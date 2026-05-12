【第4回全国高校生政策甲子園】大会公式アンバサダーに「ぺこぱ」が就任

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F）が主催する「第4回全国高校生政策甲子園」のアンバサダーに、お笑いコンビの「ぺこぱ」が就任したことをお知らせいたします。

「ぺこぱ」の二人には、大会アンバサダーとしてともに政策甲子園を盛り上げていただくほか、国会議事堂で開催される決勝大会の審査員としてもご協力いただきます。

大会公式アンバサダーについて

プロフィール

左：シュウペイ

■出身地：神奈川県

■生年月日：1987年7月16日

右：松陰寺 太勇（しょういんじ たいゆう）

■出身地：山口県

■生年月日：1983年11月9日

2008年にコンビ結成。ツッコミの松陰寺太勇さんとボケのシュウペイさんからなるコンビで、“否定しないツッコミ”がうけて「ぐるぐるナインティナイン おもしろ荘2019」（日テレ系）での優勝を皮切りに「M-1グランプリ2019」（ABC・テレ朝系）では3位に輝く。人を傷つけないお笑いで現在もテレビ、CM、イベントなどで活躍している。

◎メッセージ動画はこちら

https://www.instagram.com/p/DYBYcj0lGKR/

大会アンバサダー就任の背景

お笑いコンビ「ぺこぱ」は、松陰寺太勇さんの「否定しないツッコミ」が魅力の一つです。そのスタイルは、異なる意見を尊重し、合意形成を目指す「政策立案・議論」の場において、高校生たちの心理的安全性を高めるシンボルとして高い親和性を感じました。EテレやTikTok等で中高生からの支持が厚く、政治や政策という一見「堅苦しい」テーマを、親しみやすくポジティブなものへと変換する力がある「ぺこぱ」の二人に、アンバサダーとして就任いただく運びとなりました。「ぺこぱ」の二人には、決勝大会の審査員も務めていただきます。

■「政策甲子園」ホームページ

https://seisakukoushien.jaycee.or.jp/

エントリー締切：2026年5月31日（日）23:59

政策提出締切：2026年6月15日（月）23:59

【今年の募集政策】

１. 設定テーマ部門：希望の就職や働き方を実現!若者が安心して社会に出られる政策

２. 自由テーマ部門：私が総理大臣になった時の一丁目一番地（最優先事項）

※上記2部門からどちらかを選択、または両部門への重複エントリーも可能です。