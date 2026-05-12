いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO ちゅ～るクランキー 歯と歯ぐきの健康維持に配慮」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃんの口腔ケアに適した「ちゅ～るクランキー 歯と歯ぐきの健康維持に配慮」を新発売いたしました。

外はカリッ、中はとろっとした2つの食感を楽しめるおやつです。CIデキストランやカテキン配合により、毎日の美味しいおやつタイムを通して、手軽に愛猫の歯と歯ぐきの健康維持をサポートします。

まぐろ節味かつお節味チキン味■商品特徴- 猫ちゃんの大好きな「まぐろ節味」「かつお節味」「チキン味」の3種類をラインナップ。- 5g×6袋の便利な食べきりサイズ。- 外はカリッ、中はとろっとしたこだわりの2つの食感で、美味しくデンタルケア。- 着色料不使用で、腸管内のニオイを和らげる「緑茶消臭成分」も配合。

「ちゅ～るクランキー 歯と歯ぐきの健康維持に配慮」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/%E6%AD%AF%E3%81%A8%E6%AD%AF%E3%81%90%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AB%E9%85%8D%E6%85%AE)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)