補助金フラッシュ調査、京都市内で店舗を営むなら──伝統産業以外でも使える″街並み投資″の補助金が並ぶ

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/10時点で京都府内の事業者が利用可能な87件を集計分析しました。

京都府の補助金は伝統産業向けの特殊な制度ばかりと思われがちですが、実際には宿泊施設の客室改修や中小企業のDX、小売店の販路開拓まで対象にする制度が並んでおり、設備購入と建物改修を1つの制度でまとめて対象にできる支援を起点に、店舗の改装計画から候補を絞り込めます。

【分析結果サマリ】

（1）店舗の改装やエアコンの入替えを検討している方なら、設備の購入費と工事費を同じ制度でまとめて申請できる候補が見つかります。設備・機械購入費と建物・工事・改修費の両方を対象にする制度が多く、まず「何を入れ替え、どこを改修するか」を整理しておくと候補が絞りやすくなります。

（2）用途別では地域活性化・ものづくり・人材育成・伝統産業の保全がほぼ並んで上位に並びます。伝統工芸の事業者だけでなく、宿泊・小売・サービス業の事業者も対象になる制度が多いため、業種で絞らずに「投資内容」から候補を探す方が見つかりやすくなります。

（3）金額帯では100～500万円帯が最多で、50万円未満の少額制度も約3割あります。改修の規模ごとに使える制度が分かれているため、先に「投資金額のレンジ」を決めると候補の絞り込み順位がつけやすくなります。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/55_1_081c14acdd963c20e73036dd4413ade4.jpg?v=202605121051 ]【どんな用途に使えるか】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/10

観光地の魅力向上や商店街の賑わいづくりなど、地域の活性化につながる"街並み投資"に使える制度が中心の構成です。

宿泊施設の受入環境整備や町家の改修、商店街の魅力向上など、京都らしい"街並み投資"として位置づけられる地域活性化目的の制度が並びます。令和8年度 宿泊施設の質の向上（受入環境充実）支援事業補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/kyoto-shukuhaku-hojo-S3b751e4fd2)（上限1,000万円）は、京都市内の宿泊施設が地場産品活用や安心・安全な受入環境の整備を行うための費用を補助する制度で、客室改修と物品購入の両方を対象にしています。

ものづくりや人材育成、伝統産業の保全を目的とする制度も上位に並んでおり、製品開発から従業員教育までが対象に含まれています。令和8年度 京都府生産性向上・人手不足対策事業費補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/kyoto-seisansei-hojo-S2d45e2e5d5)（上限200万円）は、勉強会やワークショップを通じた業務改善を支援する制度で、3S・5Sやカイゼン活動を伴う生産性向上に取り組む事業者向けです。

■ 本調査の全文（PDF 版）

京都市内で店舗や宿泊施設を営んでいて、伝統産業以外で使える補助金の中身、設備購入と建物改修を1制度でまとめて対象にできる支援の構成や100～500万円帯の中規模投資向け制度の内訳をまとめて確認したい方は、以下から無料の調査PDFをダウンロードできます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）:https://hojokin-kensaku.jp/report/Ref57b48850

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html