石川澪の電子限定写真集『春の詩』が待望のPOD化！直筆サイン＆イベント参加権付きの超豪華限定写真集予約受付中

株式会社ジーオーティー電子版から多少デザインを変えています。

大人気セクシー女優 石川澪の電子限定写真集『春の詩』が、プリント・オン・デマンド（POD）形式によるリアル写真集として、期間限定で販売されることが決定いたしました。

本作は、電子書籍としてリリースされ、その圧倒的な透明感と情緒的な世界観で多くの反響を呼んだ話題作です。

多くのファンからの「ぜひ紙の書籍として手元に残したい」という熱い要望に応え、この度5月31日までの期間限定で、特別な一冊としてお届けいたします。

■今しか手に入らない、豪華な3大購入特典

今回のPOD写真集発売を記念し、購入者にはここでしか手に入らない特別な特典をご用意いたしました。

本人直筆サイン：1冊ずつ丁寧に本人がサインを入れさせていただきます。

サイン入りチェキ：世界に一枚だけの貴重な撮り下ろしチェキを同封。

発売記念オンラインイベント参加権：石川澪本人と直接交流ができる、貴重なオンラインイベントへご招待いたします。

■商品概要

タイトル：石川澪 POD限定写真集『春の詩』

販売期間：2026年5月11日（月）正午 ～ 2026年5月31日（日）23:59迄

購入方法：下記販売特設サイトより

URL：https://gotphotobook.supersale.jp/items/142084816

※5月31日を過ぎますと購入はできませんのでご注意ください。