AI時代の診断体験！組織タイプ診断「バルソク」を一般公開開始

株式会社Agentum

株式会社エージェンタム（東京オフィス：東京都渋谷区、代表取締役：筒井勇人）は、組織のタイプと崩壊パターンを診断し、最悪の未来と回避策を提示する組織診断サービス「バルソク」を一般公開開始したことをお知らせします。

▪️あなたの組織の行き先は？

バルソクは、単なる性格診断や組織タイプ診断ではありません。

組織の現在地と、このまま進んだ場合の崩壊パターンを可視化する「組織の未来予測」です。

16タイプそれぞれに対して、強み、弱み、崩壊パターン、回避策、AI活用の示唆などを整理した分析シートを用意し、さらに回答内容に応じてAIがその場で処世術を生成します。

そして診断をして終わりではなく、組織や自分の価値を上げるための最優先事項、今週のアクション、立ち回りを提案します。

これにより一つとして同じ結果が出ない、新しい診断体験を提供します。

個性豊かな組織タイプが登場します。

近年、多くの組織で、

「会議はしているのに前に進まない」

「戦略や方針はあるのに、現場と噛み合わない」

「個人は頑張っているが、一向に組織が変わらない」

といった声が散見されます。

こうした問題は、個人の性格や努力不足だけでは説明できません。

むしろ、組織固有の文化、意思決定の癖、進め方、暗黙の前提によって生まれていることが少なくありません。

エージェンタムは、こうした問題を個人の責任ではなく、環境・設計・前提の問題として捉え直すことを重視しています。

今すぐ診断する(https://valsoku.agentum.jp/)

バルソクの3つの特徴

▪️１.16タイプの分析シート

バルソクでは、組織をビジョナリー or 保守的、先進的 or 旧態依然の視点から16タイプに整理し、それぞれに強み、弱み、6つの傾向、崩壊の兆候、今後の展望、AI活用の方向性、人間関係の注意点、関連タイプなどを分析シートとして提示します。

これにより、ユーザーは自社の状態を「なんとなく」で終わらせず、俯瞰して構造として理解できるようになります。

強み、弱み、傾向を分析

▪️２.AIによるn:1の診断

バルソクは、固定の診断文を返すだけのサービスではありません。

設問回答に加えて、業種、人数規模、回答者のニーズを把握してAIが結果を描き分けます。

さらにバルソクでは、「ビジョン・ナラティブ」「テクノロジー・データ活用」「市場・ユーザーニーズ」「意思決定の型」を組織の4つの成長ドライバーと捉え、分析軸を定義しています。

AIは回答内容をもとに、この4軸のどこに強みがあり、どこに崩れの兆候があるかを描き分けます。

チャートで強弱を可視化

崩壊パターンを予測

具体的なアクションを提示

今すぐ診断する(https://valsoku.agentum.jp/)

▪️３.上司、同僚、部下の目線を覗き見する

自分の処世術を確認後、別の問題意識や別の役職のレポートを見ることが可能です。

成果を出して昇進、私生活を優先する場合の立ち回りや、気になる上司の状況、会社(CEO)視点では何が見えているかを理解することで、目の前で起こっていることへの理解が深まるかも知れません。

昇進に躍起になっている上司は、何を見ている？

今すぐ診断する(https://valsoku.agentum.jp/)

そのため、同じタイプに分類されたとしても、

スタートアップの経営者が受ける結果と、

中堅企業の管理職が受ける結果では、

見えるリスクも、刺さる言葉も、提案される回避策も変わります。

つまり、バルソクの価値は、タイプ分けそのものではなく、AIがその会社、その人の文脈に合わせて結果をn:1で診断することにあります。

これにより、「一般論ではなく、自分たちの組織の話として読める」「思わず続きが気になる」「そのまま誰かに共有したくなる」体験を実現しました。

*この物語はフィクションです。実在の人物・団体等とは関係ありません。

▪️開発の背景

バルソクは、人ではなく環境を見直すための診断です。

エージェンタムが大切にしているのは、「見えれば、変えられる。名前がつけば、扱える。予測ができれば、回避できる」という考え方です。組織の問題を不満で終わらせせず、言語化し、構造として捉え、改善可能なものに変えていく。そのための入り口がバルソクです。

ビジョンが強い組織は、社長の過負荷で壊れやすい。

技術が強い組織は、顧客不在で壊れやすい。

顧客志向が強い組織は、調整地獄で壊れやすい。

伝統が強い組織は、変化できずに壊れやすい。

仲が良い組織は、決められずに壊れやすい。

数字が強い組織は、意味を失って壊れやすい。

バルソクは、そうした「組織固有の崩壊パターン」を予測し、その回避策まで含めて処世術を出することで、手遅れになる前の気づきを届けます。

▪️YouTube - 経営と現場のあいだのご紹介

経営者・管理職の力になるために、経営と現場のあいだで起きる詰まりを整理するチャンネルです。

経営層・マネージャーが、組織運営でハマりがちな落とし穴やその背景を5～8分で紐解きます。 「伝えたのに伝わらない」「任せたのに動かない」「会議をしても前に進まない」「現場の温度感が読めない」― そんなマネジメントのモヤモヤを整理し、経営や現場のあいだに立つ人が判断・伝達・育成・組織づくりを少しうまく進められるようになるためのチャンネルです。

YouTubeチャンネルを見る(https://www.youtube.com/@agentum-labo)

▪️代表メッセージ

組織にはそれぞれ強みがあり、同時に弱みや衰退パターンがあります。バルソクは組織が手遅れになる前の組織のヘルスチェックです。今回は16タイプの分析シートを土台に、AIがその場で一人ひとりの文脈に合わせて結果を書く体験を設計しました。同じタイプでも、業種や人数規模、回答者の関心によって、見るべきリスクも回避策も変わります。自分たちの組織を“自分たちの言葉”で見直すきっかけになればと思っています。

管理の苦しみを減らし、組織が"より大きなこと"を成し遂げられるようにする。人々を"管理と分断"の苦しみから解放し、自律的に成長する組織を増やす。それがエージェンタムが掲げる社会像です。

そのための第一歩として、バルソクの提供開始を迎えられたことを、関係各所の皆様に感謝申し上げます。

今すぐ診断する(https://valsoku.agentum.jp/)

バルソクの主な特徴

・16タイプの会議OSごとに分析シートを用意

・組織の強み、弱み、崩壊パターン、回避策を可視化

・AIが業種、人数規模、回答者ニーズに応じて結果を描き分け

・一つとして同じ結果が出ないn:1の診断体験

・チームで共有しやすい結果ページ設計

・研修やValchainにつながる課題自覚の入口として機能

サービス概要

サービス名：組織タイプ診断 バルソク

提供開始日：2026/5/12

内容：AIが組織のタイプと崩壊パターンを診断し、最悪の未来と回避策を提示する組織診断サービス

特徴：16タイプ分析シート / AIによるn:1結果生成 / 組織の未来予測

対象：経営者、管理職、人事責任者、組織づくりに課題を感じている方

提供元：株式会社エージェンタム

会社概要

会社名：株式会社エージェンタム

東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号 ウィンド恵比寿ビル8F

本店所在地：愛知県名古屋市守山区瀬古東3丁目310 E202

代表者：代表取締役 筒井勇人

設立：2026年4月

事業内容：目標達成特化型のAI参謀「バルチェイン」の開発・運営

AI時代の組織タイプ診断「バルソク」の開発・運営

会社HP：https://agentum.jp/

バルチェイン：https://agentum.jp/service/valchain/

バルソク：https://agentum.jp/service/valchain/(https://valsoku.agentum.jp/)

メール：info@agentum.jp

問い合わせフォーム：https://agentum.jp/contact