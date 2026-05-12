サイト分析の「導入ハードル」をゼロへ。営業支援ツール『GoQMieruca』がWordPressプラグインをリリース。設定工数を従来の5分の1に削減

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）が提供する営業支援ツール「GoQMieruca（ごくーミエルカ）」は、WordPressサイトへの導入を劇的に簡略化する専用プラグインの提供を開始しました。

本プラグインの導入により、従来必須であったGoogleタグマネージャー（GTM）での複雑なタグ発行・埋め込み作業が一切不要となります。最短約3分で設定が完了し、導入工数は従来の5分の1まで圧縮。ITの専門知識がない担当者でも、導入したその日から「本来時間をかけるべき分析と営業改善」に集中できる環境を提供します。

背景： 「分析を始める前」に挫折させないために

Webサイトの成果を可視化しようとする際、多くの担当者が最初に直面するのが「計測タグの設置」という技術的な壁です。

今回のWordPress専用プラグインは、導入のプロセスを極限までシンプルにすることで、担当者が「データの活用」や「次なる施策の立案」といった本来の創造的な業務にすぐさま没頭できるよう開発されました。

「WordPressプラグイン」導入のメリット

プラグインをインストールするだけで、GoQMierucaの全機能がすぐに利用可能になります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/275_1_3e76c8a1f20017cbc3fa1872654174f7.jpg?v=202605121051 ]

＜3つのポイント＞

- GTM不要、プラグインひとつで完結これまで必須だったGoogleタグマネージャー（GTM）の介在が不要になります。WordPressの管理画面内で全てが完結するため、複数のツールを行き来する手間を省き、管理コストを大幅に削減します。- ノーコード設定で「計測漏れ」をゼロにソースコードに触れる必要がない「ノーコード実装」を採用。コードの貼り付けミスや、記述場所の間違いによる「データが取れていなかった」という致命的なトラブルを防ぎ、誰でも正確なデータ計測を開始できます。- 現場判断で即日スタート、エンジニア依頼も不要外注先や社内エンジニアにタグ設置を依頼する「待ち時間」を解消します。マーケターや営業担当者が自ら約3分で実装できるため、分析したいと思ったその瞬間に、即座にデータ収集を開始できます。

料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62228/table/275_2_0feed5dd05851b5572deaa707bec6c85.jpg?v=202605121051 ]

※表示価格はすべて税別です。

今後の展望

GoQMierucaは、単なるデータ確認ツールにとどまらず、企業の営業やマーケティング活動をより効率的に進めるためのツールとして、今後も進化を続けてまいります。

詳細はこちら :https://goq.ma/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/