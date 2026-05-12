Unreal Engine採用により、未来の車載HMI体験を実現　「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」出展および講演を実施

Epic Games, Inc.

Epic Games Japan合同会社（本社：神奈川県横浜市、代表：河崎高之）は、2026年5月27日（水）～29日（金）に開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」において、ブース出展ならびにUnreal Engineを活用した車載HMIに関する講演を実施いたします。

本出展および講演を通じて、世界で最もオープンかつ先進的なリアルタイム3DツールであるUnreal Engineが、自動車HMI分野におけるイノベーションをいかに牽引し、次世代の車載コックピット体験やユーザーインターフェースの実現にどのように貢献しているかをご紹介します。

■講演情報

・日時：5月29日（金）12:30～12:50

・場所：パシフィコ横浜 ノース1F Mobility DX Innovation Stage

（モビリティDXイノベーションステージ）

・講演タイトル：Unreal Engineを搭載した車載HMIで、未来のコクピット体験を可能に／

A Human-Machine Interface Powered by Unreal Engine Enables the Cockpit Experience of the Future

・登壇者：Epic Games Japan Business Development Manager, Unreal Engine Enterprise 深町 信介氏

■講演概要：

General MotorsからLotusに至るまで、多くの大手自動車メーカーがHMI強化のためにUnreal Engineを採用しています。本講演では、高いビジュアル忠実度、クリエイティブの柔軟性、そして優れたパフォーマンスが、どのように各メーカーの意思決定を後押ししているのかをご紹介します。

※本講演の聴講は無料、事前予約不要です。直接会場へお越しください。

※イベントに関する詳細は、以下よりご確認いただけます。

人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/

◆Unreal Engineについて

Epic GamesのUnreal Engineは、世界で最もオープンかつ先進的なリアルタイム3Dツールです。ゲーム、映画・テレビ、放送・ライブイベント、建築、自動車、シミュレーションなど、さまざまな業界のクリエイターより、最先端のコンテンツ、インタラクティブな体験、没入感のあるバーチャルワールドを実現するためにUnreal Engineが選ばれています。

最新情報は@UnrealEngine(https://x.com/UnrealEngine)をフォローし、Unreal Engineはunrealengine.com(http://unrealengine.com/)からダウンロードしてください。

◆Epic Gamesについて

Epic Games は、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。