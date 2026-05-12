Bluefield Energy、北陸電力向けにコーポレートPPA精算システム「BF Cloud」を提供開始

Bluefield Energy株式会社

分散型エネルギーの発電・電力小売に立ちはだかる構造的な非効率をテクノロジーで改革するBluefield Energy株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：島田 孝文 以下「Bluefield Energy」）は、このたび北陸電力株式会社（本店：富山県富山市、代表取締役社長 社長執行役員：松田 光司 以下「北陸電力」）に、コーポレートPPA精算に対応した顧客管理システム「BF Cloud」を提供開始したことをお知らせします。

本システム提供を通じ、北陸電力の電力小売事業における複雑なコーポレートPPA※精算業務の品質向上を実現しました。

※コーポレートPPA（Power Purchase Agreement）：電力ユーザーである企業が、再生可能エネルギーの発電事業者から、長期かつ固定価格で電力を直接購入する契約

「BF Cloud」提供開始の背景

電源の脱炭素化が社会全体から強く要請される中、コーポレートPPAの導入が加速しています。これに伴い、発電実績および使用実績に基づく請求業務は年々複雑化しています。こうした複雑な業務に対応可能な汎用システムは未だ限られており、多くの現場では属人的な運用やExcelによる管理に依存しているのが実情です。

Bluefield Energyは、大手電力会社を含む複数の電力小売事業者からの要望を受け、コーポレートPPAにおける請求業務を一元的かつ効率的に管理できるクラウド型システムとして「BF Cloud」を2025年12月より提供開始しています。

また、北陸電力は経営方針において「地域と一体となった脱炭素化の推進」・「持続的成長に向けた新事業領域の拡大」を掲げており、既存の電力事業で培った電源・需給・販売の基盤を活かしながら、地域の脱炭素化を進めつつ、新たな価値・サービスの創出を進めています。その中でも、脱炭素化に向けた社会的要請の高まりを背景に、再生可能エネルギー電源を活用したPPA（電力購入契約）サービスの拡充は、同社の成長戦略および脱炭素戦略を同時に推進する重要な施策として位置づけられています。

一方で、再生可能エネルギー電源を活用したPPAサービスは、事業成長に伴う案件増加により、発電設備の管理、契約情報の把握、発電量・需給データの収集・分析など、事業運営上のオペレーションが一般的に複雑化していきます。PPAサービスを中長期的に拡大していくためには、こうした業務の複雑化に対応し、業務をデジタルで一元管理しながら、安定的かつ効率的に運営できる基盤の整備が不可欠となっていました。

こうした背景を踏まえ当社の提供する「BF Cloud」が、北陸電力のさらなる再生可能エネルギー事業拡大に向けたPPAオペレーションの効率化を支援するプラットフォームとして採用されました。BF Cloudは、PPA事業に関わる各種情報を一元的に管理できる点や、将来的な事業拡大を見据えた運用に対応できる点が評価され、同社のPPAサービス拡充を支える基盤としての活用が期待されています。

「BF Cloud」とは

煩雑な請求管理業務から電力小売事業者を解放することを目的に、以下の機能群を提供しています。

- 発電事業者情報管理機能- 顧客情報管理機能- コーポレートPPA請求計算機能- 発電事業者向けポータルサイト- 需要家向けポータルサイト- 既存の基幹システムとのデータ連携

電力小売事業者様ごとに、提供されているコーポレートPPAプランや請求業務のフローは異なります。この度の導入では、「BF Cloud」の標準機能を需要家ごとの個別のルールでの精算業務へカスタマイズし提供しております。

Bluefield Energy代表コメントBluefield Energy株式会社 代表取締役 島田 孝文

北陸電力様のPPAサービス運営を支える基盤として「BF Cloud」を採用いただけたことを大変光栄に思っております。

電力小売事業者を取り巻くオペレーションは年々複雑化しており、それを支える基盤の重要性はこれまで以上に高まっています。その中で、広域かつ大規模な事業運営を行う電力事業者様のニーズにも対応できる基盤として評価いただけたことは、当社にとって大きな励みとなっています。

今後も、電力小売事業の安定的な運営を支える存在として、実務に根ざしたサービス提供に取り組んでまいります。

会社概要

社名：Bluefield Energy株式会社（ブルーフィールドエナジー）

代表者：代表取締役 島田 孝文

所在地：東京都港区新橋５丁目１３番５号 新橋MCVビル９階

事業内容：

電力アグリゲーション事業（太陽光・蓄電池・併設）

請求管理システム「BF Cloud」の開発・提供

再生可能エネルギー発電所及び蓄電所の開発・運用代行

URL：https://bluefieldenergy.co.jp/