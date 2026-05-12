日本酒ブランドMINAKIの新商品「幻響｜GENKYO」がフランスKura Master 2026で金賞を受賞

株式会社REBORN

株式会社REBORN（本社：東京都港区、代表取締役：皆木研二、以下「REBORN」）が運営する、「そのひとときを、巡らせる。」をコンセプトとしたラグジュアリー日本酒ブランド「MINAKI」は、2026年5月にフランス・パリで開催された「Kura Master 2026」において、新商品「幻響｜GENKYO」が純米大吟醸酒（1-35%）部門にて金賞を受賞したことをお知らせいたします。

「幻響｜GENKYO」は、2026年3月に発売したばかりのMINAKI最新作です。発売からわずか2ヶ月という短期間で、フランスのトップソムリエや飲食業界のプロフェッショナルから高い評価を獲得し、世界的な日本酒コンクールにて金賞を受賞しました。

MINAKIはこれまで、フラッグシップ商品「極幻｜GOKUGEN」がKura Masterにてプラチナ賞を含む複数回の受賞歴を重ねてまいりましたが、今回、新たな挑戦として誕生した「幻響｜GENKYO」もまた国際的な評価を受けたことで、ブランドとしてさらなる進化を遂げています。

「Kura Master」について

2017年からフランスで開催されている、日本酒の魅力をフランス人に届けるための日本酒コンクールです。審査員はフランス人を中心に、フランス国家が最高職人の資格を証明するM.O.F（フランス国家最優秀職人）保持者や、フランスの一流ホテルのトップソムリエ、バーマン、カーヴィスト、そしてレストラン、ホテル、料理学校関係者など、飲食業界のプロフェッショナルで構成されています。

審査委員長のグザビエ・チュイザ（Xavier Thuizat）氏は、「記念すべき10周年審査会となった今回は、精米歩合別のカテゴリー分けや熟成酒カテゴリーの新設など、より精緻な評価体系が導入され、日本酒の多様性と個性がこれまで以上に明確に評価される審査会となりました。」とコメントしています。



■Kura Master 2026年度 日本酒コンクール 受賞酒発表

https://kuramaster.com/ja/concours-ja/2026/concours-des-sakes-2026-laureats-ja/

受賞銘柄について

「幻響｜GENKYO」

フレンチオーク樽内で7ヶ月熟成された一本。フレンチオーク樽がもたらすほのかなバニラ香。木のニュアンスを纏いながらも、ロースト感を抑えた軽やかな味わいは日本酒の新たな可能性を解き放ちます。既存の日本酒の枠組みに捉われない、新たなラグジュアリーSAKEの表現として、国内外のレストラン・ホテル・美食家から注目を集めています。

容量：720ml

精米歩合：17%

製造場所：山形県

原料米：兵庫県産山田錦100%

アルコール分：15度

火入れ：1回

価格：44,800円（税別）

“そのひとときを、巡らせる” MINAKI

MINAKIは日本酒が持つ可能性の拡張を目指し、ラグジュアリーな日本酒の世界をさまざまな形で届ける日本酒ブランド。2022年発売直後から、IWCを始め6つの世界的品評会で受賞するなど世界的な評価も高く、一流レストランやホテルでご提供いただいております。確かな技術と熱い情熱を持つ杜氏とタッグを組み、ラグジュアリーシーンに相応しい“理想の味とスタイル”を追求。日本酒が“人の特別な感情や時間・場を彩る”存在となる未来の実現を信じて、日本酒の新しい世界へ挑戦しつづけています。

会員登録のご案内

MINAKIでは、会員様限定のイベントや限定販売など行っております。

会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。

https://minaki-sake.com/account/register

会社概要

会社名：株式会社REBORN

代表取締役：皆木 研⼆

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布3-2-43 西麻布3243ビル 5階

事業内容：日本酒ブランド「MINAKI」の運営

Instagram：https://www.instagram.com/minaki_sake

Facebook：https://www.facebook.com/minaki.sake/about

X：https://x.com/minaki_sake

Web：https://minaki-sake.com/