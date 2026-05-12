三井情報、AIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を活用し、人的資本経営を加速

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、AIネイティブ採用を実現するタレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいている三井情報株式会社（以下「三井情報」）の、自社の魅力を再発見・言語化し、組織変革を連動させる「リファラル採用」の取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

ITマネジメント、システムインテグレーション、クラウドソリューションなど幅広い技術力で三井物産グループをはじめ多種多様なお客様のビジネスを支える三井情報は、2026年度から始動した「第八次中期経営計画」において、「人的資本と経営基盤の強化」をトップ戦略に掲げています。「残すに値する未来を築く」という方針のもと、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境づくりと、自社の価値観に共感し、多様な視点を持って活躍しうる優秀な人材の獲得に注力しています。

その中で同社は、人事と現場が一体となり、現場社員が「この人と一緒に働きたい」と思える仲間を能動的に集める「現場主導の採用」を重視しており、その中核を担う取り組みとしてリファラル採用を位置づけています。

■取り組み成果と展望

三井情報は、全社を巻き込んだ持続的なリファラル採用を推進するための基盤として、「MyRefer（MyTalent Refer）」を活用しています。導入後、月間約600名の社員がアプリケーションにアクセスしており、採用に対する高い関心を集めています。

同社はリファラル採用を通じて、「なぜ自分がこの会社で働くのか」「自社にはどのような魅力があるのか」を社員一人ひとりが考え、言語化するプロセスを重視しています。この言語化能力は、「正しい解を得るために問いを立てる力」が求められるAI時代において、日々の業務推進に直結する重要なスキルであると定義されています。今後もリファラル採用を起点に社内から自社の魅力を伝播させることで、「三井情報のファン」を増やす文化づくりのさらなる加速を期待しています。



取材対象者：グループ人材開発部 部長 鈴木 貴之 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_mki/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■三井情報株式会社について

三井情報株式会社（MKI）は、『ナレッジでつなぐ、未来をつくる』をパーパスに掲げ、ICTを基軸とした事業を通じて、社会やお客様の課題解決に取り組んでいます。第八次中期経営計画においては、「進化」と「コラボレーション」を通じて「残すに値する未来」を築くことをあり姿とし、これまで培ってきた技術や知見を活かしながら、ステークホルダーと共に新たな価値の創出に取り組んでいます。

ホームページ：https://www.mki.co.jp/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/