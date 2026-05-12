独自マッチング/シェアリングアプリを最速提供

株式会社パートナーズ

2026年6月、株式会社パートナーズ（本社：愛知県豊橋市）は、マッチング/シェアリングを最速に提供できる土台を提供します。あなた仕様のサービスを最短10日でお客さまへ届けることができます。

サービスの目的や背景

フリーランス/時短/スポット対応といった働き方が多様になる一方で、人材採用においては他社に手数料を支払いするといった状態です。自社自らスタッフの募集や管理、支払いまでを一気通貫で行えるサービスを提供することで、最小限のコストで本来の事業の促進を支援します。

サービス詳細

【ぱぴプ】

「ぱっと ぴっと プラットフォーム」の略で、掲載、応募、管理/支払いを最短で手続きすることが可能です。地図上でも見やすく、QRによる勤怠管理も可能です。

URL https://www.partners-tokai-it.com/papipu

【hub】

現状飲食向け配達サービスに特化した仕様で、店舗、注文者、配達者の3者を一元的に管理できます。

URL https://www.partners-tokai-it.com/hubpf

【shopify】

世界650万サイトが提供されているECサイトサービスです。

弊社にて作成から提供までを一気通貫で代行します。

当社代行制作・運用実績数 82社（2024年4月より）

URL https://www.shopify.com/jp

サービス料金

■初期

20万円 ：現仕様のまま提供の場合

＋30万円～ ：機能追加

＋55万円～ ：UI/デザイン変更

■月額基本料金

S 1.5万円

M 4万円

L 7万円～

＊月額費用にはクレジットカード決済手数料等が別途発生します。

＊サポートはAIによる問合せ受付エージェントが対応します。

拡張等

マッチング/シェアリングのアイデアやテーマにはまだまだ様々なアプローチがあります。

個別相談もお待ちしております。

現在はtrip（旅行予約アプリ）に類似する土台を計画中です。

お問合せ

https://forms.gle/mZ3AwY14L8GGxzwk7