【実態調査】2026年のスズメバチ対策！駆除業者選びの重視ポイントや巣をつくらせない予防策

BEST株式会社

気温の上昇とともにスズメバチの活動が本格化し、巣づくりが進みやすくなる時期を迎えています。このタイミングで備えておきたいのが、ハチ被害にあったときに頼れる駆除業者の選び方と、巣をつくらせないための予防策です。

住まいの悩みに向き合うBEST株式会社(https://best24.co.jp/)（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO ：五十嵐 博文、以下当社）は、20年以上にわたり生活の「困った」を解決してきました。当社が運営するライフメディア「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」では、害虫と害獣に関する正確かつ有益な情報を日々発信しています。

今回当社では、スズメバチの巣ができた経験のある人を対象に独自アンケート調査（有効回答数：100人）を実施しました。実際に被害を経験した人の声をもとに、駆除業者がどのように探され、何を基準に選ばれているのかを明らかにしました。あわせて、実際にかかる駆除費用や、巣が発見されるきっかけについても解説し、被害を未然に防ぎ費用を抑えるためのポイントをご紹介します。

本プレスリリースでは、調査から見えてきた「駆除業者の探し方と選び方」「実際にかかった駆除費用」をご紹介するとともに、被害を未然に防ぎ、結果的に費用負担を抑えるための巣づくり予防のポイントについてもご紹介します。事前に正しい知識を押さえておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できる一助としてご活用ください。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「BEST株式会社による調査」である旨の記載

ex. 害虫害獣駆除専門のサービスである「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」を運営するBEST株式会社の調査によれば

・害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)（https://gaichugaiju.best24.co.jp/）へのリンク設置

【アンケート概要】

調査対象：全国の自宅にスズメバチの巣ができた経験のある人

調査期間：2026年2月3日

調査機関：自社調査

調査方法：インターネットによる任意回答

有効回答数：100人

6割強がスズメバチ駆除業者をインターネット検索で依頼

調査結果では、スズメバチ駆除業者の探し方は「インターネット検索」がもっとも多く、全体の61％を占めました。次いで「知人の紹介」が22％という結果に。

スズメバチ駆除は、刺傷リスクを伴うことから緊急性が高く「すぐに対応してほしい」という心理が働きやすい傾向にあります。そのため、その場で迅速に業者を探せるインターネット検索が6割強を占めたと考えられます。

一方で、知人の紹介を利用したケースは、巣が比較的小さい場合や人の動線から離れた場所にある場合など「一定の時間的余裕があったケース」が多いと推察されます。また、近隣の住宅で駆除作業を見かけ、家主から情報を得やすい状況であった可能性も考えられるでしょう。

スズメバチ駆除業者で重視するのは対応スピード

スズメバチ駆除業者を選ぶ際にもっとも重視されていたのは「対応スピード」で、66％と最多でした。

この結果からは、業者を見つけたきっかけで「インターネット検索」が多かった背景と同様に「すぐに対応してほしい」という緊急性の高い状況がうかがえます。

一方で、「価格」「口コミ・評判」「担当者の対応」なども重視されており、スピードだけでなく総合的な安心感を求めていることも分かりました。

近年では、緊急駆け付けサービスによる高額請求トラブルも報道されているため、「早く来てほしい」という気持ちがありながらも「信頼できる業者かどうか」を慎重に見極めたいという意識が働いていると考えられます。

スズメバチ駆除にかかった総費用は1～5万円が最多

スズメバチ駆除業者に駆除を依頼した際の総費用については「1～5万円」が70％で最多という結果になりました。

この背景には、巣が大きくなる前に対処できたケースや、軒下・軒先など目視しやすく、比較的駆除しやすい場所で発見された事例が多かった可能性が考えられます。

一方で、全体の13％は5万円以上の費用がかかったという回答も見られました。

スズメバチの群れは働きバチの増加に伴い巣の拡大スピードが加速するため、発見が遅れるほど駆除の難易度が上がり、費用も高額になりやすい傾向があります。加えて、屋根裏や高所、壁の内部など駆除が難しい場所に巣がつくられている場合も、費用が高くなる要因の一つとなります。

異変を感じたらすぐに対処するのが費用を抑えるポイント

「スズメバチの巣に気づいた主なきっかけは？」という問いに対し「巣を見つけた」が70％でもっとも多い回答でした。

普段出入りする場所であっても、敷地全体をくまなく確認する機会は少ないため、巣がある程度成長してから初めて気づくケースが多いと考えられます。

特に敷地が広い場合や人通りの少ない場所では、スズメバチが飛び回っていても気づきにくく、巣が大きくなってから発見されることも少なくありません。

一方で、人の出入りが多い場所では「複数匹のスズメバチを見かけた」ことをきっかけに、巣の存在に気づくケースもあります。巣が成長すると働きバチの数が増え、餌や巣材を求めて頻繁に飛び回るようになるため、次第に人目につきやすくなるためです。

ただし、この段階では巣の大きさがすでに10cm以上に成長している可能性があります。

この大きさは群れの個体数が増えている目安でもあるため、自力での駆除は刺傷リスクも高く危険が伴います。

費用や被害を最小限に抑えるためには、複数のスズメバチを頻繁に見かけるなどの「異変」に気づいた段階、もしくは巣を発見した時点で、できるだけ早く対応することが重要です。

