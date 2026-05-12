印刷会社が廃棄されるオリーブ剪定枝を紙に変えた ～キンコーズ　香川発の地産用紙開発プロジェクト「めぐら瀬」に参画～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、印刷を基幹事業とする株式会社アイモス（本社：香川県高松市、以下アイモス）、株式会社JTB 高松支店とともに、香川県の県木であるオリーブ栽培の過程で発生する剪定枝を活用したオリーブ混抄洋紙の開発に参画しました。本用紙は、廃棄される瀬戸内の資源を活用し新たな価値創出につなげるサステナブルプロジェクト「めぐら瀬」の第一弾です。

背景 ～国内生産量8割を誇る香川のオリーブが抱える課題～

オリーブ画像はイメージとなります。

香川県は国内オリーブ収穫量の８割以上を占める、国内有数の産地です。しかし栽培過程では毎年大量の剪定枝が発生し、その多くは肥料化や焼却処分に頼ざるえない状況が続いていました。肥料化によるメタンガスの発生や焼却時の二酸化炭素排出など、温室効果ガスの排出も課題となっており、地域資源の有効活用が求めらえれていました。

きっかけ ～石川発の取り組みが、香川へつながった～

本プロジェクトは、キンコーズがこれまで石川県で取り組んできた地域素材活用の用紙「おきあがみ」が「サステナブル★セレクション*」に選出されたことをきっかけに始まりました。アイモス、JTB高松支店との対話の中で、「石川同様に、香川のオリーブの剪定枝を紙に活かせないか」というアイデアが生まれ、今回の開発へと進みました。

キンコーズは印刷物を届けるだけでなく、地域に根ざした素材やそこに込められた想いをかたちにすることで、紙と印刷の可能性を広げることを目指しています。「おきあがみ」で培った知見をもとに、地域課題の整理から紙としての可能性検討、利用シーンを踏まえた仕様の設計までを伴走し、オリーブ混抄洋紙の誕生を支えました。

*サステナブル★セレクションとは、株式会社オルタナと一般社団法人サステナ経営協会が主催する、サステナブルな理念や取り組みを持つ製品・サービスを評価する制度です

「めぐら瀬」について ～地域の素材が、伝わる紙になる～

「めぐら瀬」は、瀬戸内で生まれる再生資源を地域の中でめぐらせ、地域課題の解決や活性化につなげていくサステナブルプロジェクトです。今回開発したオリーブ混抄洋紙はその第一弾にあたります。

瀬戸内の陽光を透かしたような柔らかな生成り色に、微かなオリーブの気配を感じる、一枚一枚異なるやさしい風合いが特徴の用紙です。

名刺・パッケージ・地域PRツール・イベント配布物など、多様な印刷物への活用を想定しています。廃棄されてきた地域資源に新たな文脈と価値を与え、その土地の物語を伝える紙としての展開を目指しています。

今後に向けて

今後もキンコーズは、アイモスをはじめとするパートナーと事例・知見を共有しながら、全国各地で地域課題に向き合ったオリジナル用紙の開発を継続していきます。地域とともに考え、つくり、伝える伴走役として、紙と印刷を通じた新たな価値創出に取り組んでいきます。

お客様からの相談窓口

キンコーズ・ジャパン株式会社

事業推進部 事業推進グループ BKJ_BP@kinkos.co.jp

本用紙はキンコーズ店舗での販売は行っておりませんが、地域素材を活かした用紙づくりに関するご相談は承っております。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺 浩基

設 立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

報道関係お問い合わせ先

キンコーズ・ジャパン株式会社

広報・サステナビリティ推進部 E-mail: koho@kinkos.co.jp

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更（生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など）されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。