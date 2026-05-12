特定非営利活動法人エッジ

「何度練習しても漢字が覚えられない」「読むのを嫌がるのはやる気がないから？」

そんな読み書きのつまずきで、「どうしてできないんだろう」と悩んでいませんか。

ディスレクシア（読み書き困難）の支援に取り組む認定NPO法人エッジ（東京都港区、会長：藤堂栄子）は、2026年5月30日（土）、こどもの困りごとに応える力を育む【読み書き困難指導・支援講座】の無料オンライン説明会を開催いたします。

読み書きの困難さは、単なる「努力不足」や「やる気の問題」とは限りません。もどかしさの背景には、本人も周囲も気づいていない「学び方の特性」が隠れていることがあります。

つまずきの原因を正しく理解し、その子に合った「やり方」を見つけることで、不安は確かな「伸びる力」へと変わります。本説明会では、明日からの支援につながる視点と工夫を学べるeラーニング講座を、活用事例とともにご紹介します。参加者には、受講割引の特典もご用意しています。

■ 開催概要

日時： 2026年5月30日（土）14:00～15:00

形式： オンライン（Zoom） 参加無料 ※ 要申込

内容： eラーニング【読み書き困難指導・支援講座】全体像・受講の流れ・活用事例などを紹介

特典： eラーニング【読み書き困難指導・支援講座】受講料特別割引をご案内

詳細・申込： https://npoedgeyomikaki-info262.peatix.com （当日13時〆切）

■ 「読み書き困難指導・支援講座」とは

日本語・英語の読み書き支援を含む全10章の専門的カリキュラムを、自分のペースで学べるeラーニング形式の講座です。各分野で実践・研究を重ねる講師陣が登壇します。

講座ホームページ：https://npo-edge.jp/support/yomikaki/ (https://npo-edge.jp/support/yomikaki/)

【認定NPO法人エッジ】

2001年設立。ディスレクシア（知的な発達に遅れはないが読み書きに困難をみせる学習障害）の正しい認識の普及と支援を目的とする当事者団体です。会長の藤堂栄子は、文部科学省や厚生労働省の政府委員を歴任し、「発達障害者支援法」「教科書バリアフリー法」「読書バリアフリー法」などの立法プロセスにも深く携わっています。当事者がいきいきと暮らせる社会を目指し、啓発活動や支援者養成、ネットワーク作りを行っています。



所在地： 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

公式サイト： https://www.npo-edge.jp/

お問い合わせ：https://npo-edge.jp/contact/