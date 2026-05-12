【5月23・24日】吹田産業フェアに高速オフセット×日比谷花壇が共同出展。生花＆サステナブル紙でフラワーアートのワークショップを実施

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）は、株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）西日本支社「日比谷花壇 OSAKA LABO」と共に、2026年5月23・24日に開催される「第41回吹田産業フェア」に共同出展いたします。

ブースでは季節のお花と「フラワーペーパー」「バナナペーパー」で作ったお花型の紙を組み合わせたフラワーアートワークショップ「Hanging Flower」ほか、物販を実施します。

共同出展の背景

高速オフセットでは、2026年3月より大阪・吹田市生まれの用紙「フラワーペーパー」の取り扱いをスタートいたしました。この用紙は大阪府吹田市で開催されたイベント「Osaka Flower Carpet」に使用されたチューリップを活用して作られています。

また、高速オフセットでは、廃棄素材に触れる機会を紙から創出するプロジェクト「KAMIKEN」を運営し、多様な背景で生まれたサステナブルな紙を使ったワークショップを定期的に開催しています。

日比谷花壇では、JR江坂駅付近に 日比谷花壇 西日本支社「日比谷花壇 OSAKA LABO」（吹田市南吹田5-9-15 1F・2F）を構え、定期的にフラワーマルシェを開催しています。花を通して地域住民とふれあいの機会を創出し、吹田の街に豊かな彩りを届けています。

好きな生花＆サステナブル紙を選んで作るフラワーアートのワークショップ“Hanging Flower for you”

▲廃棄素材が混ざったサステナブル紙を活用したワークショップの様子（高速オフセット）▲「日比谷花壇 OSAKA LABO」でのフラワーマルシェの様子

生花と紙のお花を選び、自分だけのフラワーアートを作るワークショップです。

・生花ならではの「その時期にしか出会えない、みずみずしいお花」

・紙だからこそ表現できる「季節外や色とりどりのお花」

を組み合わせることで、世界にひとつだけのアートが作れます。

裏面はメッセージを書くことができるため、ちょっとしたギフトや、何気ない日の感謝の気持ちとして渡すのにもぴったり。

渡す相手のことを思い浮かべながら、お花を選んでいくのもまた楽しみの1つです。

ご家族、お友達、恋人と一緒に作り、お互いに渡し合うのもおすすめです。

普段は照れくさくて言葉にしづらい言葉や想いも、お花に込めることでとっても素敵な贈り物に。

吹田の街で、お花を通じて人と人との想いがつながり、地域に彩りを届ける機会となれば幸いです。

所要時間：15分～

料金：1回500円（税込）

※先着順にて受付。込み合う場合は当日予約や整理券の配布をさせていただく場合がございます。ワークショップキットがなくなり次第終了します。

ブースではワークショップのほか、

・生花

・バナナペーパーシール

の物販も実施します。

ぜひ、お気軽にお越しください。

吹田産業フェア イベント概要

イベント名：第41回吹田産業フェア

吹田市内で活動する事業者と吹田市民のふれあいの場として開催されるイベントです。

開催日時：

2026年5月23日（土）10 : 00 ～ 16 : 00及び2026年5月24日（日）10 : 00 ～ 16 : 00

開催場所：

吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園

主催：

吹田産業フェア推進協議会 共催：吹田市 ／ 吹田商工会議所

高速オフセット×日比谷花壇 出展概要

出展社名：

高速オフセット×日比谷花壇 Green Lab.

ブース場所：屋外テント

株式会社高速オフセット 概要

「情報文化を担う仕事を誇りとし、人に役立ち、喜ばれる会社を目指す」を理念とする総合印刷会社。主力の印刷事業ほか企画・編集事業、出版事業、ネット通販事業、自社商品の開発などを担う。

https://www.kousoku-offset.co.jp/

■高速オフセットが運営するサステナブル紙の啓発プロジェクト「KAMIKEN」

「ワクワクする紙製品で、持続可能な世界をつくる」を目指し、様々な社会課題を背景に生まれたサステナブル紙の普及に取り組む、高速オフセットのプロジェクトチーム。社会課題と消費者の日常生活を結びつけるパイプ役として、紙製品の製造やサステナブル紙をテーマとした啓発活動を実施しています。

・KAMIKEN公式サイト

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/

・KAMIKEN 公式Instagram

https://www.instagram.com/kami_labo_team/

https://www.instagram.com/kami_labo_study/

・フラワーペーパー プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000090597.html

株式会社日比谷花壇 概要

1872年創業。現在、全国約190拠点で展開。ウエディング装花や、フラワーギフト・生花の販売、お葬式サービス、景観プロデュース、花柄サービス、地域のまちづくり等、花とみどりを通じた高品質、高付加価値のライフスタイル提案を続けている。

https://hibiya.co.jp/

■日比谷花壇 コーポレートメッセージ

「すべての明日に、はなやぎを。」

日比谷花壇が、お客様の特別な贈り物や特別な瞬間を演出し提供していくことはもちろん、多様なすべての人の、それぞれの日々の暮らし、そして人生を、花とみどりを通じて、もっと彩り、心豊かなものにしていくこと、これにより社会の問題解決に貢献していくことを表しています。

一人ひとりの日々の暮らし、そして人生が、もっと彩られ、きらきらとした心豊かなものになるように、日比谷花壇は、花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けてまいります。

・日比谷花壇 西日本支社「日比谷花壇 OSAKA LABO」公式Instagram

https://www.instagram.com/flower_osaka_hibiyakadan/

本案件に関するお問い合わせ

本案件についてのお問い合わせは株式会社高速オフセットまでお願い致します。

・メールフォームでのお問い合わせ

https://www.kousoku-offset.co.jp/contact-list/

・電話番号でのお問い合わせ

06-6556-6500

※PR Timesを見ての営業メール、電話は固くお断りいたします。