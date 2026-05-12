BNI創立者アイヴァン・マイズナーの代表作『Who′s in Your Room?』出版

◼️「ビジネスにおける信頼関係構築」の世界的権威、アイヴァン・マイズナー

JBNインターナショナル株式会社『Who's in Your Room? 幸せと成功は一緒にいる人で決まる』（現代書林）

マイズナー氏は、世界77の国・地域に展開するビジネスリファーラル組織BNIの創立者であり、「現代ネットワーキングの父」とも称され、これまで32冊のビジネスと信頼関係構築に関する書籍を著してきました。本作はその中でもマイズナー氏の代表作とされ、世界各国で多くの読者に読まれ、愛されてきました。その待望の日本語翻訳版となります。

■ 人間関係を変えれば幸せと成功が手に入る

アイヴァン・マイズナー博士（BNI創立者・チーフビジョナリーオフィサー）

本書は「人生」を出口のないひとつの「部屋」に見立て、「Who’s in Your Room?」、つまり「あなたの部屋には誰がいますか」と繰り返し読者に問います。そして、「ドアマン」と「コンシェルジュ」という想像上の人物をイメージすることで、人生に関わる人たちをコントロールする力が手に入ることを示しています。「ドアマン」は「人生という部屋」にどんな人を迎え入れるのかを決めます。「コンシェルジュ」は自分のことを愛してくれる人だけを近づけ、傷つけようとする人を遠ざけてくれます。「部屋」というイメージを持つことで、自分を縛ってきた人間関係や感情を見つめ直し、整理することができるようになります。

本書は、人間関係が人生にどのような影響を及ぼすかを明らかにし、どのような人と一緒にいるかで、経済的な豊かさや歩む人生が決まるということを脳科学や心理学に基づき紹介しています。

■著者プロフィール

アイヴァン・マイズナー（Ivan Misner）

世界最大級のビジネスリファーラル組織「BNI」創立者、チーフビジョナリーオフィサー。CNNより「現代ネットワーキングの父」と称される。22冊の著書は『ニューヨーク・タイムズ』のベストセラーにランクイン。南カリフォルニア大学で博士号を取得。

スチュワート・エメリー（Stewart Emery）

起業家、エグゼクティブ・コーチ。ヒューマン・ポテンシャル・ムーブメント（人間性回復運動）の創設者の一人。ジョン・F・ケネディ大学より名誉人文学博士号を授与。

ダグ・ハーディー（Doug Hardy）

ライター、編集者。書籍・雑誌分野で40年のキャリアを持ち、18冊の著書・共著に携わる。

■書籍情報

書名：『Who's in Your Room? 幸せと成功は一緒にいる人で決まる』

著者：スチュワート・エメリー、アイヴァン・マイズナー、ダグ・ハーディー

発売日：2026年5月12日（火）

出版社：現代書林

定価：2,000円（税抜）

判型：四六判並製・310ページ

ISBN978-4-7745-2074-2