【6/17開催】航空宇宙分野をはじめとしたスタートアップがビジネスマッチングと資金調達を目指し登壇する、オンラインピッチイベントを開催

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が共同事業体として運営する、神奈川県川崎市・新川崎地区にある技術系スタートアップのオープンイノベーション拠点「かわさき新産業創造センター（KBIC）」（所在地：神奈川県川崎市）は、航空宇宙分野で活躍するスタートアップ企業が登壇するオンラインピッチイベントを2026年6月17日 (水)に開催します。

航空宇宙分野をはじめとした注目のスタートアップが集結

ロケットエンジン開発や宇宙建築技術など、航空宇宙分野の最先端領域に挑むスタートアップが、ビジネスマッチングや資金調達を目的にピッチ登壇します。

事業会社・投資家の皆様にとっては、有望なスタートアップと出会う場として、ぜひこの機会をご活用ください。

さらに、気になった企業との個別マッチング面談にもお申込みいただけます。

参加対象

・新規事業・新技術探索をされている企業のご担当者様

・登壇企業とのマッチングを希望されている方

・VC・CVC・事業会社で投資・協業先を検討されているご担当者様

・航空宇宙系最新技術・情報等にご興味をお持ちの方

イベント概要

開催日時：6月17日（水）14:00～15:00

開催方法：オンライン（ウェビナー開催）

参加費 ：無料

※当日ご参加いただけない方のために、後日、録画アーカイブ配信がございます。

タイムスケジュール

14:00 イベント開始

14:00-14:03 事務局よりイベント説明

14:05-14:55 登壇企業によるピッチ（各社7分）

▼登壇順▼

株式会社 SUIHO SPACE INNOVATIONS

株式会社 MJOLNIR SPACEWORKS

株式会社 Space Quarters

株式会社 cosmobloom

株式会社 Zrek

15:00頃 終了

お申込み方法

以下URLよりお申し込みください。

https://51a7e816.form.kintoneapp.com/public/event20260617

登壇者紹介

株式会社 SUIHO SPACE INNOVATIONS代表取締役 柚沢 誠 氏

これまで宇宙産業は敷居が高く、幸運が重なったエンジニアや資金力のあるお客様のみが従事できるものでした。

しかし、本当は宇宙産業には夢があり、どこへでも行ける、人類の未来を切り開く産業です。

私たちは、若いエンジニアが夢を持ち、ロケット作りに挑戦できる企業を目指します。

現場経験とデータを重視し、燃焼試験やフライトを中心としたTest Driven Developmentを実装することで、ロケットが安全で安くなり、誰でも宇宙に行ける未来を創造します。

▼マッチング希望先▼

宇宙用部品開発及び関連技術にご興味のある企業様・CVC様

企業URL：https://www.suiho-space.co.jp/

株式会社 MJOLNIR SPACEWORKS代表取締役 米倉 一男 氏

「誰もが宇宙に行ける世界を創る」ために、ロケットエンジンやタンクの開発製造を行っています。エンジンは40kN級エンジンの地上燃焼試験を終え、打ち上げに向けて進んでいます。宇宙用タンクはロケットメーカー様や衛星メーカー様などからご好評いただき、販売を拡大しています。

▼マッチング希望先▼

ディープテック、特に宇宙スタートアップにご興味のある方

企業URL：https://mjolnir-sw.com/

株式会社 Space Quarters取締役COO 高橋 宗徳 氏

Space Quartersは、「宇宙で建築する」発想により、地上完結型製造が抱えるコスト・サイズ・形状の制約を解消し、宇宙インフラの低コスト化と拡張を目指す東北大学発のDeep Techベンチャーです。電子ビーム溶接機、組立・溶接ロボ、入熱プロセス、制御、電源をすべて社内開発しながら統合し、軌道上での組立・接合から検査までを一体で実現します。

▼マッチング希望先▼

・『宇宙用機器・コンポーネント開発企業』～微小重力×真空状態での実証実験をしたい企業～

航空機認証を取得済みのチャンバーを活用し、煩雑な申請手続きを省いた「微小重力と真空」の実験環境を速やかに提供します。本格的な宇宙実験の前に、機器の動作や反応などを低コストで検証できます。開発期間を短縮しながら確実な実証データを積み上げ、将来の打ち上げ成功に向けた準備の確度を高めます（汚れを気にせず実験できるダーティチャンバー利用も可）。

・『溶接装置メーカー・金属溶接受託業者・重工業』～電子ビーム溶接設備の小型化～

独自の小型溶接ユニットを既存の製造工程へ組み込み、5 軸制御による高度な加工を実現します。真空容器を含むシステム全体の小型化により、大規模な設備投資を抑えた導入が可能となります。段取り作業を減らして納期を大幅に短縮できるほか、厚板の精密溶接を通じて製造現場の生産性向上を柔軟にサポートする新たな選択肢となります。

