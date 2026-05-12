秋元康企画・原案！佐藤二朗×橋本愛が夫婦別姓の名バディ刑事に!?　『夫婦別姓刑事』ノベライズが上下巻で発売！！

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フジテレビ系火曜よる9時「夫婦別姓刑事」絆と秘密を抱えた名バディ夫婦別姓刑事が難事件に挑む――新感覚コメディ×本格ミステリ刑事ドラマを完全小説化！

(c)Fuji Television Network,inc.2026

現在、フジテレビ系で放送中のドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜よる9時）。企画・原案は、作詞家・プロデューサーとしてのみならず、映画『着信アリ』、日本テレビ系ドラマ『あなたの番です』などサスペンスやホラー作品の企画・原作でも時代を牽引してきた秋元康がつとめることでも注目を集める本作。W主演の佐藤二朗×橋本愛が、夫婦であることを隠しながら名バディ刑事として難事件に挑むという、これまでにない夫婦像でも話題沸騰中だが、共演には矢本悠馬、中村海人、齊藤京子ら若手実力派に加え、斉藤由貴、坂東彌十郎ら豪華俳優陣が集結。脚本には、自らが主宰を務める劇団「東京マハロ」の上演もコンスタントに行いながら、多彩なジャンルのドラマ・映画脚本を手がける実力派脚本家・矢島弘一を迎えた――まさに珠玉の布陣で贈る新感覚コメディ×本格ミステリ刑事ドラマです。

【ストーリー】

東京・中野区にある沼袋警察署。その刑事課に所属する四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）は、抜群のコンビネーションで事件を解決していく名バディ刑事だ。

しかし、ふたりには誰にも言えない秘密があった。それはふたりが夫婦であること。警察には「夫婦は同じ部署に所属してはならない」という暗黙のルールが存在し、それが明るみに出ればどちらかが刑事課を追われることに。刑事でありつづけるため、出した結論は「夫婦であることを隠す」こと。夫婦を隠して別姓のままバディを組んでいる刑事――「夫婦別姓刑事」として、ふたりはとある連続殺人事件に挑んでいく――！

●フジテレビ系火曜よる9時『夫婦別姓刑事』

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/fufu_deka_cx/index.html

●ノベライズ 書誌情報

タイトル「夫婦別姓刑事（上）」

企画・原案：秋元康

脚本：矢島弘一

ノベライズ：蒔田陽平

発売日：2026年5月20日（水）発売 ※一部地域により異なる場合がございます

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

判型：文庫判 328ページ

ISBN： 978-4-594-10288-3

発行元：扶桑社

タイトル「夫婦別姓刑事（下）」

企画・原案：秋元康

脚本：矢島弘一

ノベライズ：蒔田陽平

発売日：2026年6月26日（金）発売 ※一部地域により異なる場合がございます

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

判型：文庫判 300ページ前後

ISBN：978-4-594-10289-0

発行元：扶桑社

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