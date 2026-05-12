【FiNC Technologies】第99回 日本産業衛生学会（5/27～5/30）に出展します

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、2026年5月27日～5月30日に開催される「第99回日本産業衛生学会」に出展いたします。

日本産業衛生学会は、働く人の健康増進や安全な職場環境の実現を目的とした、国内最大規模の産業保健分野の学術集会です。2026年は大阪で開催され、全国から産業医や看護職、人事労務担当者などの多職種が集結します。最新の研究成果や実践報告の発表、企業展示を通じたソリューション提案が行われ、産業保健の質を向上させるとともに、社会課題の解決に向けた新たな知見を共有する重要な場となっています。

FiNC Technologiesは健康管理・健康経営を支援するFiNC for BUSINESSを出展します。ぜひ、FiNC Technologiesの出展ブースにお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/386_1_dcb698379946d85fed7e0b7cbdc28ee5.jpg?v=202605121051 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI（機械学習、生成AI）に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。