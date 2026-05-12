岩崎電気株式会社

岩崎電気は、2026年5月13日(水)～15日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される自治体・公共Week 2026内「第6回 自治体DX展」に出展いたします。

自治体・公共Weekは、自治体・公共機関を対象に、「住みやすい街づくり」「地域活性化」「業務効率化」に貢献する製品・サービスが一堂に集まる総合展示会です。

その中核を担う「自治体DX展」は、自治体の業務効率化・住民サービスの向上を実現する行政DXの最新事例とソリューションを比較・検討できる専門展示会です。

基幹系・業務システムから行政手続きのオンライン化、セキュリティ・人材支援まで、自治体のDX推進を幅広く支援するソリューションが一堂に集結します。

当社は本展示会において、LED化や再LED化を検討中の地方自治体のご担当者さまに向け、新たなソリューションをご提案いたします。

見守りサービスやカメラ付防犯灯の実機展示を通じて、導入効果や活用シーンを具体的にご説明するとともに、各自治体のニーズに応じた個別相談も承ります。

この機会にぜひブースへお立ち寄りいただき、担当者と直接お話しください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

出展概要

会期：2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1～2ホール(東京都江東区有明3-11-1)

岩崎電気ブース：G2-44

入場料：無料(来場者事前登録が必要です)

主催：自治体・公共Week実行委員会

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：自治体・公共Week 2026内「第6回 自治体DX展」に出展(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/publicweek.html?pr=016)