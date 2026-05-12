千葉県いすみ市「市民のりあいタクシー」にAIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」を導入

株式会社REA

2026年4月20日(月)、株式会社REA（以下「REA」）は、千葉県いすみ市およびいすみ市商工会議所が運行する「市民のりあいタクシー」において、AIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」を提供しました。

■目的・背景

いすみ市といすみ市商工会議所では、市民の日常生活を支える移動手段として「市民のりあいタクシー」を運行しています。これまで、予約受付や配車計画の作成には多くの工数を要しており、より効率的な運行管理が求められていました。

AIオンデマンド交通システム「Noruuu-Sharing」の導入を通じて、運行事業者である大多喜タクシー株式会社（本社：千葉県夷隅郡、代表取締役社長：堀江 雄太（小湊鐵道グループ））と連携して、配車計画の自動化による事業者の業務負担軽減および運行の効率化を実現し、より利便性の高い移動サービスの提供を目指しています。

■運行概要

「市民のりあいタクシー（いすみ市）」は同じ時間帯に同じ方向へ行く人と「乗り合い」をしながら、ご自宅や外出先～目的地の間を送迎する利便性の高い移動支援サービスです。

・運行日：月曜日～金曜日 ※祝日・年末年始を除く

・運行エリア：いすみ市内（夷隅／大原／岬の各地区）

・運賃：1回300円／人（小中学生：100円、小学生未満：無料）

※利用方法やサービスの詳細は､いすみ市公式ホームページ「市民のりあいタクシー」(https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/kikakuhan/1/2/876.html)をご確認ください。

■今後の展開

今後は、システム導入による利便性の高い送迎体制を基盤としつつ、交通空白化が進む地域における移動の自由を確保し、誰もが安心して暮らせる、持続可能な地域交通インフラの確立を目指します。

■AIオンデマンド交通システム「Noruuu‑Sharing」について

「Noruuu‑Sharing」は、利用者の予約情報に基づき、AIがリアルタイムで最適なルートと配車を自動算出するオンデマンド交通システムです。複数人の効率的な乗り合いにより、車両の稼働率を最大化し、深刻なドライバー不足を解消。地域交通の「ラストワンマイル」を支える新たなインフラとして、移動の利便性向上と地域活性化に貢献します。

◆詳しくはこちら→https://rea-fun.com/service/noruuu

■会社概要

・会社名 :株式会社REA

・所在地 :東京都中央区八丁堀2丁目14－1 住友不動産八重洲通ビル 9F

・代表者 :代表取締役 坂田 敬次郎

・事業内容:AIオンデマンド交通システム「Noruuu-Sharing」開発・提供

AI配車アプリシステム「Noruuu-Ride」開発・提供

・企業HP :https://rea-fun.com

・主要株主:株式会社JR西日本イノベーションズ、株式会社Revamp、株式会社みつばモビリティ、株式会社日本経営、山口第一株式会社

■お問い合わせ先

本サービスに関するお問い合わせは、こちら(https://rea-fun.com/contact/)からご連絡ください。