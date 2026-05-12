高齢者にも、働く世代にも、地域の「聞こえの相談拠点」を。蒲生四丁目に「補聴器専門店オーディオ・ノバ」オープン（5/27開業、5/26内覧会）

ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン株式会社

ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン株式会社（屋号：補聴器専門店オーディオ・ノバ）は、大阪市城東区に「補聴器専門店オーディオ・ノバ 蒲生四丁目店」を2026年5月27日（水）にオープンします。

オープン前日の2026年5月26日（火）9:00～17:00には、店舗・設備をご覧いただける内覧会を開催します。

当社商圏データ（2020年国勢調査準拠）では、蒲生四丁目駅を中心とした半径2.5km圏内に

高齢者：約79,000人、働く世代（45～64歳）：約93,000人が居住しています。

高齢者にも、働く世代にとっても、気軽に相談・体験ができる「聞こえの相談拠点」を目指します。

「聞こえの悩み」は高齢者だけではない

難聴と補聴器の実態を調べた大規模調査「JapanTrak 2025」では、“聞こえにくさ”（難聴またはおそらく難聴）を自覚している人の割合は、65-74歳で16.0%、75歳以上で33.6%と報告されています。

一方で、働く世代でも45-54歳で7.2%、55-64歳で8.3%と示されており、「補聴器＝高齢者だけ」というイメージとは異なる実態がうかがえます。

聞こえの変化は、年齢を問わず日常の困りごととして現れることがあり、気になった段階から相談できる窓口が地域にあることが重要だと考えています。

高齢者にも、働く世代にも - 地域の「聞こえの相談拠点」を目指す

蒲生四丁目店は、次の2つの相談ニーズに応える拠点を目指します。

1）高齢者：生活の困りごと起点で“気軽に相談”

「最近テレビの音が大きい」「会話が疲れる」など、気になった段階で相談できる窓口として対応します。

2）働く世代：会議・電話の聞き取りも相談対象に

会議や電話など、具体的な場面での困りごとを起点に、状況に応じた選択肢（点検・調整・試聴など）を整理します。

また、会議等での聞き取りを補助する補聴サポート機器（例：ロジャー）についても、店頭で体験・相談できる体制を整えます。

医療機関との連携も重視

ぜひご家族同伴でご相談ください補聴サポート機器のロジャーも試せます

蒲生四丁目店を運営するヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン株式会社は、よりよい「聞こえ」のために医療機関との連携を重視しています。

総合病院から地域に根差したクリニックまで、200以上の医療機関と連携し、聴力測定から補聴器のフィッティング、メンテナンスに至るまで、良質な「聞こえ」の提供に取り組んでいます。

新店舗の開設とともに、医療関係者向けの専用情報ページも用意しています。

内覧会のご案内（取材・撮影歓迎）

蒲生四丁目店は、カウンセリングルーム／測定機器／防音室を備え、相談から測定まで店内で完結します。

内覧会では、実際の店舗・設備をご覧いただきながら、当店で実施する各種測定やサービスについてご説明します。

- 日時：2026年5月26日（火）9:00～17:00- 場所：大阪府大阪市城東区 今福西3丁目 エムロード蒲生 1階- 内容：店舗・設備見学／当店で実施する各種測定やサービスのご説明

※内覧会は、30分程度の短時間取材にも対応可能です（撮影可）

※当日ご来店が難しい場合は、別日で調整いたします。

店舗概要

会社概要

- 店舗名：補聴器専門店 オーディオ・ノバ 蒲生四丁目店- オープン日：2026年5月27日（水）- 所在地：大阪府大阪市城東区 今福西3丁目 エムロード蒲生 1階- 営業時間：9:30～18:00（定休日：木・日・祝）- 内覧会予約・お問い合わせ：050-1726-5361- ヒヤリング・ディストリビュータ・ジャパン株式会社- 屋号：補聴器専門店オーディオ・ノバ- 所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル11階- URL：www.audionova.co.jp- E-mail：info@audionova.co.jp- 設立：2007年8月23日- 代表者：代表取締役社長 林 義秀- 事業内容：補聴器、関連商品及びそれらの部品の販売／補聴器及び関連商品のアフターサービス- 認定補聴器技能者78名、言語聴覚士13名

お問い合わせ（取材窓口）

- 取材・内覧会に関するお問い合わせ補聴器専門店 オーディオ・ノバ 蒲生四丁目店（店舗）TEL：050-1726-5361- 広報担当：柱本 英樹（ハシラモトヒデキ）携帯：070-1242-0194E-mail：hideki.hashiramoto@audionova.co.jp

※お急ぎの場合は柱本（070-1242-0194）までご連絡ください。