bajji、AIで業務システムを月額定額で開発する「PontWorks」を提供開始

株式会社bajji

株式会社bajji（本社：東京都台東区、代表取締役：小林慎和、以下「bajji」）は、中小企業・中堅企業向けに、業務システムをAIネイティブに開発する月額定額サービス「PontWorks（ポンとワークス）」の提供を開始しました。

受発注管理、在庫管理、見積・請求管理、AI-OCR、RPA、既存システム改修などに対応し、1ヶ月目から動くプロダクトを提供します。

従来型の受託開発では、初期開発費、開発期間、納品後の改修費が課題となるケースが少なくありません。

PontWorksは、AIを前提とした開発体制により、1ヶ月目から現場で確認できるプロダクトを構築し、継続的に改善します。

PontWorksでは、初期費用0円、月額20万円から利用できるS・M・Lの3プランを用意しています。最低契約期間は6カ月からで、リリース後も継続的な開発・改善を行います。

※従来型開発換算は、当社が想定する一般的な受託開発体制で同等規模の機能を開発した場合の概算です。実際の開発費は、要件、外部連携、データ移行、セキュリティ要件、運用保守条件などにより変動します。

背景：中小企業のシステム開発は、高額化・長期化している

多くの中小企業では、業務がExcel、FAX、メール、紙、古い基幹システム、個別に導入されたSaaSなどに分散し、二重入力や確認作業が発生しやすくなっています。

一方で、こうした業務をシステム化・自動化しようとしても、 従来型のシステム開発には、次のような課題がありました。

- 初期開発費が高額になりやすい- 要件定義や開発に時間がかかる- 納品後の改修費が高額になりやすい- システム内部がブラックボックス化しやすい- SaaSに業務を合わせる必要がある- AIを業務にどう組み込めばよいかわからない

社内に十分なIT人材を抱えにくい中小企業では、業務改善の必要性を感じながらも、システム化まで進められないケースが少なくありません。

PontWorksは、こうした課題に対し、AIネイティブ開発による新しい選択肢を提供します。

PontWorksとは

PontWorksは、AI開発エージェントと人間のAIオーケストレーターを組み合わせ、業務システムを短期間で開発・改善する月額定額サービスです。

既存システム改修、AI-OCR、RPA、業務自動化などに対応し、現場に必要な機能を段階的に構築します。

PontWorksは、以下のような課題を持つ企業を主な対象としています。

- Excel、紙、FAX、メールで業務が分散している- 古い基幹システムの改修コストが高い- 受発注、在庫、見積、請求管理を効率化したい- AI-OCRやRPAを導入したい- SaaSが自社業務に合わない- 社内に十分なIT人材がいない

開発対象は、受発注管理、在庫管理、見積・請求管理、問い合わせ管理、AI-OCRによる帳票読み取り、社内ナレッジ検索、既存システムの改修・置き換えなどを想定しています。

主な企業の対象は、従業員数20～1,000名規模の中堅・中小企業です。製造・卸売・小売・物流・サービス業など、業務フローが複雑になりやすい企業での活用を想定しています。

PontWorksの特徴

1. 1ヶ月目から動くプロダクトを提供

PontWorksでは、要件定義だけで数ヶ月を費やすのではなく、初月から実際に触れる画面と基本機能を構築します。

ログイン、一覧画面、入力フォーム、検索、CSV取り込み、簡易ダッシュボードなどを早期に提供し、現場のフィードバックをもとに改善を進めます。

2. 初期費用0円、月額20万円からの定額開発

PontWorksでは、初期費用0円、月額20万円からの料金プランを用意しています。S・M・Lの3プランにより、企業の規模や開発内容に応じて選択できます。

料金プランの概要は以下の通りです。

- Sプラン：月額20万円～、6カ月合計120万円～、従来型開発換算1,500万円相当- Mプラン：月額40万円～、6カ月合計240万円～、従来型開発換算3,000万円相当- Lプラン：月額60万円～、6カ月合計360万円～、従来型開発換算1億円相当

※従来型開発換算は、当社想定の一般的な受託開発体制で同等規模を開発した場合の概算です。実際の費用は要件により変動します。

3. AIオーケストレーターによる継続開発モデル

人間のAIオーケストレーターが顧客の要望を整理し、AI開発エージェントを活用しながら、設計・実装・テスト・改善を進めます。リリース後も、業務の変化に合わせて継続的に改善します。

最初から完璧な要件定義を求めるのではなく、実際に使いながら、業務に合うシステムへ育てていきます。

4. ベンダーロックインを防ぐデータポータビリティ

PontWorksでは、利用終了時のデータエクスポートに対応します。

月額モデルでありながら、自社データをコントロールしやすい状態を保ち、ベンダーロックインへの不安を軽減します。

5. AI時代に適した業務システム設計

PontWorksでは、AI-OCR、RPA、生成AI、業務自動化などを組み合わせ、問い合わせ対応、受発注処理、社内データ検索、書類処理、レポート作成などの効率化を支援します。

開発プロセス

1. 無料ヒアリング

現在の業務課題や既存システムの状況を確認します。

2. 開発範囲の設計・見積もり

AIネイティブ開発を前提に、6カ月で実現する範囲、初月に構築するプロトタイプ、運用開始までの流れを整理します。

3. 1ヶ月目：動くプロダクトを提供

実際に触れるプロダクトを構築し、1ヶ月目から現場で確認できる状態を目指します。

4. 2～6ヶ月目：本番運用に向けて改善

現場フィードバックをもとに、機能追加、権限設定、外部連携、帳票、AI機能などを整えます。

5. 継続改善

運用後も業務変化に合わせてアップデートします。

PontWorksでは、専用の開発管理ダッシュボードにより要望、開発タスク、進捗、仕様変更、改善履歴を一元管理できます。

開発管理ダッシュボード個別開発プロジェクトのタスク管理チャット画面

代表コメント

株式会社bajji 代表取締役 小林慎和は、次のようにコメントしています。

多くの中小企業では、業務の現場に合わせたシステムが十分に整っていません。一方で、従来のシステム開発は高額で、時間がかかり、納品後の改善にも大きなコストが発生していました。

生成AIの進化により、システム開発の前提は大きく変わり始めています。bajji自身も、AIネイティブな開発体制により、短期間で複数のプロダクトを継続的に開発・改善してきました。PontWorksは、そうした実践の中で培った開発手法を、中小企業の業務システム開発に応用するサービスです。

私たちは、AIを単なる効率化ツールではなく、中小企業の業務オペレーションを進化させる力だと考えています。PontWorksを通じて、日本の中小企業が自社に合ったシステムを持てるよう支援していきます。

今後の展開

bajjiは今後、PontWorksを通じて、中小企業の業務システム開発、AI-OCR、RPA、業務自動化、既存システム改修などを支援していきます。

また、各企業の業務データや運用フローに合わせたAIエージェント、社内ナレッジ検索、自動レポート生成など、より高度なAI業務システムの提供を進めていきます。

サービス概要

サービス名：PontWorks

提供会社：株式会社bajji

内容：AIネイティブな業務システム開発、既存システム改修、AI-OCR、RPA、業務自動化支援

対象：中小企業、中堅企業

初期費用：0円

月額費用：20万円～

最低契約期間：6カ月～

プラン：Sプラン、Mプラン、Lプラン

サービスURL：https://corp.bajji.life/pontworks

会社概要

株式会社bajji

所在地：東京都台東区柳橋2丁目1番11号

代表者：代表取締役 小林慎和

URL：https://corp.bajji.life/