スズメバチに巣をつくられないための対策

スズメバチに巣をつくられないためには、事前の対策が重要です。

巣を駆除しても、同じ場所に再び巣をつくられてしまうケースは少なくありません。そのため、被害を経験したあとに再発防止の対策を行う人も多く見られます。

ここでは、実際に被害を経験した人の対策方法を参考に「巣がつくられてから」ではなく、「つくられる前」にできる対策について確認していきましょう。

１.敷地内を見回りする

スズメバチに巣をつくられた経験がある人に「駆除後にご自身で対策を行っていますか？」と質問したところ、58％が「庭や小屋などの見回り」と回答しました。

普段あまり目にしない場所に巣をつくられると異変に気づくのが遅れ、発見時には巣が大きくなり、自力での対処が難しくなるおそれがあります。そのため、軒下・小屋・室外機まわり・外壁のすき間などを定期的に確認することが重要です。

２.定期的に忌避剤を噴霧

軒下や外壁など、スズメバチが好んで巣をつくる場所にあらかじめ忌避スプレーを噴霧しておくことで、巣づくりの予防につながります。敷地内の見回りとあわせて実施することで、効率的な対策ができるでしょう。

また「捕獲器の設置」で対策を行っている人も見られました。捕獲器は、女王バチが巣をつくる場所を探す4～5月頃に設置するのが効果的とされており、女王バチを捕獲できれば巣そのものをつくらせない予防につながります。

３.庭に不要なものを置かない

屋外に放置された物は、スズメバチにとって雨風をしのげる格好の巣づくり場所となる場合があります。実際に、段ボールや使っていない植木鉢、放置されたガーデニング用品などに巣がつくられた事例も確認されています。

不要な物はできるだけ早めに処分し、物陰やすき間をつくらない環境を保つことが、予防につながります。

４.壁の隙間や木の洞などを事前に塞ぐ

スズメバチは、屋根裏や床下、木の洞、壁の内部などの閉鎖空間に巣をつくることがあります。多くの場合、外壁の隙間や小さな穴から侵入し、内部の広い空間に巣を拡大させていきます。

こうした場所にできた巣は外から発見しづらく、駆除の難易度も高くなるため、結果として費用が高額になりやすい傾向があります。あらかじめ侵入経路となり得る隙間をつくらないよう、コーキング剤やパテでの補修に加え、1cm未満の細かい金網を設置するなどの対策ができると良いでしょう。

５.スズメバチが嫌うハーブを栽培する

スズメバチは触角によって匂いを敏感に感知するため、ラベンダーやレモングラスなど、スズメバチが嫌う香りを持つハーブを栽培することも忌避対策の一つです。こうした植物を取り入れることで、スズメバチが近づきにくい環境づくりにつながります。

【まとめ】駆除業者選びと予防策から読み解くスズメバチ対策のポイント

スズメバチ駆除業者は「インターネット検索」で探す人が過半数を占めており、被害の緊急性が行動に大きく影響していることがうかがえます。業者選びでは「対応スピード」がもっとも重視される一方で、「価格」「口コミ・評判」「担当者の対応」といった信頼性も重要な判断基準となることが明らかになりました。

駆除費用は「1～5万円」が最多という結果でしたが、巣の発見が遅れるほど駆除の難易度が上がり、費用も高額になりやすい傾向が見られました。特に、スズメバチの飛来が目立つ段階では、すでに巣が大きくなっている可能性があるため、異変を感じた時点での早期対応が被害と費用の抑制につながります。

再発防止のためには、定期的な見回りや忌避剤の活用に加え、女王バチ対策としての捕獲器の設置、不要物の撤去、外壁の隙間の封鎖など、「巣をつくらせない環境づくり」が重要です。「駆除」と「予防」の両面から対策を講じることが、安心して暮らせる環境を守るためのポイントといえるでしょう。

気温の上昇とともにスズメバチの活動が活発になるこの時期から、敷地内に被害の兆候がないか確認してみてはいかがでしょうか。

本格的な夏を迎える前に巣が大きくなるのを防ぐためにも、早めのスズメバチ対策をご検討ください。

「複数のスズメバチを見かけるが巣が見つからない」「すでに複数のハチが羽化している状態のスズメバチの巣を見つけた」「大きな巣があって近寄ることができない」といった場合は、無理に自力で対処しようとせず、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。

「害虫害獣コンシェルジュ(https://gaichugaiju.best24.co.jp/)」は、豊富な経験と確かな技術をもとに、豊富な経験と確かな技術をもとに、スズメバチ駆除を安全に行います。スズメバチ被害にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

【BEST株式会社について】

会社名：BEST株式会社

代表：代表取締役CEO 五十嵐 博文

所在地：神奈川県横浜市

設立：2004年

事業概要：ライフメディア事業

URL：https://best24.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

BEST株式会社：マーケティング部

Email： info@best-24.jp

URL：https://best24.co.jp/

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・BEST365：https://best365.best24.co.jp/