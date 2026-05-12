電話AIエージェント「DXでんわ」が、管理画面を大幅アップデート。UX / UIが向上し、ユーザーの運用負荷を大きく低減。

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化する「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、「DXでんわ」において、管理画面の大幅なアップデートを実施したことをお知らせします。

「DXでんわ」とは

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

管理画面アップデートの概要

このたび、DXでんわは管理画面のアップデートを行い、UX / UIを大幅に向上させました。主なアップデート内容は、以下の4点です。

- 管理画面の機能追加および操作性向上- 着信履歴画面のスマホ最適化- フィルター保存機能とカスタムステータス機能を実装- 着信履歴画面からのSMS手動送信が可能に1. 管理画面の機能追加および操作性向上

継続的な機能追加によって複雑化した管理画面（メニューエディタ画面）を刷新し、よりわかりやすく、直感的にご利用いただけるようになりました。

具体的には、以下のような改善を実施することで管理画面の操作性・視認性を向上させるとともに、ヘルプサポート機能を強化しています。

▼管理画面の変更内容（一例）

- ドラッグ＆ドロップによる操作の実現- オブジェクトの単体削除- Undo/Redo（元に戻す／やり直す）の実装- 複数項目の一括編集の実現※複数項目の一括編集イメージ2. 着信履歴画面のスマホ最適化

スマートフォンでの着信履歴閲覧・ステータス変更などを行う際の利便性向上を目的に、着信履歴画面のレスポンシブ対応（スマホ最適化）を実施しました。スマホの縦型画面に特化したデザイン・レイアウトを採用したことで、従来より見やすく、操作しやすい環境を実現しています。

※スマホでのログイン時、自動的に専用デザインが適用されます。

3. フィルター保存機能とカスタムステータス機能を実装

着信履歴画面をより「自社にマッチした状態」でお使いいただくために、「フィルター機能」と「カスタムステータス機能」を追加しました。

■ フィルター保存機能

着信履歴画面で入力した検索情報を保存できる機能です。対象期間・対応状況・サービス名・項目1～項目10の情報を登録できるため、「自社で頻繁に利用する検索条件」での検索をスムーズに行なえます。

なお、フィルターは「マイフィルター」または「共有フィルター」として登録することが可能で、個人利用だけでなく、チーム全体でもご利用いただけます。

■ カスタムステータス機能

着信履歴に付与する対応状況ステータスをカスタマイズできる機能です。従来は「未対応」「対応中」「対応済み」などの固定されたステータスから選択する方式でしたが、ユーザーが自由にステータス名を設定できるようになりました。

また、追加したステータスには任意のカラーを設定できるため、着信履歴一覧画面では「どの着信がどの状況にあるのか」がひと目でわかります。

なお、今回のアップデートでは着信履歴画面の検索バーも改善し、複数の対応状況ステータス（例：「対応中」＋「未対応」）を選択したうえで検索できるようになりました。

4. 着信履歴画面からのSMS手動送信が可能に

着信履歴画面の各着信履歴から、SMSを手動送信できるようになりました。従来はSMS送信画面に遷移する必要がありましたが、今回のアップデートに伴い、その手間が解消されました。

料金体系

今回の管理画面アップデートに伴い追加された各機能は、DXでんわの標準機能としてのご提供となります。どのプランをお選びいただいても、オプション料金は一切発生しません。

※「着信履歴画面からのSMS手動送信」をご利用いただく場合は、SMS送信機能が利用可能なライトプラン以上のご契約が必要です。

※プランの詳細については料金ページ(https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/pricing/)をご確認ください。

今後の開発予定

「DXでんわ」は今後もお客様の声をもとに、継続的な機能拡充を行ってまいります。更なる利便性の向上にご期待ください。

メディアリンク株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72025/table/210_1_72b4953d02a59663c4117ed708c06461.jpg?v=202605121051 ]

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング