システムサービスよりTVアニメ「氷の城壁」のプライズが 2026年5月より連続登場！

写真拡大 (全3枚)

システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ「氷の城壁」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆TVアニメ「氷の城壁」　マスコットキーチェーン 小雪


【アミューズメント専用景品】



約8cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】TVアニメ「氷の城壁」　マスコットキーチェーン 小雪


【種類】全4種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_kj_SS16952


※無くなり次第終了となります。




◆TVアニメ「氷の城壁」　ぬいぐるみ RPG Ver.


【アミューズメント専用景品】



約11cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】TVアニメ「氷の城壁」　ぬいぐるみ RPG Ver.


【種類】全4種


【登場時期】2026年6月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会



■『氷の城壁』TVアニメ公式 X


https://x.com/korinojoheki_pr



■TVアニメ『氷の城壁』公式サイト


https://korinojoheki-pr.com/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。