【不登校支援】児童生徒数最多の今、自治体が導入すべき「脳科学的アプローチ」とは

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ブレスコーポレーション株式会社

不登校支援センター　ペアレンツキャンプ(https://www.parents-camp.jp/)

不登校支援センター ペアレンツキャンプ を運営するブレスコーポレーション株式会社（本社：大阪府）は、心理学と脳科学を融合させた独自の支援メソッドによる、自治体・教育機関向けの講演・研修プログラムの提供を本格的に開始いたしました 。




近年、不登校児童生徒数の増加が深刻な社会課題となる中、従来の「寄り添い中心の支援」だけでは改善が困難なケースが増加しています 。



当社では、最新の脳科学に基づき、子どもが「動けなくなる」根本原因を解明 。現場で即実践可能な「自立を促す関わり方」を体系化し、既に複数の自治体で高い評価をいただいております 。


■ プログラムの背景と特徴：なぜ「正しい対応」が逆効果になるのか

本プログラムは、単なる精神論ではなく、以下の科学的理論をベースに構築されています。



マズローの欲求階層説: 「安全・安心」の土台が満たされない限り、登校という上位の行動は起きないという原理原則に基づきます 。


前頭前野と扁桃体のメカニズム: 不安や恐怖を司る「扁桃体」が優位な状態では、理性的な思考を司る「前頭前野」が機能せず、本人の意思に関わらず体が動かなくなります 。


支援の“ズレ”の解消: 「なぜ頑張らせることが逆効果になるのか」を可視化し、支援者と保護者の間の認識のズレを解消します 。



■ 導入により期待される効果

本プログラムの導入により、教育現場における以下の課題解決を強力にバックアップします。



教職員間の対応方針の統一: 科学的根拠に基づいた共通言語を持つことで、組織的な対応が可能になります 。


保護者対応の質向上と負担軽減: 納得感のある説明が可能になり、保護者との信頼関係構築がスムーズになります 。


不登校の長期化予防: 早期に適切な「安心感」を与えることで、二次的な無気力状態を防ぎます 。


■講演実績

・岸和田市公民館主催（教育委員会協賛）


2025年10月29日


令和7年度学び舎ゼミ


「学校以外の学びの場って？」








・宝塚市公民館主催（教育委員会協賛）


2026年3月14日


家庭の教育セミナー 「家庭で育む子どもの自立」


「つまずきは、親子が変わるサイン」


参加者：36名


参加者の8割以上が、不登校の根本原因を『科学的に理解できた』と回答






教育関係者・保護者からは、


「これまでの支援の“ズレ”が理解できた」


「現場ですぐ使える内容だった」


「理由が分からなかった不登校に“納得できる説明”があったのが大きかったです」


などの評価をいただいています。


■ペアレンツキャンプ支援事例のご紹介

中学2年生・男子（不登校期間：約8ヶ月）


無気力状態が続き、昼夜逆転・ゲーム依存傾向。保護者による声かけにも反応せず、会話も減少していました。



ペアレンツキャンプの不登校支援では、まず「安心・安全の欲求」を満たす関わりへ転換し、同時に脳の過剰な不安反応（扁桃体優位状態）を落ち着かせるアプローチを実施しました。


約3週間で会話量が増加、2ヶ月後には生活リズムが改善。


その後、段階的に外出→別室登校→通常登校へ移行し、現在は継続的に通学できる状態まで回復しました。


■ペアレンツキャンプを利用された保護者の声

「“頑張らせる”のではなく、“安心させる”ことが先だと知り、接し方が180度変わりました」


「今まで何をしてもダメだったのに、子どもが自分から動き出したことに驚いています」



■支援による行動変容

本支援導入後、以下のような変化が確認されています。


・コミュニケーション：週0回 → 毎日実施


・外出行動：週0回 → 週3回以上へ改善


・生活習慣：昼夜逆転状態 → 約2ヶ月で安定化


・登校状況：不登校 → 約3ヶ月で通常登校へ移行



■ 動画公開

実際の支援事例や変化のプロセスについて、
YouTubeチャンネルでも公開しています。


「健司の自己実現ナビ」
https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless



健司の自己実現ナビ【マズローの欲求で人生を読み解く】(https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless)


■ 自治体・教育機関の皆様へ

現在、全国の自治体・教育機関より
講演・研修のご依頼を受け付けております。



■ 講演・研修内容（例）対象別プログラム

自治体や学校のニーズに合わせて、60分～120分の講演や実践型ワークショップを提供します 。


教職員向け: 現場ですぐに使える具体的な声かけと、脳科学的理解。


保護者向け: 家庭を「安全基地」に変え、子どもの内発的な意欲を呼び覚ます方法。


支援員・相談員向け: 再現性の高いケーススタディと、改善に向けた具体的ステップ。



講演内容例


・不登校の“本当の原因”を心理と脳から読み解く
・親の関わり方で9割が変わる理由
・再登校・社会復帰に向けた具体的ステップ
・支援現場で実証された改善アプローチ



「まずは内容を知りたい」


「自治体に合う形で実施できるか相談したい」


といった段階でもお気軽にご相談ください。



講演資料サンプルの提供・事前打ち合わせも可能です。


講演・研修を依頼する :
https://www.parents-camp.jp/contact/



お問い合わせ

ブレスコーポレーション株式会社
不登校支援センター ペアレンツキャンプ


担当：中迫克彦
TEL：06-6997-7778
MAIL：pc-info@parents-camp.jp


▼お問い合わせフォーム
https://www.parents-camp.jp/contact/


▼公式サイト
https://www.parents-camp.jp/