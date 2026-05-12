GVA TECH、弁護士向けAIサービスを「ベンパル」シリーズへブランド統一

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、裁判特化AIシステム「AI書面作成」をはじめとする弁護士支援を目的とした各サービスを、新ブランド「ベンパル(https://benpal-legal.com/services/)」シリーズに統一することをお知らせいたします。

「ベンパル」サイト：https://benpal-legal.com/services/

GVA TECHは、2026年3月に「AI書面作成(https://benpal-legal.com/services/document-creation/)」と「生成AIネイティブ契約書レビュー(https://benpal-legal.com/services/contract-review/)」を正式リリースし、その後も弁護士業務に特化したサービスを拡充しております。

このたび、従来のサービスラインナップから、AI活用支援や所内システム基盤の構築支援、集客・営業支援にまで拡充し、弁護士の皆さまの「相棒（パル）」となるブランドへ刷新するため、「ベンパル」サービスとしてブランドを統一いたしました。

合わせて、各事務所のご要望に合わせたAI活用支援のために、新サービス「ベンパル AI活用顧問(https://benpal-legal.com/services/ai-consulting/)」を開始いたします。

今後も、個々のツール提供にとどまらず、集客支援からAI活用、情報管理や運用体制の整備まで 、弁護士の皆さまの業務に寄り添った幅広いサービス開発を進めてまいります。

■新旧サービス名

ブランド名称を「ベンパル」に統一し、各サービス名称を以下の通り変更いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33386/table/431_1_6b71a7b0e2704ca2eea4541cd8022b74.jpg?v=202605121051 ]

「ベンパル」サイトはこちら :https://benpal-legal.com/services/

■ブランド統一の背景

国内では、企業や個人を問わず、社会課題の複雑化・高度化が進む中で弁護士への相談や依頼の需要は年々高まっております。一方で、弁護士数は増加しているものの、弁護士のリソースは慢性的に逼迫しており、案件を受けきれず、社会全体として十分な法的支援が行き届きにくい状況が課題となっています。

GVA TECHでは、弁護士業務の中でも特に多くの時間を占める訴訟対応と契約審査業務を効率化するため、2026年3月に「AI書面作成」と「生成AIネイティブ契約書レビュー」を正式リリースし、多くの反響を頂いております。

このたび、個別のツール提供にとどまらず、今後は所内システム基盤の構築支援や集客・営業支援にまでサービスを拡充し、弁護士の皆様の「相棒（パル）」となるブランドへ刷新するため、名称を「ベンパル」シリーズに統一することとなりました。

AIという激動の時代に、弁護士のいちばん近くで、日々の実務や事務所運営を支えながら、法律事務所の未来をともにつくり、法的支援が隅々まで行き届く社会の実現を目指します。

■「ベンパル」という名称及びロゴについて

弁護士、法律事務所のあらゆる業務を効率化・最適化するために寄り添い、共に歩む「相棒」になる、という理念に基づき、弁護士（ベン）と相棒（パル）を掛け合わせた「ベンパル」という名称にいたしました。

ロゴは、法律という極めて高い正確性が求められる分野において、最新のテクノロジーが「冷たい機械」としてではなく、「いつでも頼れる相棒」として弁護士の先生方に寄り添う姿勢を視覚化したものです。

■「ベンパル」シリーズについて

【ベンパル 書面作成】

弁護士向けに、訴状・答弁書・準備書面など訴訟に関する各種書面の作成を生成AIで支援する裁判特化AIシステムです。

証拠解析から書面作成までの一連のプロセスを支援することを目的としており、訴訟実務における証拠・記録の読解や整理に要する負担を大幅に軽減します。

https://benpal-legal.com/services/document-creation/

【ベンパル 契約書レビュー】

契約書のリスク確認や条文修正、コメント挿入などの作業を生成AIが実行する弁護士向けのAIシステムです。

Microsoft Word上で利用できるアプリケーションで、契約審査に必要なレビュー観点やリスク判断ロジックを内蔵しており、複雑なプロンプト設計を行うことなく、即日から実務レベルの品質で活用することが可能です。

https://benpal-legal.com/services/contract-review/

【ベンパル AI活用顧問】

ChatGPT をはじめとする AIツールへの関心は法律事務所でも高まっている一方で、「業務にどう使えばよいか」「どのツールが自分たちに合っているか」「セキュリティは大丈夫か」といった疑問が解消されないまま、試せずにいる法律事務所も多い状況です。

ベンパルAI活用顧問サービスでは、ヒアリングから方針設計、ツール選定、試行検証、スタッフ展開まで、各事務所の実情に合わせて伴走し、実効的なAI活用を実現します。

https://benpal-legal.com/services/ai-consulting/

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/