独自マッチング/シェアリングアプリを最速提供
2026年6月、株式会社パートナーズ（本社：愛知県豊橋市）は、マッチング/シェアリングを最速に提供できる土台を提供します。あなた仕様のサービスを最短10日でお客さまへ届けることができます。
サービスの目的や背景
フリーランス/時短/スポット対応といった働き方が多様になる一方で、人材採用においては他社に手数料を支払いするといった状態です。自社自らスタッフの募集や管理、支払いまでを一気通貫で行えるサービスを提供することで、最小限のコストで本来の事業の促進を支援します。
サービス詳細
【ぱぴプ】
「ぱっと ぴっと プラットフォーム」の略で、掲載、応募、管理/支払いを最短で手続きすることが可能です。地図上でも見やすく、QRによる勤怠管理も可能です。
URL https://www.partners-tokai-it.com/papipu
【hub】
現状飲食向け配達サービスに特化した仕様で、店舗、注文者、配達者の3者を一元的に管理できます。
URL https://www.partners-tokai-it.com/hubpf
【shopify】
世界650万サイトが提供されているECサイトサービスです。
弊社にて作成から提供までを一気通貫で代行します。
当社代行制作・運用実績数 82社（2024年4月より）
URL https://www.shopify.com/jp
サービス料金
■初期
20万円 ：現仕様のまま提供の場合
＋30万円～ ：機能追加
＋55万円～ ：UI/デザイン変更
■月額基本料金
S 1.5万円
M 4万円
L 7万円～
＊月額費用にはクレジットカード決済手数料等が別途発生します。
＊サポートはAIによる問合せ受付エージェントが対応します。
拡張等
マッチング/シェアリングのアイデアやテーマにはまだまだ様々なアプローチがあります。
個別相談もお待ちしております。
現在はtrip（旅行予約アプリ）に類似する土台を計画中です。
お問合せ
https://forms.gle/mZ3AwY14L8GGxzwk7