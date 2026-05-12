【不登校支援】児童生徒数最多の今、自治体が導入すべき「脳科学的アプローチ」とは
不登校支援センター ペアレンツキャンプ(https://www.parents-camp.jp/)
不登校支援センター ペアレンツキャンプ を運営するブレスコーポレーション株式会社（本社：大阪府）は、心理学と脳科学を融合させた独自の支援メソッドによる、自治体・教育機関向けの講演・研修プログラムの提供を本格的に開始いたしました 。
近年、不登校児童生徒数の増加が深刻な社会課題となる中、従来の「寄り添い中心の支援」だけでは改善が困難なケースが増加しています 。
当社では、最新の脳科学に基づき、子どもが「動けなくなる」根本原因を解明 。現場で即実践可能な「自立を促す関わり方」を体系化し、既に複数の自治体で高い評価をいただいております 。
■ プログラムの背景と特徴：なぜ「正しい対応」が逆効果になるのか
本プログラムは、単なる精神論ではなく、以下の科学的理論をベースに構築されています。
マズローの欲求階層説: 「安全・安心」の土台が満たされない限り、登校という上位の行動は起きないという原理原則に基づきます 。
前頭前野と扁桃体のメカニズム: 不安や恐怖を司る「扁桃体」が優位な状態では、理性的な思考を司る「前頭前野」が機能せず、本人の意思に関わらず体が動かなくなります 。
支援の“ズレ”の解消: 「なぜ頑張らせることが逆効果になるのか」を可視化し、支援者と保護者の間の認識のズレを解消します 。
■ 導入により期待される効果
本プログラムの導入により、教育現場における以下の課題解決を強力にバックアップします。
教職員間の対応方針の統一: 科学的根拠に基づいた共通言語を持つことで、組織的な対応が可能になります 。
保護者対応の質向上と負担軽減: 納得感のある説明が可能になり、保護者との信頼関係構築がスムーズになります 。
不登校の長期化予防: 早期に適切な「安心感」を与えることで、二次的な無気力状態を防ぎます 。
■講演実績
・岸和田市公民館主催（教育委員会協賛）
2025年10月29日
令和7年度学び舎ゼミ
「学校以外の学びの場って？」
・宝塚市公民館主催（教育委員会協賛）
2026年3月14日
家庭の教育セミナー 「家庭で育む子どもの自立」
「つまずきは、親子が変わるサイン」
参加者：36名
参加者の8割以上が、不登校の根本原因を『科学的に理解できた』と回答
教育関係者・保護者からは、
「これまでの支援の“ズレ”が理解できた」
「現場ですぐ使える内容だった」
「理由が分からなかった不登校に“納得できる説明”があったのが大きかったです」
などの評価をいただいています。
■ペアレンツキャンプ支援事例のご紹介
中学2年生・男子（不登校期間：約8ヶ月）
無気力状態が続き、昼夜逆転・ゲーム依存傾向。保護者による声かけにも反応せず、会話も減少していました。
ペアレンツキャンプの不登校支援では、まず「安心・安全の欲求」を満たす関わりへ転換し、同時に脳の過剰な不安反応（扁桃体優位状態）を落ち着かせるアプローチを実施しました。
約3週間で会話量が増加、2ヶ月後には生活リズムが改善。
その後、段階的に外出→別室登校→通常登校へ移行し、現在は継続的に通学できる状態まで回復しました。
■ペアレンツキャンプを利用された保護者の声
「“頑張らせる”のではなく、“安心させる”ことが先だと知り、接し方が180度変わりました」
「今まで何をしてもダメだったのに、子どもが自分から動き出したことに驚いています」
■支援による行動変容
本支援導入後、以下のような変化が確認されています。
・コミュニケーション：週0回 → 毎日実施
・外出行動：週0回 → 週3回以上へ改善
・生活習慣：昼夜逆転状態 → 約2ヶ月で安定化
・登校状況：不登校 → 約3ヶ月で通常登校へ移行
■ 動画公開
実際の支援事例や変化のプロセスについて、
YouTubeチャンネルでも公開しています。
「健司の自己実現ナビ」
https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless
健司の自己実現ナビ【マズローの欲求で人生を読み解く】(https://www.youtube.com/@kenji_soudan_bless)
■ 自治体・教育機関の皆様へ
現在、全国の自治体・教育機関より
講演・研修のご依頼を受け付けております。
■ 講演・研修内容（例）対象別プログラム
自治体や学校のニーズに合わせて、60分～120分の講演や実践型ワークショップを提供します 。
教職員向け: 現場ですぐに使える具体的な声かけと、脳科学的理解。
保護者向け: 家庭を「安全基地」に変え、子どもの内発的な意欲を呼び覚ます方法。
支援員・相談員向け: 再現性の高いケーススタディと、改善に向けた具体的ステップ。
講演内容例
・不登校の“本当の原因”を心理と脳から読み解く
・親の関わり方で9割が変わる理由
・再登校・社会復帰に向けた具体的ステップ
・支援現場で実証された改善アプローチ
「まずは内容を知りたい」
「自治体に合う形で実施できるか相談したい」
といった段階でもお気軽にご相談ください。
講演資料サンプルの提供・事前打ち合わせも可能です。
講演・研修を依頼する :
https://www.parents-camp.jp/contact/
お問い合わせ
ブレスコーポレーション株式会社
不登校支援センター ペアレンツキャンプ
担当：中迫克彦
TEL：06-6997-7778
MAIL：pc-info@parents-camp.jp
▼お問い合わせフォーム
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▼公式サイト
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