【2026年5月22日（金）開催・無料対面セミナー】OKB大垣共立銀行・メトロポリタン銀行「フィリピン日系企業セミナー＆交流会」

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、 株式会社大垣共立銀行（本店：岐阜県大垣市、頭取：林 敬治）主催セミナー『フィリピン日系企業セミナー＆交流会』に講師として登壇いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.multibook.jp/seminar_updates/12253/

フィリピンは人口が１億人を超え、周辺国と比較して平均年齢も低いため、豊富な労働力が経済成長を後押しする「人口ボーナス」が今後も継続すると見込まれています。

また、公用語として英語が広く使用されており、高い経済的潜在力を有する国として注目されています。

本セミナーでは、フィリピンで近年関心が高まっている「電子インボイスの義務化」や「外国人材活用」を主題として、専門家に最新の制度動向や実務対応について解説いただきます。

また、セミナー終了後には参加企業同士の情報交換の機会として交流会も開催します。

＜開催概要＞

- 日時：2026年5月22日（金）15:00~17:30- 開催形式：対面セミナー- 開場：OKB Harmony Plaza 名駅 （名古屋市中村区名駅４丁目６-１７ 名古屋ビルディング１０階）- 費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- フィリピン現地法人を持つ日本企業の経営者・財務担当- 者海外拠点の税務リスクの把握や管理体制の整備に課題を感じている方- EIS（電子インボイスシステム）義務化への対応を検討中の方- フィリピンへの新規進出を検討中の経営者・事業開発担当者- 同じ課題を持つ企業同士の情報交換・交流の場を求めている方

＜アジェンダ（予定）＞

【第１部】セミナー

● フィリピン現地法人の税務リスクと“指摘されない”管理体制のつくり方

ＥＩＳ義務化・源泉税管理・証憑整備── 日本本社が今やるべきこと

講師：株式会社マルチブック 代表取締役社長 渡部 学 氏

● 外国人労働者の雇用と今後について

講師：オーシャンロード協同組合 マネージャー 黒木 誠敏 氏

● フィリピンにおける資金調達／インターネットバンキング／退職給付制度 について

講師：メトロポリタン銀行 コンサルタント 滝川 洋一 氏

【第２部】参加企業による情報交換および交流会

＜登壇者紹介＞

・オーシャンロード協同組合 マネージャー

黒木 誠敏 氏



・メトロポリタン銀行 コンサルタント

滝川 洋一 氏

・株式会社マルチブック 代表取締役社長COO

渡部 学

▼マルチブックが開催するその他セミナー情報は以下のページからご覧いただけます。

https://www.multibook.jp/seminar_updates/

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設 立：2000年9月

本 社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/

＜株式会社大垣共立銀行 会社概要＞

会社名：株式会社大垣共立銀行

代表者：林 敬治

本 社：岐阜県大垣市郭町3-98

事業内容：銀行業

URL：https://www.okb.co.jp/