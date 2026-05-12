独自マッチング/シェアリングアプリを最速提供

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株式会社パートナーズ


2026年6月、株式会社パートナーズ（本社：愛知県豊橋市）は、マッチング/シェアリングを最速に提供できる土台を提供します。あなた仕様のサービスを最短10日でお客さまへ届けることができます。



サービスの目的や背景


フリーランス/時短/スポット対応といった働き方が多様になる一方で、人材採用においては他社に手数料を支払いするといった状態です。自社自らスタッフの募集や管理、支払いまでを一気通貫で行えるサービスを提供することで、最小限のコストで本来の事業の促進を支援します。



サービス詳細


【ぱぴプ】

「ぱっと ぴっと プラットフォーム」の略で、掲載、応募、管理/支払いを最短で手続きすることが可能です。地図上でも見やすく、QRによる勤怠管理も可能です。


　URL　https://www.partners-tokai-it.com/papipu








【hub】

現状飲食向け配達サービスに特化した仕様で、店舗、注文者、配達者の3者を一元的に管理できます。


　URL　https://www.partners-tokai-it.com/hubpf






【shopify】

世界650万サイトが提供されているECサイトサービスです。


弊社にて作成から提供までを一気通貫で代行します。


当社代行制作・運用実績数　82社（2024年4月より）


　URL　https://www.shopify.com/jp



サービス料金


■初期


　20万円　　　　：現仕様のまま提供の場合


　＋30万円～　　：機能追加


　＋55万円～　　：UI/デザイン変更



■月額基本料金


　S　1.5万円


　M　4万円


　L　 7万円～



　＊月額費用にはクレジットカード決済手数料等が別途発生します。


　＊サポートはAIによる問合せ受付エージェントが対応します。


拡張等


マッチング/シェアリングのアイデアやテーマにはまだまだ様々なアプローチがあります。


個別相談もお待ちしております。


現在はtrip（旅行予約アプリ）に類似する土台を計画中です。




お問合せ


https://forms.gle/mZ3AwY14L8GGxzwk7