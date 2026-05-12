ガクチカ・自己PRを AI が添削。AI面接コーチ「MENREN」、ポテンシャル採用基準で新卒・第二新卒の練習に対応

株式会社X-HACK新卒・第二新卒対応リリース

「学生時代の経験を、新卒採用の評価基準で AI に添削してほしい」--このファーストキャリア層の課題に応えるため、AI面接コーチ「MENREN」（運営：株式会社X-HACK、本社：東京都品川区、代表取締役：松田信介）は本日、新卒・第二新卒向けの練習問題14問と、ポテンシャル採用基準でフィードバックを返す「新卒モード」の提供開始を発表いたします。

会員登録不要、3分から面接練習を開始できます。

サービスURL：https://menren.recruit-hub.ai(https://menren.recruit-hub.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=vol8_new_grad&utm_content=lead)

■ 開発の背景

2027年卒の本選考と2028年卒のサマーインターン応募が並行し、第二新卒の転職活動も通年で動き続ける中、ファーストキャリア層の面接対策ニーズは高まっています。一方で、既存の選択肢にはそれぞれ課題があります。

就職課・キャリアセンター：業界横断のため、職種ごとの面接ポイントまで踏み込みにくい

OB・OG訪問：1回あたりの負担が大きく、繰り返し練習する場としては向かない

汎用AIチャット：新卒採用の基準を踏まえた具体的なフィードバックが返ってこない

中途採用の面接では実績・成果の語り方が中心に問われる一方、新卒・第二新卒の面接では「思考プロセス」「学習し直す力」「協働する力」といったポテンシャル採用ならではの観点が重視されます。

MENREN はこれまで中途中心で機能を磨いてきましたが、この評価軸の違いに合わせてファーストキャリア層に対象を拡張します。

■ 今回のアップデート内容

1. 新卒・第二新卒向けの練習問題を14問追加

ガクチカ・自己PR・志望動機・コミュニケーション経験など、新卒・第二新卒の面接で頻出する14問を追加します。すべて、採用面接の経験者監修のもと、ポテンシャル採用の評価ポイントを踏まえて設計しています。

2. キャリア段階 × 職種 × カテゴリの3軸フィルタ

質問選択画面を3軸フィルタに刷新します。「キャリア段階（新卒・第二新卒／中途）」「職種（9種）」「カテゴリ（自己PR・志望動機・技術 ほか）」を掛け合わせ、目的に合った質問だけを抽出して練習できます。

3. AIフィードバックの「新卒モード」

新卒・第二新卒キャリアで利用すると、AI面接コーチのフィードバックがポテンシャル採用基準に切り替わります。「学生時代の経験から何を学んだか」「未経験領域への学習意欲」「立場の異なる相手との協働」など、新卒採用で実際に問われる観点で採点・改善提案を返します。既存の5軸（技術説明力／論理構造／具体性／表現力／流暢さ）も、質問カテゴリに応じて重みが自動調整されます。

■ 想定する利用シーン

■ 今後の展開

- 就職活動中の理系・情報系学生：ガクチカや志望動機を、志望職種の評価基準で添削してほしい- 第二新卒で転職活動中の方：1社目の経験を、ポテンシャル採用文脈でどう語ればよいか、繰り返し練習したい- 未経験から専門職を目指す転職者：学習プロセスや成果物の語り方を、面接官に伝わる形で磨きたい

今回の3軸フィルタの導入によって、職種マスタが拡張可能な構造になりました。今後も対応職種を増やし、各職種の質問・評価軸を順次拡充していく予定です。

また、新卒・第二新卒層に向けては、ES（エントリーシート） 添削や逆質問の練習など、ファーストキャリア面接固有のシーンに踏み込んだ機能拡充も計画しています。

サービスURL：https://menren.recruit-hub.ai(https://menren.recruit-hub.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=vol8_new_grad&utm_content=footer)

■ 会社概要

会社名 株式会社X-HACK

所在地 東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 702

代表者 代表取締役 松田信介

設立 2018年3月

事業内容 生成AI／LLM活用支援、AI駆動型開発基盤の設計・開発、ITシステム導入支援・受託開発

コーポレートサイト https://x-hack.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社X-HACK

担当: 豊田

E-mail: support@menren.recruit-hub.ai