運用することで、数十年かかるFIREを「数年」へ短縮する。地方はもはや「不便な場所」ではなく、「資産形成のブースター」であると定義します。

・ 「よそ者」こそが地方の富を再定義する

既存のコミュニティに埋没するのではなく、都会で培った「情報の非対称性」を武器に、地方で新たな価値（富）を創出する「起業家的FIRE」の道を提示します。

■ 北海道という「最後のフロンティア」への提言

著者は、北海道を「日本で最もポテンシャルの高いFIRE実践地」として注目しています。

広大な土地、食糧自給率、そしてDXの余地。これらが揃った北海道こそ、現代の閉塞感を打ち破る「神速」の土壌になり得る。本書は、人口減少に悩む北海道の各自治体にとっても、「現役世代・高リテラシー層を呼び込むための新しいパラダイム」を提示する一冊となります。

■ 著者：吉原 健一

首都圏→北海道移住のファイナンシャルプランナー。1979年生まれ。神奈川県出身、北海道北見市在住。会計事務所にて約7年間、社長の経営コンサルタントとしての経験を積む。 在職中、顧問先の社員が自己破産していたことを後から知り、「誰もが気軽に相談できるお金の窓口」の必要性を強く感じるようになる。結婚を機に、 妻の実家がある北海道へ移住し、FP事務所を設立。会計事務所で培った起業資金計画の知識、FPとしての家計改善ノウハウ、さらに世界五大風水師から直接学んだ風 水の知識を融合させ、「お金の悩みから解放さ れ、自由に生きる」ための独自の開運資金メソッドを確立。これまでに、個人の資金相談、住宅購入サポート、企業の経営相談などに幅広く対応。 累計相談件数は3,000件以上、老後資産の増加額は平均2,000万円超、住宅建築サポートは100棟以上にのぼる。

【書籍情報】

・ タイトル： 地方神速FIRE

・ 著者： 吉原 健一

・ 定価： 1,980円（税込）

・ ISBN： 978-4910017679