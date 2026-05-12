“手元で差をつける”Apple Watchバンドブランド「Bandee Joy」、卸・仕入れプラットフォーム「goooods」に出店開始

株式会社メディアエクシード

“手元で差をつける”をコンセプトに展開するApple Watchバンドブランド「Bandee Joy（バンディージョイ）」は、卸・仕入れプラットフォーム「goooods（グッズ）」への出店を開始したことをお知らせいたします。

Bandee Joyは、都会的でミニマルなデザインを軸に、ビジネスシーンにも私服にも自然になじむApple Watchバンドを展開するブランドです。

現在、国内最大級のApple Watchバンド専門店「BELTIES（ベルティーズ）」をはじめ、Amazon、CHOOSEBASE SHIBUYAなどでも展開されています。

“手元で差をつける”Apple Watchバンドブランド

Bandee Joyは、

「派手ではない。でも、印象に残る。」

そんな“大人のちょうどいい存在感”を目指したApple Watchバンドブランドです。

Apple Watchを単なるガジェットとしてではなく、ファッションやライフスタイルの一部として提案。

- ミニマル- モノトーン- 静かな高級感- 都会的な空気感

を軸に、30～40代を中心とした男性ユーザーから支持を集めています。

実店舗で“手に取れる体験”を重視

Bandee Joyはこれまで、POPUPイベントや期間限定ストアなどを通じて、実際に商品を“手に取って選べる体験”を重視してきました。

Apple Watchバンドは、

- 写真だけでは質感が伝わりにくい- 着用時の印象が重要- サイズ感や重量感を確認したい

という特徴があります。

そのため、実店舗では、

- ステンレスの重量感- 素材の質感- 着用時のコーディネート感

を直接体験できる場として、多くのお客様から好評をいただいています。

goooods出店の背景

今回出店した「goooods」は、全国の小売店・セレクトショップ・ライフスタイルショップ向けの卸・仕入れプラットフォームです。

Bandee Joyではこれまで、

- 「実際に商品を見て販売したい」- 「ガジェット感が強すぎないApple Watchバンドを探している」- 「男性向けギフト商材として展開したい」

という店舗様からのお声を多くいただいておりました。

今回のgoooods出店により、全国の販売パートナー様との接点をさらに広げてまいります。

goooodsを初めてご利用の店舗様へ

Bandee Joyでは、卸・仕入れプラットフォーム「goooods」を通じたお取引を開始しております。

また、弊社からの紹介経由でgoooodsへご登録いただくことで、期間限定の特典をご利用いただけます。

■ goooods紹介URL

https://goooods.com/@belties

■ 特典内容

- ご紹介いただいたバイヤー様とのお取引手数料が無料- ご紹介いただいたバイヤー様とのお取引送料が1年間無料- goooods内で取り扱い中の全ブランド・商品に使用できる「1万円OFFクーポン」を付与（税込1万円以上のご注文で利用可能）

■ 注意事項

※クーポン使用期限は発行から1ヶ月となります。

※バイヤー審査通過後に適用となります。

※本特典は弊社とのお取引に限ります。

※新規アカウントのみ対象となります。（既にgoooodsをご利用中のお客様は対象外）

※キャンペーン内容は期間によって変更となる場合がございます。

今後の展望

Bandee Joyでは今後、

- POPUP展開- セレクトショップとの協業- ブランドコラボ- 限定モデル展開

などを通じて、“Apple Watchバンドを選ぶ楽しさ”を広げてまいります。

また、卸販売を通じて、全国のお客様に実際に商品を体験いただける場を増やしていく予定です。

各種リンク

Bandee Joy公式サイト

https://bandeejoy.jp/

BELTIES公式サイト

https://belties.shop/

goooods掲載ページ

https://goooods.com/brands/bcf1dc02-8aeb-4bac-96d5-2a904f790e08

■ 会社概要

会社名：株式会社メディアエクシード

所在地：東京都新宿区新宿2丁目3-11 VORT新宿御苑 7F

URL：https://mediaexceed.co.jp/