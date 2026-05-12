人工衛星が捉えた“地球の色”がアパレルに！

スカパーJSAT株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉 英一、以下「スカパーＪＳＡＴ」）と伊藤忠ファッションシステム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：駒谷隆明、以下「ifs」）は、衛星画像から生まれたカラーブランド「SATELLITE CRAYON PROJECT（サテライトクレヨンプロジェクト）」のライセンス展開を、アパレル・ライフスタイル分野へ本格的に拡張します。



その第一弾として、株式会社アダストリア（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1 代表取締役社長：北村 嘉輝）が展開するブランド「GLOBAL WORK」での商品化が決定しました。本取り組みでは、「宇宙から見つけた地球の色を身にまとう」をテーマに、アパレルおよび雑貨の全9アイテムが発売されます。

■ GLOBAL WORKでのライセンス展開について

SATELLITE CRAYON PROJECTは、衛星画像から抽出した“地球に実在する色”をクレヨンとして可視化し、その多様性と背景にあるストーリーを伝えてきました。一方、GLOBAL WORKのブランドカラーであるブルーは、宇宙から見た地球を象徴する「BLUE MARBLE（青い地球）」に由来しています。

「地球に興味を持つきっかけを作る」という当プロジェクトの想いと、GLOBAL WORKのルーツが共鳴したことで、「色を通じて世界とつながる」特別なコレクションが誕生しました。

本コレクションでは、ただ服を着るだけにとどまらず、その色がどこから来たのか、なぜその色なのかを知ることで、世界や地球環境への興味を広げる体験を、プロダクトや店舗を通じて提供いたします。

＜商品・体験のポイント＞

▶ プロダクトの工夫

各アイテムには二次元バーコードが付されたタグが添えられています。スマートフォン等で読み取ることで、その色が採取された場所の衛星画像や、背景にあるストーリーを解説するWEBサイトへアクセスできる仕組みを導入しています。

▶ 店舗装飾・体験型POP

一部大型店舗では、体験型POPを設置します。緯度・経度だけが記された色カードを「めくる」と、その色の元となった場所の衛星画像が現れる仕掛けを通じて、知的好奇心を刺激する店頭体験を実現しています。

こうした能動的なアクションを通じて、「この色の正体は何だろう？」と自ら問い、発見する楽しさを感じていただくことを目指しています。

＜発売スケジュール＞

予約発売日：2026年5月12日（火）10:00～ 順次

本発売日：2026年6月5日（金）10:00～ 順次

予約サイト：https://www.dot-st.com/globalwork/disp/itemlist/?dispNo=002100628

特設サイト：https://www.dot-st.com/globalwork/cp/GW0605SCP

取扱い店舗：GLOBAL WORK全店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）/ ZOZOTOWN / Rakuten Fashion

※商品詳細につきましてはGLOBAL WORKのサイトをご確認ください。

■「SATELLITE CRAYON PROJECT」について

SATELLITE CRAYON PROJECTは、宇宙実業社であるスカパーＪＳＡＴ株式会社が立ち上げた、人工衛星から見た地球の色を扱うカラーブランドです。宇宙から撮影した衛星写真にうつる地球の色を通して、色の豊かさを伝えるとともに、地球に興味を持ち、好きになってもらうことを目的としています。第一弾として制作された「海のクレヨン」は、世界三大デザイン賞をはじめ、日本文具大賞、グッドデザイン賞など国内外で数々の賞を受賞し、2025年には国連海洋会議の公式展示にも選出されました。各色にあえて色の名前はつけず、代わりに色を採取した場所の緯度・経度を記載しているのが特徴です。これらの「色」「緯度・経度」「地球の物語」を核に、素材や製品分野を問わず活用可能なカラーブランドとして展開し、異業種とのライセンス共創を広げています。

SATELLITE CRAYON PROJECT公式サイト(https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/)

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/satellite_crayon/

■ifsによるライセンス展開の狙い

ifsは、SATELLITE CRAYON PROJECTがめざす「地球環境への関心喚起」はもとより、「美しい色彩のSTORY」から着想するさまざまな製品を通じて、生活者のライフスタイルに新たな価値を提案していきたいと考えています。

それぞれの色の原点である土地や環境、そこに紐づく背景や物語を、単なる世界観として共有するだけでなく、「色・緯度経度・地球の物語」という知的資産として各社の製品企画へ翻訳し、監修運用や権利整理、販促素材の整備まで一気通貫で伴走することで、異業種との共創を実現しています。

今後は、GLOBAL WORKとのアパレル展開を第一弾の事例として、ファッションアイテムからインテリア、日用雑貨に至るまで多岐にわたるカテゴリーでのサブライセンス契約を順次拡大し、「地球の色」を身近に感じられるライフスタイルの世界へと広げていく予定です。

【会社概要】

■スカパーＪＳＡＴ株式会社

所在地：東京都港区赤坂1-8-1 代表者：代表取締役 執行役員社長 米倉 英一 事業内容：宇宙事業、メディア事業

■伊藤忠ファッションシステム株式会社

所在地：東京都港区北青山2-5-1 代表者：代表取締役社長 駒谷 隆明 事業内容：ブランドビジネスのプロデュース、マーケティング、コンサルティング等

■GLOBAL WORK

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの「つながり」こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服「Good Feeling Wear」を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内229店舗、海外25店舗（2026年4月末時点、WEBストア含む）展開。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ https://www.dot-st.com/globalwork/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.globalwork.jp/

＜公式Instagram＞

オフィシャル：https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ：https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ：https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

＜公式X＞https://x.com/globalwork_twit