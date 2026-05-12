welzo、東南アジア生鮮ECのSECAI MARCHEに出資。子会社ジャットを含む3社で業務提携に向けた基本合意書(MOU)を締結

株式会社welzo

暮らしの価値を創造するイノベーションカンパニー、株式会社welzo（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：金尾佳文、以下「welzo」）は、東南アジアを中心に生鮮食品の産地直送ECプラットフォームを展開する株式会社SECAI MARCHE（本社：東京都千代田区、共同代表：早川周作・杉山亜美、以下「SECAI MARCHE」）への出資および業務提携に関する基本合意書(MOU)を締結しました。

■ 出資の背景と目的

welzoは、農畜水産業・食品産業・園芸・花卉・住環境など幅広い分野でBtoBを中心とした専門性の高いソリューションを展開するイノベーションカンパニーです。国内24拠点を擁し、創業100年超の歴史で培った「育てる力」と「届ける力」を川上から川下まで一貫して発揮しています。

一方、SECAI MARCHEは2019年より東南アジアの飲食店・小売店舗と世界各地の産地をBtoBでダイレクトに接続する生鮮食品ECプラットフォームを展開。マレーシア・シンガポールを中心に独自のコールドチェーンと物流ネットワークを構築し、4,000点以上の農産物を取り扱っています。

今回welzoは、SECAI MARCHEの東南アジアで生産者とダイレクトに生鮮品の流通網を構築している点と、独自のコールドチェーンおよびデジタル技術を活用し新鮮な食材流通を実現している点を評価し、出資を実行しました。

■業務提携に関する基本合意書について

welzoは、当社の子会社である株式会社ジャット(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：住吉隆広、以下「ジャット」)、およびSECAI MARCHEの3社間において、業務提携に関する基本合意書を締結しました。

welzoグループとSECAI MARCHEは、「生産者と消費者がダイレクトに繋がる流通をつくる」というビジョンを共有しています。ジャットの農業生産技術指導含め、welzoグループが創業から100年以上培ってきた農業ソリューション提供能力と、SECAI MARCHEが持つアジアの販路・物流インフラを組み合わせることで、東南アジアでの農業生産性と持続可能性の向上および日本産含めた農畜水産物の流通拡大など、新たな価値提供の実現を強力に推進します。PoCの成果を踏まえ、本格的な事業展開に向けた業務提携契約の締結を目指します。

■基本合意書の内容

本MOUに基づき、以下の項目を中心に取り組みを進めてまいります。

・農業ソリューション・資材販売のPoC: 3社のノウハウとネットワークを組み合わせ、東南アジアでの農業生産性向上と持続可能なモデルの事業化を目指します 。

・農畜水産物の供給体制のPoC: 当社の供給能力とSECAI MARCHEのEC・物流網を使い、日本産農畜水産物含めた高品質な食材の供給体制の構築可能性を検証します。

■ 代表コメント

金尾 佳文 株式会社welzo 代表取締役社長株式会社welzo 代表取締役社長 金尾 佳文

当社は創業以来、農業資材や園芸用品の供給を通じ、日本の『食と農』の現場を支えてまいりました。一方で、国内農業が直面する市場縮小や輸出拡大という課題に対し、新たな流通の仕組み構築は急務です。

東南アジアで強固な産直プラットフォームを展開するSECAI MARCHEとの提携は、当社の持つ生産現場への知見と、彼らの革新的なデジタル物流網を融合させる一助となります。

今回の資本業務提携により、当社が有する生産技術および資材を世界へ届け『攻めの農業』を加速させることで、持続可能な農業の未来と、グローバルな食のインフラ創出に貢献してまいる所存です。

早川 周作氏 / 杉山 亜美氏 株式会社SECAI MARCHE 共同代表

SECAI MARCHEは「世界中の人が最高品質の食を享受できる未来」を目指し、産地と消費者の間にある不合理な流通構造を変えることに取り組んできました。

welzoが長年の歴史で培ってきた農業現場への深い知見と産地ネットワークは、私たちがアジア市場で提供したい価値と完璧に合致しています。

今回の出資を機に、世界中の農産物が正しい価値でアジアの食卓へ届く流れを共に作ってまいります。

■ 会社概要

【株式会社welzo】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72201/table/85_1_c53dba010ab7b60d96e978afa655df26.jpg?v=202605121051 ]【株式会社ジャット】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72201/table/85_2_91fb6395855deba9db5cd6181a2eed6e.jpg?v=202605121051 ]【株式会社SECAI MARCHE】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/72201/table/85_3_6ad8624b957a24bed4770d1799df286f.jpg?v=202605121051 ]