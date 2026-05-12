『勝利の女神：NIKKE』最新バージョン「B-SIDE IDOL」まもなく実装！その出会いが、彼女の闘争心に火を灯す！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、最新バージョン「B-SIDE IDOL」を2026年5月14日（木）に実装することをお知らせします。

「B-SIDE IDOL」では、新SSRニケ「ミント」（CV：高尾奏音）が登場します。多くの人々から愛され、輝かしい日々を送っていたある日。ミントの前に見慣れた一人の男性が現れる。

このほか、デイリー報酬として、募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる「7 Days Loginイベント：BACK STAGE GIFT」なども開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。

さらに、3.5周年を記念した「グローバルクリエイターコンテスト」も開催中です。本コンテストでは、イラストや動画など多彩な形式で作品を募集しており、優秀作品には豪華報酬が用意されています。世界中の指揮官による創作を通じて、『NIKKE』の魅力をさらに広げる企画となっています。

また、2026年5月11日に配信された公式番組「ニケラジ」の最新回は、現在アーカイブでご視聴いただけます。番組では最新情報やここでしか聞けないトークが展開されており、3.5周年の盛り上がりをより深く楽しめる内容となっています。まだご覧になっていない方は、ぜひチェックしてみてください。

▼ニケラジ視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=LuLJMfQ0RIk

最新バージョン「B-SIDE IDOL」と関連イベントの詳細は、公式X（旧Twitter）「@NIKKE_japan」または公式サイトをご覧ください。

▼NIKKE公式X（旧Twitter）

https://x.com/NIKKE_japan

▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/

メンテナンスの予定時間：2026年5月14日（木）11:00：00～18：00：00

メンテナンス時間は、状況に応じて前後する可能性がございます。

●新キャラクター追加

▽SSRニケ「ミント」（CV：高尾奏音）

〈ニケ紹介〉

T.T. STAR（Twinkle Twin Star）のリーダーで純情可憐なアイドル、SSRニケ「ミント」が特殊募集で登場します。

＜募集期間＞

2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月4日（木）4:59:59まで。

●期間限定キャラクター再募集

▽SSRキャラクター「イヴ」（CV：瀬戸麻沙美）

第7空挺部隊所属の純粋で強靭な天使、SSRキャラクター「イヴ」が期間限定募集で再登場します。

「イヴ」は、2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月11日（木）4:59:59の期間中に募集で再登場します。

▽SSRキャラクター「レイヴン」（CV：行成とあ）

真実を知ってしまった第2空挺部隊所属の天使、SSRキャラクター「レイヴン」が期間限定募集で再登場します。

「レイヴン」は、2026年5月21日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月11日（木）4:59:59の期間中に募集で再登場します。

▽SRキャラクター「リリー」（CV：松岡美里）

第5空挺部隊のエンジニア、SRキャラクター「リリー」が再合流します。

「リリー」は、2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後、アーカイブストーリーイベント「MEMORIES TELLER」のロックを解除すると獲得できます。

●新コスチューム

▽SSRニケ「ミント」（CV：高尾奏音）限定コスチューム「フレッシュミント」

＜コスチューム紹介＞

日常であふれ出す美しさ。

＜獲得方法＞

FRESH MINT PASSで獲得できます。

＜イベント開催期間＞

2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月4日（木）4:59:59まで。

●限定コスチューム再販＆再獲得可能

SSRニケ「紅蓮」（CV：上田麗奈）限定コスチューム「レーサーズハイ」

＜販売期間＞

2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月4日（木）4:59:59まで。

SSRキャラクター「イヴ」（CV：瀬戸麻沙美）限定コスチューム「スキンスーツ」

＜販売期間＞

2026年5月 21日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月11日（木）4:59:59まで。

SSRキャラクター「イヴ」（CV：瀬戸麻沙美）限定コスチューム「ニューロリンクスーツ」

SSRキャラクター「レイヴン」（CV：行成とあ）限定コスチューム「ミッドサマーアリス」

以上のコスチュームは、2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年6月11日（木）4:59:59の期間中に再販されます。

SSRキャラクター「イヴ」（CV：瀬戸麻沙美）限定コスチューム「キーホールドレス」

SSRキャラクター「レイヴン」（CV：行成とあ）限定コスチューム「プラネットダイブスーツ（第６）V2」

以上のコスチュームは、「MEMORIES TELLER」のロックを解除すると獲得できます。

●新イベント

▽新ストーリーイベント「B-SIDE IDOL」

＜あらすじ＞

アークを魅了しているアイドル・ミント、

多くの人々から愛され、輝かしい日々を送っていたある日。

ミントの前に見慣れた一人の男性が現れる。

「特別なファンサービス」にも動じないその男性。

そんな姿を見たミントの闘争心に火がつき…

＜イベント開催期間＞

2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後～2026年5月28日（木）4:59:59まで。

▽アーカイブ「MEMORIES TELLER」

＜オープン期間＞

2026年5月14日（木）のメンテナンス終了後

参加方法：「ロビー」→「前哨基地」→「コマンドセンター」→「回想」→「アーカイブ」

最新バージョン「B-SIDE IDOL」とアップデートの詳細は、公式サイトのニュースページにてご覧ください：https://nikke-jp.com/news.html

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。