2025年スマホゲームヒットタイトルの59.7%がPC版をリリース―クロスプラットフォーム展開調査

株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマートは、スマホゲームの2025年1月から2026年4月にかけてのヒットタイトルを対象にPC版・コンソール版のリリース状況を調査し、クロスプラットフォーム展開の最新レポートを公開しました。

レポートは『LIVEOPSIS』契約企業へ配信中となり、本リリースはその概要の一部を紹介しています。

【調査概要】

調査期間：2025年1月～2026年4月

調査対象：リリース後、期間中にApp Storeセールスランキング200位以内にランクインしたスマホゲームタイトル174タイトル（※1）

調査内容：対象タイトルにおけるPC版・コンソール版の展開状況および対応プラットフォーム（※2）、展開時期の傾向のほか、代表的タイトルおよび今後リリース予定の新作タイトルの詳細事例について

※1:有料アプリ、リリース3ヶ月以降にランクインしたタイトルは除外

※2:PCエミュレーター版は公式で案内があるもののみクロスプラットフォーム展開としてカウント

【調査サマリー】

・スマホゲームヒットタイトルの59.7%がPC版をリリース

・後発でSteam版などの追加事例や新作のクロスプラットフォーム展開が拡大

※調査はスパイスマート提供『LIVEOPSIS』で取得したデータをもとにおこなっています。

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LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

スマホゲームヒットタイトルの59.7%がPC版をリリース

今回調査対象となったスマホゲーム174タイトルのうち、全体の59.7%にあたる104タイトルがPC版をリリースしていました。そのPC版104タイトルの内訳をみると、Google Play Games形式でのリリースが64作品と最多。続いてWindows版、Steam版、DMM版の順となり、Steam版はEpic Games Store版を大きく上回る結果となりました。

LIVEOPSIS調査｜2025年～2026年4月 スマホゲームヒットタイトルPC版リリース状況

またコンソール版をリリースまたはリリース予定のタイトルは10作品ありました。PC版の作品数と比較すると少なく、モバイル版とコンソールゲーム版のクロスプラットフォーム展開は限定的でした。その10作品のうち7作品はモバイル版とコンソール版を同日にリリースしています。

後発でSteam版などの追加事例や新作のクロスプラットフォーム展開が拡大

今回調査した2025年ヒットタイトルでは、モバイル版などでサービス開始後にSteam版やクラウド版など対応プラットフォームを追加する事例が複数見られました。

例えば『鳴潮』は2024年5月のモバイル版・PC版配信開始後、2025年1月にPlayStation 5版、同年4月にSteam版を追加し、さらに2026年7月にXbox版の配信を予定。

また、新作タイトルにおいてもクロスプラットフォーム展開が広がっています。『ゲーム・オブ・スローンズ：キングスロード』ではPC版を先行配信、『ポケモンチャンピオンズ』のiOS/Android版はNintendo Switch版の配信後の2026年夏リリースが予定されています。

そのほか『ゼンレスゾーンゼロ』ではXbox版やクラウド版を、『クリスタル・オブ・アトラン』はSteam版を追加リリースするなど、レポートでタイトル別にリリース時期や詳細背景などの事例をまとめています。

レポートについて

本リリースは調査結果の一部抜粋となり、上記に加え代表的タイトルおよび今後リリース予定の新作タイトル事例をまとめレポートに掲載しています。全文は、スパイスマートが提供する運営ソリューション『LIVEOPSIS』ご契約企業へ配信中となります。『LIVEOPSIS』に関するご質問は以下よりお問い合わせください。

LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

株式会社スパイスマートについて

スマホゲーム市場に特化した調査・分析をはじめ、日本発のIP作品ライセンスを活用したビジネス支援事業やビジネスマッチング事業を展開しています。調査・分析事業の一環として、日本・中国・韓国・米国などのグローバル市場向けに調査を実施し、運営ソリューション『LIVEOPSIS』の会員向けに調査レポートとして提供しています。

【サービス一覧】

［Global IP Connect］ https://liveopsis.com/collaboration

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【会社概要】

会社名 ： 株式会社スパイスマート

代表者 ： 代表取締役 久保 真澄

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909

設立 ： 2015年7月

事業内容：

１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業

２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業

３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業

URL ： http://corp.spicemart.jp/

【本件に関するお問合せ先】

広報担当：press@spicemart.jp

※日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語で対応可能です