LOCUS、5/20（水）ウェビナー開催 【YouTubeアナリティクス入門セミナー ～管理画面で学ぶ視聴行動の読み解き方～】

株式会社LOCUS

動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、2026年5月20日(水)11時より、ウェビナー「YouTubeアナリティクス入門セミナー ～管理画面で学ぶ視聴行動の読み解き方～」を開催いたしますのでお知らせいたします。

▼お申し込みはこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sesyQx8CRZVj/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sesyQx8CRZVj/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release)

こんな方におすすめのウェビナーです

・最近YouTubeチャンネルの運用担当になった方

・アナリティクスをなんとなく眺めているが、活用できているか不安な方

・再生回数以外に、何をKPIとして追えばよいか知りたい方

・「インプレッション数」「視聴者維持率」「平均再生率」など、

用語の意味から正しく理解したい方

・自社動画がどんな文脈（関連動画・検索など）で視聴されているかを把握して、

コンテンツ改善に活かしたい方

セミナー内容

「再生回数は見ているけど、他の数字はよくわからない」

「アナリティクスを開いても、何をどう見ればいいか迷ってしまう」

そんなYouTubeチャンネル担当者のために、実際の管理画面を見ながらYouTubeアナリティクスの基本を丁寧に解説する50分のオンラインセミナーです。

再生回数だけでは見えない、「どこで離脱されたか」「どこから流入したか」「誰が見ているか」といった視聴行動まで読み解く方法を、画面を一緒に確認しながらお伝えします。

▼お申し込みはこちら

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sesyQx8CRZVj/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sesyQx8CRZVj/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release)

【開催概要】

◻︎ 開催日時： 2026年5月20日（水）11:00～11:50［ LIVE配信 ］

2026年5月21日（木）10:00～10:50［ アーカイブ配信 ］

2026年5月22日（金）12:00～12:50 / 18:00～18:50［ アーカイブ配信 ］

◻︎ 開催方法： オンライン（Bizibl）

◻︎ 視聴方法： お申込後、メールにて視聴URLをご案内いたします。

◻︎ 定員 ： 100名

◻︎ 参加費 ： 無料

◻︎ 講師 ： 株式会社LOCUS YouTubeコンサルティング事業部 部長 樋口禄馬

- ご注意 -

※競合他社 / 同業者の方からのお申込みなど、当社の判断によりお断りする場合があります。

※都合により、企画の内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

【株式会社LOCUSについて】

LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社LOCUS

所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1-6日比谷パークフロント18階

設立 ： 2010年4月2日

代表者 ： 瀧 良太

事業内容： 動画コンサルティング事業、動画制作・映像制作

YouTubeチャンネルコンサルティング事業、調剤薬局デジタルサイネージ「シニアード」

URL ： https://www.locus-inc.co.jp/