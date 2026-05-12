MCD3、三菱商事のAI戦略推進を「四位一体」で支援

エムシーディースリー株式会社

三菱商事株式会社のデジタル戦略を支えるエムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田 正生、以下「MCD3」）は、 三菱商事が2025年4月に社長直轄の全社横断組織として新設した「AIソリューションタスクフォース」に対し、AIユースケースの迅速な創出と、自律的なAIコミュニティの形成を両輪で支援し、現場起点でのAI活用と文化醸成を推進しています。

1. 本プロジェクトの概要

同タスクフォースではAIインテリジェンス機能とAIを活用した価値創造に向けた仕組みづくり・運営を担っています。その一環として、AIに関心を持つ全社員が自由に参加でき、知見共有やネットワーク形成の場となるオープンな社内コミュニティ「AI Breakfast Club」を立ち上げました。さらに各部門の現場から"AIアンバサダー"を募り、「AIユースケースの迅速な創出（自課題をAIで解決する活動プロジェクト）」と「自律的なAIコミュニティの形成（ヨコのワイガヤ）」を両輪として活動を推進しています。

2. MCD3による「四位一体」の支援体制

MCD3は、以下の4つの専門性を融合させたハイブリッドチームで本プロジェクトに伴走しました。

3. 具体的な支援内容

- Design（デザイン）： デザイン思考を用い、現場の本質的課題を特定・UI/UXを設計- Engineering（エンジニアリング）： 堅牢かつ柔軟なシステム実装でアイデアを迅速に形にする- Data Science（データサイエンス）： 高度なアルゴリズムとデータ分析によりAIの精度を最適化する- Consulting（コンサルティング）： ビジネス実務への適合性、ROI、導入戦略をトータルでナビゲート

MCD3は、上記の「四位一体」体制のもと、主に以下の2つの柱で支援を実施しました。

■高速プロトタイピングによるAIユースケース創出

10件を超えるテーマを同時並行で支援し、現場の課題解決に資するソリューションのプロトタイプを短期間で具現化しました。

- デザイン×エンジニアリング： デザイナーの描くUXをエンジニアが迅速に実装し、数日単位でプロトタイプを更新- データサイエンス×コンサルティング： 現場特有の複雑なデータを解析し、実務で「使える」AIロジックをコンサルタントが業務フローに組み込み■自律的な組織を育むコミュニティ活性化支援

AIを実務の中で主体的に活用できる組織文化を醸成し、行動変容を起こすために以下を実施しました。

4. 最終報告会での成果と評価

- 知見の可視化・発信： 社内ポータルサイトを構築し、各ユースケースの取り組み内容や成功体験をAIアンバサダーへのインタビューを通じて掲載。各種活動の模様も記事化し継続的に発信し、コミュニティのモメンタムを維持。- マインドセット変革： AI活用の知見共有やハンズオン体験、業務への適用事例の紹介するAIインプットセッションを通じ、参加者一人ひとりがAI活用の具体的なイメージを獲得。自分でAIを駆使して作ってみようを体感。- 交流の場づくり： 雑談会を定期開催し、部門を越えたナレッジ共有やAI活用の悩みを気軽に相談できるカジュアルな接点を創出。- 社外連携イベント： 社外ゲストを招いたAI事例共有イベントを開催し、MCD3がトークセッションのモデレーターを担当。社内外の知見を結びつける場を演出。

最終報告会では、各チームが活動を通じて掘り下げた現場課題とそれに対するソリューションが発表されるとともに、高速開発されたAIプロトタイプのデモンストレーションが発表されました。

最終報告会の模様（写真は当社社員）

「四位一体」の支援によって、技術的な完成度（データサイエンス・エンジニアリング）と、使い勝手の良さ（デザイン）、そして事業性（コンサルティング）がバランスした成果に対し、経営層から高い評価を得ました。また、AIアンバサダーを中心としたコミュニティの意欲と、活動を通じて醸成された部門横断のつながりは、全社的なAI活用推進の原動力となる可能性を示しました。

5. 今後の展望

今後は、本プロジェクトで生まれた有望なユースケースの本格的な実装を支援するとともに、AI Breakfast Clubを起点としたコミュニティの拡大とユースケース創出の加速を図り、三菱商事のさらなる企業変革に貢献します。

■ エムシーディースリー株式会社について

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/