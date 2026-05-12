【関西外国語大学】ドン・キホーテの無人小型店舗「キャンパスドンキ」を中宮キャンパスに5月18日（月）オープン

関西外国語大学

関西外国語大学（大阪府枚方市）は、株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都）および株式会社NTTデータ（本社：東京都）と連携し、総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」の無人小型店舗「キャンパスドンキ関西外大店」を、5月18日（月）、中宮キャンパス内にオープンします。

▲無人小型店舗「キャンパスドンキ関西外大店」

本学は、デジタル技術を使いこなし、国際社会の多様な課題解決に貢献できるグローバル人材の育成に力を入れています。今回の「キャンパスドンキ」導入は、単なる利便性の向上だけでなく、学生が最新のAIテクノロジーによる購買体験に日常的に触れる機会と位置付けています。

今後はこの店舗を教育の場としても活用する計画で、2027年度からはマーケティングデータに基づく店舗運営の分析や、学生による共同商品開発プロジェクトなど、PBL（課題解決型授業）への展開を本格化させる予定です。

「キャンパスドンキ」はNTTデータのデジタル店舗運営サービス「Catch&Go(R)」を活用した購買システムで、利用者は電子マネーサービス「majica」で入店し、商品を手に取って退店するだけで決済が完了します。先行導入した他大学の実績によると「最短4秒」という滞在データも報告されており、講義間の移動中など、限られた時間を有効活用したい学生のニーズに応えます。

■店舗概要

名称：キャンパスドンキ関西外大店

営業時間：午前8時～午後8時

定休日：日曜日（※大学の一斉休業期間等に準じて変更される場合があります）

所在地：枚方市中宮東之町16-1 関西外国語大学 中宮キャンパス 7号館1階

開店日：2026年5月18日（月）

売場面積：19.08平方メートル

商品構成：食料品（おにぎり、弁当、飲料、菓子等）を中心に約300アイテム

決済方法：アプリ「majica」によるキャッシュレス決済のみ

【お問い合わせ先】

関西外国語大学 広報部

電話： 072-805-2817（日・祝除く午前9時～午後5時）

E-mail： press@kansaigaidai.ac.jp

■ 関西外国語大学

公式サイト https://www.kansaigaidai.ac.jp

▲中宮キャンパス 7号館

「GO FOR it! 語学の、その先へ。」

関西外国語大学は、世界55カ国・地域の427大学（2026年5月現在）に広がる海外ネットワークを活かし、年間約1,300人の学生を海外へ送り出しています。大阪府枚方市にある2つのキャンパスでは年間約1,100人の留学生を受け入れており、日常的な国際交流が行われています。

語学力をベースに、文化や政治、経済など「+α」となる多様な専門分野を学ぶ教育体制を整えています。学生個々人の興味・関心に応じた、米国公認会計士の資格取得をめざす教育プログラム「USCPA Pathway Program」などの多様な学修を展開。学生は語学の先にある専門性を身につけ、これからの時代と社会の要請に応える確かな力を育んでいきます。