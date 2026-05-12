BtoB AI Workers、エンタープライズ攻略に特化した伴走型支援サービス「エンタープライズ攻略の達人」を提供開始

株式会社BtoBの職人

株式会社BtoBの職人（社名を「株式会社BtoB AI Workers」に変更手続中／本社：東京都港区／代表取締役：名生 和史。以下、BtoB AI Workers）は、大手企業向けの法人営業・マーケティングを支援する伴走型サービス「エンタープライズ攻略の達人」の提供を開始しました。コンテンツを起点にターゲット企業内の接点を計画的に拡大し、ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）の設計から実行まで一貫して担います。

サービスサイト：https://btob-ai-workers.co.jp/

■ 背景：SaaS市場の頭打ちと、大手企業へのシフト

SMB市場での先行成長と、リード獲得型のマーケティングで成果を上げてきたBtoB企業の多くが、次の成長領域として大手企業（エンタープライズ）の攻略に踏み出しています。

一方で、現場では3つの課題が共通して発生しています。

1人のキーパーソン頼み 接点が1人に集中し、異動や退職で関係が0に戻ってしまう

The Modelの限界 リード獲得型のマーケでは、社数が限られる大手企業のリードが偶然頼みになる

ABMをやる体制がない 戦略は理解しているが、設計・実行・改善を担える人材が社内にいない

「エンタープライズ攻略の達人」は、この3つの課題に伴走支援で応えるサービスです。

■ サービスの特徴

コンサルティングでもBPOでもなく、戦略設計から実行までを一気通貫で担います。提供価値は次の3軸です。

コンテンツで接点の「入口」をつくる

12パターンのお役立ち資料と調査レポートを武器に、サービス売り込みではなく価値提供で扉を開きます。CxOレター（経営層向けの手紙）とフォローテレアポを組み合わせて、キーパーソンへの到達率を高めます。

2. 勉強会・イベントで接点を「面」で広げる

1回の勉強会・セミナーで複数部署・複数役職に価値を提供し、組織内に関係を浸透させます。実施した内容はレポート化・記事化し、継続的な接点づくりにつなげます。

3. リレーションマップで接点の「増え方」を可視化する

企業内の接点と関係性を1枚の図で管理し、月次で更新します。各部署・各役職との接点の有無、関係性の深さ（認知→興味→信頼→推奨）、次に攻略すべきキーパーソン、進捗スコアをデータで管理し、感覚ではなくデータで次の一手を判断できる状態をつくります。

■ 対応領域

「つくる・広げる・深める」の3段階に対応します。

1. 接点をつくる

コンテンツ：調査レポート、WP制作（12パターン）

アプローチ：CxOレター、テレアポ

管理：ターゲット設計、アカウントプラン

2. 接点を広げる

コンテンツ：勉強会レポート、事例記事

アプローチ：勉強会・研修、セミナー

管理：リレーションマップ、接点スコアリング

3. 接点を深める

コンテンツ：業界カンファレンス、経営者向けコンテンツ

アプローチ：ラウンドテーブル、個別セッション

管理：意思決定者との関係深化、提案ストーリー設計

ご支援体制はPM（KPI設計、優先順位付け、週次の数字管理）と、実行レイヤーのコンテンツ企画／制作・アウトバウンド施策実行のユニット体制です。

■ 料金プラン

3プランからお選びいただけます。共通条件は次のとおりです。

初期費用：30万円

最低契約期間：6ヶ月～

月額料金は要問合せ

エントリープラン

対応段階：接点をつくる

調査レポート／WP制作：月1本まで

含まれる支援：CxOレター設計・送付、研修・勉強会の企画／運営

スタンダードプラン（推奨）

対応段階：接点をつくる・広げる

調査レポート／WP制作：月2本まで

含まれる支援：CxOレター設計・送付、テレアポ連携、研修・勉強会の企画／運営、コンテンツ二次展開、リレーションマップ拡大

プレミアムプラン

対応段階：接点をつくる・広げる・深める

調査レポート／WP制作：月2本まで

含まれる支援：スタンダードプランの全項目に加えて、業界カンファレンス企画、エグゼクティブ向けセッション、経営層向け個別提案設計

■ 支援実績

これまでに100社以上のBtoB企業を支援してきました。

スタートアップ企業：60％

大手企業：20％

地方中小企業：20％

主な支援企業：楽天ペイメント、Japan Customer Success、セールスブレイン、wib、Lis Inc、Maroo、Brave work、SUMATEN、ツクチム、VIE、ゼトスタ、Robinson Consulting、OpenReachTech、Miuit、M&A Co-Creation ほか

支援事例（抜粋）

株式会社SIGQ｜調査レポート起点で大手企業の経営層に届くマーケティングへ

技術寄りの資料が経営層に届かず、戦略を担えるマーケ人材も不在の状態から、課題起点での全体戦略の整理と、実態調査の設計からPR配信までを一貫支援。調査PR経由で大手企業との商談が発生し、経営層・マネージャー層への接点が増加しました。

株式会社ADVANCE｜価値の見える化から高単価案件の獲得へ

サービスの効果や変化を具体的に示せず、受注単価が60～80万円で頭打ちだった状態から、事業ブランディングと発信方針の整理、BtoBマーケのプロセス設計を支援。1件あたりの受注単価が120万円へ向上し、プロアスリート団体や大手クライアントの受注につながりました。

■ 代表者プロフィール

名生 和史（Myo Kazushi） 株式会社BtoBの職人 代表取締役

楽天グループにて法人営業組織のマネジメント・採用を経験。SmartHRではABM体制構築および営業・マーケの仕組み化を推進。その後、才流にてBtoB営業／BtoBマーケのコンサルに従事。SaaS／IT領域を中心に、商談化～再現性づくりまで累計100社以上の支援経験を持つ。

著書：『インサイドセールス実践の教科書』（ https://amzn.asia/d/8KjtSwE ） メディア掲載：SalesZine ほか（ https://saleszine.jp/article/detail/7424 ）

■ 会社概要

会社名：株式会社BtoBの職人（株式会社BtoB AI Workersへ社名変更手続中）

代表取締役：名生 和史

創業：2024年1月17日

資本金：100万円

従業員数：20名（業務委託含む）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1丁目3－1 アールキューブ青山 3階

事業内容：エンタープライズ攻略の達人／外部マーケティング室／新規事業におけるPMO支援／爆速MVP開発／AI活用支援

URL：https://btob-ai-workers.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社BtoBの職人（BtoB AI Workers） お問い合わせフォーム：https://btob-ai-workers.co.jp/contact/form1 資料ダウンロード：https://btob-ai-workers.turnint.site/decks/pub_VDnqQGHQ0MMbgYq3bP4YJNO