【独自調査】動物看護師の離職を防ぐ最大の要因は「給与」ではなく「獣医師のマネジメント」だった！動物病院の人材定着に関する実証データを公開

株式会社PERE

動物病院専門の経営・人事コンサルティングを行う［株式会社PERE／動物病院サポーターズPERE］（所在地：［東京都足立区］、代表：中村 翔平）は、全国の獣医療施設に勤務する動物看護師を対象に、「職業継続意志（定着率）に影響する職務満足の要因」に関する定量調査を実施し、その結果をまとめたレポート（修士論文）を公式ホームページにて無料公開いたしました。

▼調査レポート（論文全文PDF）のリンクはこちら

［https://pere.ltd/column/?p=33］

■ 調査の背景：国家資格化から4年、依然として続く「慢性的な人手不足」 2022年に「愛玩動物看護師」が国家資格化され、獣医療現場におけるチーム医療の重要性がますます高まっています。一方で、動物病院の現場では依然として動物看護師の離職率が高く、人材確保が大きな経営課題となっています。

人間の医療現場（大規模病院）における看護師の離職研究は多数存在しますが、数名～十数名規模の「動物病院」で働く「動物看護師」に焦点を当てた組織行動データの研究はほとんどありませんでした。そこで本調査では、どのような要因が動物看護師の「働き続けたい」という意欲（職業継続意志）を高めるのかを科学的に実証するため、重回帰分析を用いたデータ解析を行いました。

■ 調査結果のサマリー

【トピックス1】離職防止の最大要因は「給与」や「裁量」ではなく「上司・獣医師からの支援」 「現在の職場で働き続けたい（施設勤務継続意志）」と「動物看護職を続けたい（動物看護職継続意志）」の両方に対して、最も強いプラスの影響を与えていたのは「上司・獣医師からの支援」でした。 動物看護師のアンケート等では給与への不満が挙がりやすい傾向にありますが、統計分析の結果、「給与」への満足度自体は職業継続意志への直接的な影響は確認できませんでした。

【トピックス2】「日々の労い」と「トラブル時の盾になる姿勢」が心理的安全性を生む

「上司・獣医師からの支援」とは、単なる業務上の指示にとどまりません。「日々の労いの言葉」や「治療意図を含む明確な指示（教育的支援）」、そして「飼い主とのトラブル時に責任者としてスタッフを守る姿勢」が、スタッフの心理的安全性を高め、組織への定着に直結することが示唆されました。

【トピックス3】「肯定的感情（やりがい）」と「労働環境（ワークライフバランス等）」の重要性

動物看護師という仕事への誇りや、患者の回復を共に喜ぶ「肯定的感情」が職業継続への意欲を高めること、また、柔軟な勤務形態や休暇取得などの「働きやすい労働環境」の整備が、現在の病院での勤務継続に寄与する傾向が確認されました。

■ 動物病院コンサルタント 中村翔平のコメント

「動物病院の多くはフラット型の小規模組織であるため、院長先生や獣医師の日常的なコミュニケーションが、そのまま『組織のマネジメント』となります。これまで『現場の感覚』で語られがちだったスタッフの定着について、本研究により『獣医師からの教育的・情緒的支援が最大の鍵である』という客観的なエビデンスを得ることができました。 本レポートが、採用や離職防止に悩む全国の院長先生にとって、明日からのスタッフとの関わり方や、より良い病院づくりのヒントになれば幸いです。」

■ 調査概要

調査目的：日本の獣医療施設における動物看護師の職業継続意志に影響する職務満足の要因の解明（東洋大学大学院 経営学研究科 2025年度修士論文）

調査対象：全国の獣医療施設に勤務する動物看護師（有効回答数：85件）

調査方法：インターネットによる質問紙調査

分析手法：重回帰分析など

※［メディア関係者様へのお願い］ 本リリース内容やレポートのグラフ・データを引用される際は、必ず「［株式会社PERE／中村翔平］調べ」とご明記いただき、公式HPへのリンクをお願いいたします。

■ 調査レポートのリンクについて

本研究の全データ、考察、実務への応用ポイントをまとめた論文全文（PDF）は、以下の公式ブログより無料でご覧いただけます。

▼調査レポート（論文全文PDF）のリンクはこちら

［https://pere.ltd/column/?p=33］

■ 会社／代表概要

名称：［株式会社PERE／動物病院サポーターズPERE］

所在地：［東京都足立区］

代表：中村 翔平

事業内容：動物病院専門のコンサルティング業（新規開業支援、事業承継・M&A、経営コンサルティング、求人コンサルティング、融資・補助金支援、HP作成、マーケティング支援、人材育成、人材マネジメント、士業連携支援、事務代行）

公式サイト：［https://pere.ltd/］

お問い合わせ先：［shohei.nakamura@pere.ltd］