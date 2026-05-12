【不登校支援】児童生徒数最多の今、自治体が導入すべき「脳科学的アプローチ」とは

ブレスコーポレーション株式会社不登校支援センター ペアレンツキャンプ(https://www.parents-camp.jp/)

不登校支援センター ペアレンツキャンプ を運営するブレスコーポレーション株式会社（本社：大阪府）は、心理学と脳科学を融合させた独自の支援メソッドによる、自治体・教育機関向けの講演・研修プログラムの提供を本格的に開始いたしました 。

近年、不登校児童生徒数の増加が深刻な社会課題となる中、従来の「寄り添い中心の支援」だけでは改善が困難なケースが増加しています 。

当社では、最新の脳科学に基づき、子どもが「動けなくなる」根本原因を解明 。現場で即実践可能な「自立を促す関わり方」を体系化し、既に複数の自治体で高い評価をいただいております 。

■ プログラムの背景と特徴：なぜ「正しい対応」が逆効果になるのか

本プログラムは、単なる精神論ではなく、以下の科学的理論をベースに構築されています。

マズローの欲求階層説: 「安全・安心」の土台が満たされない限り、登校という上位の行動は起きないという原理原則に基づきます 。

前頭前野と扁桃体のメカニズム: 不安や恐怖を司る「扁桃体」が優位な状態では、理性的な思考を司る「前頭前野」が機能せず、本人の意思に関わらず体が動かなくなります 。

支援の“ズレ”の解消: 「なぜ頑張らせることが逆効果になるのか」を可視化し、支援者と保護者の間の認識のズレを解消します 。

■ 導入により期待される効果

本プログラムの導入により、教育現場における以下の課題解決を強力にバックアップします。

教職員間の対応方針の統一: 科学的根拠に基づいた共通言語を持つことで、組織的な対応が可能になります 。

保護者対応の質向上と負担軽減: 納得感のある説明が可能になり、保護者との信頼関係構築がスムーズになります 。

不登校の長期化予防: 早期に適切な「安心感」を与えることで、二次的な無気力状態を防ぎます 。

■講演実績

・岸和田市公民館主催（教育委員会協賛）

2025年10月29日

令和7年度学び舎ゼミ

「学校以外の学びの場って？」

・宝塚市公民館主催（教育委員会協賛）

2026年3月14日

家庭の教育セミナー 「家庭で育む子どもの自立」

「つまずきは、親子が変わるサイン」

参加者：36名

参加者の8割以上が、不登校の根本原因を『科学的に理解できた』と回答

教育関係者・保護者からは、

「これまでの支援の“ズレ”が理解できた」

「現場ですぐ使える内容だった」

「理由が分からなかった不登校に“納得できる説明”があったのが大きかったです」

などの評価をいただいています。

■ペアレンツキャンプ支援事例のご紹介

中学2年生・男子（不登校期間：約8ヶ月）

無気力状態が続き、昼夜逆転・ゲーム依存傾向。保護者による声かけにも反応せず、会話も減少していました。

ペアレンツキャンプの不登校支援では、まず「安心・安全の欲求」を満たす関わりへ転換し、同時に脳の過剰な不安反応（扁桃体優位状態）を落ち着かせるアプローチを実施しました。

約3週間で会話量が増加、2ヶ月後には生活リズムが改善。

その後、段階的に外出→別室登校→通常登校へ移行し、現在は継続的に通学できる状態まで回復しました。

■ペアレンツキャンプを利用された保護者の声

「“頑張らせる”のではなく、“安心させる”ことが先だと知り、接し方が180度変わりました」

「今まで何をしてもダメだったのに、子どもが自分から動き出したことに驚いています」

■支援による行動変容

本支援導入後、以下のような変化が確認されています。

・コミュニケーション：週0回 → 毎日実施

・外出行動：週0回 → 週3回以上へ改善

・生活習慣：昼夜逆転状態 → 約2ヶ月で安定化

・登校状況：不登校 → 約3ヶ月で通常登校へ移行

■ 動画公開

実際の支援事例や変化のプロセスについて、

YouTubeチャンネルでも公開しています。

「健司の自己実現ナビ」

https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless

健司の自己実現ナビ【マズローの欲求で人生を読み解く】(https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless)

■ 自治体・教育機関の皆様へ

現在、全国の自治体・教育機関より

講演・研修のご依頼を受け付けております。

■ 講演・研修内容（例）対象別プログラム

自治体や学校のニーズに合わせて、60分～120分の講演や実践型ワークショップを提供します 。

教職員向け: 現場ですぐに使える具体的な声かけと、脳科学的理解。

保護者向け: 家庭を「安全基地」に変え、子どもの内発的な意欲を呼び覚ます方法。

支援員・相談員向け: 再現性の高いケーススタディと、改善に向けた具体的ステップ。

講演内容例

・不登校の“本当の原因”を心理と脳から読み解く

・親の関わり方で9割が変わる理由

・再登校・社会復帰に向けた具体的ステップ

・支援現場で実証された改善アプローチ

「まずは内容を知りたい」

「自治体に合う形で実施できるか相談したい」

といった段階でもお気軽にご相談ください。

講演資料サンプルの提供・事前打ち合わせも可能です。

講演・研修を依頼する :https://www.parents-camp.jp/contact/

お問い合わせ

ブレスコーポレーション株式会社

不登校支援センター ペアレンツキャンプ

担当：中迫克彦

TEL：06-6997-7778

MAIL：pc-info@parents-camp.jp

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▼公式サイト

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