・『住宅・建材メーカー』 または『家具・デザイン事業者』～宇宙環境での快適性を追求したい企業～

巨大宇宙建築の内装規格を共同で策定し、先行者としての知見獲得が期待されます。宇宙空間という極限環境下で追求される「高密度な省スペース設計」や「心理的快適性」のノウハウは、都市の狭小住宅や災害住宅の課題解決に資する独自の付加価値となり得ます。宇宙実証を通じたブランド形成により、中長期的な市場開拓への寄与が見込めます。

・VC・CVCの宇宙企業担当者の皆様

企業URL：https://space-quarters.com/

株式会社 cosmobloom代表取締役 福永 桃子 氏

cosmobloomは、大学研究室を前身とした、柔軟展開構造物やそれを用いた宇宙ミッションに係わる解析・設計・開発を行っています。宇宙用の大型の構造物は、宇宙に持っていく輸送コストが非常に高くなってしまうことが難点です。私たちは、食品ラップ程度の薄さのフィルムで大型のアンテナや太陽電池パドルを実現し、低コストに打ち上げできる仕組みを提供し、衛星通信の高度化や持続可能な宇宙利用に貢献します。

▼マッチング希望先▼

＜デオービット装置について(宇宙ゴミ対策品)＞

・小型衛星やコンステレーションを計画・運用する衛星事業者様

＜アンテナについて＞

・NTN／ダイレクト通信分野に関心を持つ通信キャリア・通信関連事業者様

・衛星通信導入に関心を持つ事業者様・地方自治体様

・RF機器などの要素技術を有する事業者様

＜全体＞

・宇宙分野へ関心を持つVCや事業者様

企業URL：https://cosmo-bloom.com/

株式会社 Zrek取締役COO 江口 遼馬 氏

株式会社Zrekは、AIとロボット技術を活用し、製造現場の自動化・省人化を支援するスタートアップです。協働ロボット、画像認識、3D点群処理、ROS2等を組み合わせ、多品種・変動環境に対応するロボットシステムの開発に取り組んでいます。工作機械へのワーク投入、検査、搬送、溶接・加工支援など、現場実装を前提としたAIロボットソリューションを提供しています。

▼マッチング希望先▼

宇宙・航空・防衛・重工業領域において、ロボットやAIを活用した自動化・遠隔化・省人化に関心を持つ企業・研究機関・自治体の方々とお話ししたいです。特に、宇宙機・衛星・ロケット関連部品の製造、組立、検査、溶接、搬送、保守などにおいて、人手作業の置き換えや作業品質の安定化を検討されている方を想定しています。

また、地上の製造現場で培ったAIロボット技術を、宇宙産業・極限環境・次世代インフラ領域へ応用する可能性について、共同開発・PoC・実証実験をご一緒できる企業様とのマッチングを希望しています。

企業URL：https://www.zrek.org/

イベント参加にあたっての注意事項 ※必ずお読みください。

・イベント参加は事前申込制です。

・登録いただいたメールアドレスに送付するメールに記載のイベント参加用のURLよりイベントにご参加ください。

・参加URLの譲渡・拡散等はご遠慮ください。

・事前にZoomのできる環境（通信環境）の確認をお願いします。

・終了時刻は目安となります。また、何らかの事情で当イベントの実施が困難となった場合、中止する場合がございます。

・正確なメールアドレスの入力にご協力ください。フリーアドレス・キャリアメールアドレス以外での登録をお勧めいたします。

・欠席される場合は、事務局までご連絡ください。

・当イベントの録画、録音、撮影についてはお断り致します。

・イベント当日の通信環境により、映像や音声が乱れる場合がございます。

当イベントの記載情報について

登壇者やタイムスケジュール等は、予告なく変更となる場合がございます。

登壇者やプログラムに関する情報について、変更や追加決定事項があり次第、随時更新をさせていただきます。

主催

かわさき新産業創造センター（KBIC）

かわさき新産業創造センターについて

かわさき新産業創造センター（通称：KBIC）は、常時約50社のテック系企業や大学の研究室が入居し研究開発を行う、首都圏最大級のインキュベーション施設。経験豊富なIM、多くの幅広い支援メニューを揃え、入居企業に対し、きめ細やかな事業/成長支援、オープンイノベーションの推進を行い、世界水準のベンチャーエコシステムの構築を目指しています。

公式HP：https://kbic.jp/

株式会社ツクリエについて

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

会社HP：https://tsucrea.com/

お問い合わせ先

・イベントに関するお問い合わせ

かわさき新産業創造センター共同事業体（株式会社ツクリエ）

Email: event@kawasaki-net.ne.jp

・メディア等、取材を希望される方

イベント参加お申し込みとあわせて、１.所属先 ２.お名前 ３.掲載予定媒体を

件名【260617イベント取材依頼】にて事前に（event@kawasaki-net.ne.jp）宛にご連絡ください。

※イベントの様子を記事にされる場合、掲載内容について事前確認させていただく場合がございます。