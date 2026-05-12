（5/20）「不動産DX EXPO」にて、イタンジCEOの永嶋と、麗澤大学教授（AI・ビジネス研究センター長）が宗氏の対談を実施

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2026年5月20日（水）～5月22日（金）にインテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」で、5月20日（水）に、麗澤大学教授（AI・ビジネス研究センター長）の 宗 健氏と当社代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘が対談することをお知らせします。

◆ 概要

当社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産のインフラとなり、人々が大切なことに向き合えるようにすることを目指す不動産テック企業です。

2026年5月20日（水）～5月22日（金）にインテックス大阪（大阪府大阪市）で開催される「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」で、5月20日（水）に、麗澤大学教授（AI・ビジネス研究センター長）の 宗 健氏と当社代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘が対談いたします。

◆ 特別講演『データから紐解く、勝てるAI活用戦略～不動産業界の現在地と未来～』

日時：2026年5月20日（水）11:20～12:00

登壇者：麗澤大学 工学部 情報システム工学専攻 教授 AI・ビジネス研究センター長 宗 健氏

イタンジ株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

対談テーマ：属人化しない組織として有効なAIの活用方法、今すぐ着手できるアクションについて考え、「勝てるAI活用」の具体策などをシェアします

ご対象者：賃貸不動産業に従事されている方、業務でのAI活用に関心がある方、IT技術を取り入れて業務のデジタル化・効率化を図りたい方など

事前申込：https://lp.bizcrew.jp/seminar/b/2026-spr-osaka-ind

◆ 登壇者プロフィール

宗 健

麗澤大学 工学部 情報システム工学専攻 教授 AI・ビジネス研究センター長 博士（社会工学・筑波大学）・ITストラテジスト。1965年北九州市生まれ。九州工業大学機械工学科卒業後、株式会社リクルート入社。通信事業のエンジニア・マネジャー、ISIZE住宅情報・FoRent.jp編集長等を経て、株式会社リクルートフォレントインシュアを設立し代表取締役社長に就任。リクルート住まい研究所長、大東建託賃貸未来研究所長・AI-DXラボ所長を経て、2023年4月より麗澤大学教授、AI・ビジネス研究センター長。専門分野は都市計画・組織マネジメント・システム開発など。リクルート勤務時代から現在に至るまで、業務システム、ウェブメディア、基幹システムなど多数のシステム開発・運用の経験があり、不動産データや住みここちランキング調査などのデータ分析にも長年取り組んでいる。

永嶋 章弘

筑波大学大学院 システム情報工学研究科にて情報工学修⼠号を取得後、エンジニアとしてニフティ株式会社に入社。2014年、創業期のイタンジに入社し複数の新規事業を立ち上げ、2016年、株式会社メルカリにプロダクトマネージャーとして転職。2018年、イタンジに再入社し執行役員に就任、デザイン部門、マーケティング部門などを管掌。2023年11月、代表取締役 社長執行役員 CEOに就任。



◆「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」について

DXを検討する不動産業の方々が最新の製品やサービスを検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことで自社の課題解決に役立つヒントを得ることができます。

名称：不動産DX EXPO 2026 春 大阪

会期：2026年5月20日（水）～5月22日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪6号館A

主催：産業DX総合展 実行委員会

来場方法：事前予約制（無料）

URL：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka