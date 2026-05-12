【父の日ギフトに関する調査】実用的なカー用品・ガジェットをもらえたら「嬉しい」人は約7割！喜ばれやすいカー用品とは？

ユニオンエタニティ株式会社

父の日のプレゼント選びでは、毎年「何を贈れば喜ばれるのか」と悩む方も多いでしょう。

定番のグルメやお酒、ファッション小物に加えて、近年は日常生活で役立つ“実用的なギフト”にも注目が集まっています。

特に車を日常的に使う方にとって、洗車用品や車内掃除グッズ、スマホホルダー、車載充電器などのカー用品・ガジェットは、普段の運転やお出かけを快適にしてくれるアイテムです。

そこで今回、自動車を所有・利用している200名を対象に、父の日・母の日のプレゼントとして、実用的なカー用品やガジェットをもらえたら嬉しいかについて調査しました。

- 実際に父の日にカー用品/ガジェットをもらえたら嬉しいと感じるか- カー用品/ガジェット嬉しいと感じる人の年齢層について- カー用品/ガジェット嬉しいと感じる人の属性について

弊社で行った調査結果を共有いたします。

調査結果1：実用的なカー用品・ガジェットをもらえたら「嬉しい」人は68.5%

父の日・母の日のプレゼントとして、実用的なカー用品やガジェットをもらえたら嬉しいかを聞いたところ、最も多かったのは「やや嬉しい」63件・48.5%でした。

次いで、「どちらでもない」31件・23.8%、「非常に嬉しい」26件・20.0%という結果になりました。「非常に嬉しい」と「やや嬉しい」を合わせると、89件・68.5%です。

一方で、「あまり嬉しくない」「全く嬉しくない」を合わせた否定的な回答は10件・7.7%にとどまりました。

この結果から、カー用品・ガジェットは父の日ギフトとして一定の需要があり、特に日常的に使いやすい実用アイテムであれば、喜ばれやすい可能性があります。

調査結果2：年齢別では30～40代・60代が中心。実用ギフトへの反応が高い傾向

年齢別に見ると、回答数が多いのは40～49歳が47件、次いで30～39歳が37件でした。

「非常に嬉しい」「やや嬉しい」を合わせた“嬉しい計”では、

30～39歳：26件・70.3%

40～49歳：33件・70.2%

となり、30～40代で約7割がポジティブに回答しています。

割合だけを見ると、60歳以上は90.0%と最も高い結果でした。

父の日向けのカー用品ギフトでは、30～40代・60代以上が中心ターゲットと考えられます。

調査結果3：職業別では会社員が最大ボリューム。自営業・フリーランスも高反応

職業別では、最も有効回答数が多かったのは会社員90件でした。

会社員のうち「嬉しい計」は59件・65.6%で、ボリューム面では最も重要なターゲットです。

また、割合で見ると、自営業・フリーランスは22件・75.9%が「嬉しい」と回答しています。

会社員は日常の通勤や休日のドライブなど、車を使うシーンが幅広く、実用的なカー用品・ガジェットへのニーズがあると考えられます。

自営業・フリーランスも高い反応を示しており、車移動が多い方や、車内を仕事・移動の空間として使う方には、車内を快適にするアイテムや日常の不便を解消するグッズがギフトとして受け入れられやすい可能性があります。

父の日ギフトは「車好き向け」よりも「日常で使える実用性」がポイント

今回の調査では、パート・アルバイトおよび専業主婦を除外した集計において、実用的なカー用品・ガジェットをもらえたら嬉しい人が68.5%にのぼりました。

一方で、「どちらでもない」も31件・23.8%あります。

この層に対しては、単に「カー用品を贈る」という訴求だけではなく、具体的にプレゼントした気持ちやどのようなシーンで役立つのかを伝えることが重要です。

父の日ギフトとしてカー用品を選ぶ場合は、「車が好きな人向け」というより、車を日常的に使う人の不便を解決する実用ギフトとして提案する方が、幅広い層に受け入れられやすいと考えられます。

調査概要

調査名：「洗車頻度と車内環境」に関するアンケート

調査対象：自動車を所有・利用している20～60代の男女200名

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査時期：2026年4月30日～2026年5月1日

モビフルECでもギフト商品を販売中

弊社が運営するカー用品ショップ「モビフルEC」では、洗車用品やカーガジェットをギフトとして贈りたい方に向けて、ギフト梱包対応やソーシャルギフトサービスの取り扱いを開始しています。

父の日や母の日、誕生日などのプレゼントとして、実用的なカー用品を検討している方にも利用しやすいサービスです。洗車用品や車内を快適にするガジェットなど、日常のカーライフに役立つアイテムを贈り物として選べます。

ご希望の商品をギフト梱包するならこちら

https://item.rakuten.co.jp/mobiful/gift/

ソーシャルギフトで相手にURLで贈るならこちら

https://www.rakuten.co.jp/mobiful/contents/social-gift/

モビフルEC 楽天市場店では、母の日・父の日などのギフト需要に合わせて、プレゼントとして喜んでいただけるようギフト対応を行っています。車を日常的に使う方や、洗車・ドライブを楽しむ方への実用的な贈り物として、ぜひチェックしてみてください。

会社概要

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル4階

代表者：安部哲史

事業内容：廃車買取・陸送サービス・カー用品の販売

URL：https://union-eternity.co.jp/

【運営サービス】

ハイシャル：https://haishall.jp/

車陸送ドットコム：https://car-rikusou.com/

モビフルEC：https://mobiful-ec.jp/

モビフル車検：https://mobiful.jp/shaken/

モビフルパーツ：https://parts.mobiful.jp/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

会社名：ユニオンエタニティ株式会社

担当部署：マーケティング部

TEL：06-6484-6518

E-mail：marketing@union-eternity.co.jp

〈パートナー企業・個人事業主募集に関するお知らせ〉

弊社は、カーライフをより快適にし、愛車に長く大切に乗り続けていただける社会の実現を目指し、共に新たな価値を創出していただけるパートナー企業様および個人事業主様を募集しております。

ご関心をお持ちの企業様・個人事業主様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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