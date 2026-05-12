システムサービスよりTVアニメ「氷の城壁」のプライズが 2026年5月より連続登場！
システムサービス株式会社
約8cmのぬいぐるみ。
約11cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ「氷の城壁」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆TVアニメ「氷の城壁」 マスコットキーチェーン 小雪
【アミューズメント専用景品】
約8cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】TVアニメ「氷の城壁」 マスコットキーチェーン 小雪
【種類】全4種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_kj_SS16952
※無くなり次第終了となります。
◆TVアニメ「氷の城壁」 ぬいぐるみ RPG Ver.
【アミューズメント専用景品】
約11cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】TVアニメ「氷の城壁」 ぬいぐるみ RPG Ver.
【種類】全4種
【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会
■『氷の城壁』TVアニメ公式 X
https://x.com/korinojoheki_pr
■TVアニメ『氷の城壁』公式サイト
https://korinojoheki-pr.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。