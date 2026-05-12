ジュニアゴルフの全国大会「第13回 コナミスポーツ ジュニアカップ」予選大会の詳細を公開

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、弊社）が開催する、ジュニア向けのゴルフ全国大会「第13回 コナミスポーツ ジュニアカップ」の小学生の部 予選大会の詳細を公開しました。

■ 予選大会の詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/222_1_a3e61cf85d37b6ca2d55c0bc6a020ccd.jpg?v=202605121051 ]

■ シード枠

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56940/table/222_2_8391c4723f01b23be3a10214f6eebb68.jpg?v=202605121051 ]

大会ホームページ：

https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/golf/konamisports-jr-cup/2026/

■ コナミスポーツ ジュニアカップについて

本大会は、子どもたちのゴルフへの継続意欲の促進と技術力向上を目的として2010年から開催しています。多くの子どもたちに練習の成果を発揮してほしいという思いから、小学生の部の予選は参加しやすいコナミスポーツクラブのゴルフシミュレーターを利用して開催します。全部門ともに決勝は、コナミグループが保有する那須ハイランドゴルフクラブで行います。コナミスポーツクラブ ジュニアゴルフアカデミー会員以外のジュニアゴルファーも参加できるオープン大会とし、小学生の部の決勝大会にはシード枠を設けます。

また本大会の優勝選手は、一般財団法人 上月財団が行う2026年度「スポーツ選手支援事業」※の支援対象候補者に選定されます。

※ スポーツ選手支援事業について

https://www.kozuki-foundation.or.jp/jigyou/spsubsidy/

■ コナミスポーツクラブ ジュニアゴルフアカデミー

弊社は全国のコナミスポーツクラブ38施設※で子ども向けのゴルフスクール「コナミスポーツクラブ ジュニアゴルフアカデミー」を開講しています。スクールではコナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー エグゼクティブコーチングディレクターの内藤雄士プロコーチ監修によるカリキュラムを、ゴルフシミュレーターを利用した段階別指導で、子どものレベルに合わせたレッスンを行っています。

https://www.konami.com/sportsclub/undojuku/golf/

※2026年5月時点

弊社は今後も子どもたちのゴルフ技術の向上と健全な成長をサポートするとともに、ゴルフ界の発展のために貢献していきます。



【関連リンク】

https://www.konami.com/sportsclub/corporate/press/2026/03/25/