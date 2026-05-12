株式会社コンカー

出張・経費管理クラウドのリーダーである株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 蘒生、以下 コンカー）は、事業構想大学院大学が主催する大学・自治体向けビジネスカンファレンス「SAP Concur Fusion Exchange 2026 JAPAN - Public Deep Dive -」に、メインスポンサーとして協賛いたします。本カンファレンスは、オンラインおよび全国主要都市にて開催されます。

近年、自治体DXおよび高等教育機関におけるDXは大きな転換期を迎えており、制度改正や人口動態の変化、デジタル技術の進展などにより、業務改革と経営高度化の重要性がますます高まっています。本イベントでは、国の政策動向や先進事例を踏まえながら、出張・経費管理領域を起点としたDX推進の実践知を共有するとともに、参加者同士の対話を通じて、現場で活かせる具体的な施策を提案します。

「SAP Concur Fusion Exchange 2025- Public Deep Dive -」実施概要

【主催】学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学、株式会社先端教育事業

※(学)先端教育機構は、(株)先端教育事業に広告等の法人窓口を委託しております

【開催概要】

＜Public Day（自治体向け）＞

オンライン開催

2026年5月12日（火）13:00～16:40

現地開催日時・会場

大阪：2026年5月21日（木）14:00～17:50 TKPガーデンシティ大阪梅田(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/)

東京：2026年5月26日（火）14:00～17:50 大手町三井カンファレンス(https://otemachi-one.com/conference/access/)

対象：自治体首長、企画課、情報システム課、人事課、財務経理課 等

主な講演内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48283/table/224_1_d466f15091c26eb6941362fbab819358.jpg?v=202605121051 ]

他

イベント内容詳細・お申込みページ

SAP Concur Fusion Exchange~自治体DXの現在地と未来~(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=concur-pr?pid=pr&cid=pr)

＜Academic Day（高等教育機関向け）＞

オンライン開催

2026年5月14日（木）13:00～16:40

現地開催日時・会場

東京：2026年6月2日（月）大手町三井カンファレンス(https://otemachi-one.com/conference/access/)

大阪：2026年6月4日（水）TKPガーデンシティPREMIUM大阪駅前(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-osaka-ekimae/access/)

福岡：2026年6月9日（火）TKPガーデンシティ博多新幹線口(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-hakata-shinkansenguchi/access/)

対象：高等教育機関（大学、大学院、高等専門学校、短期大学、専門学校）の経営者、教職員等

主な講演内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48283/table/224_2_92f8192027e557097c8293f2da2143d2.jpg?v=202605121051 ]

イベント内容詳細・お申込みページ

SAP Concur Fusion Exchange~DX時代の大学経営戦略~(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-academicday?utm_campaign=39553088-Fusion2026_academic&utm_source=concur-pr?pid=pr&cid=pr)

【協賛】(敬称略、50音順)

Public Day（自治体向け）

株式会社コンカー、株式会社NTTデータ・ウィズ、株式会社NTTネクシア、三井住友カード株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

Academic Day（高等教育機関向け）

株式会社コンカー、株式会社NTTネクシア、株式会社ニーズウェル、三井住友カード株式会社

【イベントに関するお問い合わせ先】

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 月刊事業構想 ウェビナー事務局

Tel： 03-6278-9031 (10:00~17:00)

Mail：webinar@sentankyo.ac.jp

- 株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。

- SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。

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