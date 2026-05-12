【新発売】酵素博士監修。独自の「活きている酵素」×「グルテンケア」を融合した『夜遅いごはんでも　分解・スッキリ習慣』誕生

株式会社ジョージオリバー

株式会社新谷酵素（所在地：東京都港区／代表取締役 佐伯澄）は、長年にわたり酵素と食生活の研究に取り組んできた医学博士・新谷弘実監修のもと、独自の「活きている酵素」に加え、現代の食卓に欠かせない小麦に含まれるグルテンに着目した新素材を配合した『夜遅いごはんでも 分解スッキリ習慣』を発売いたします。

1.医学博士監修、新谷酵素独自の「活きている酵素」を配合

加熱加工で失われやすい酵素を、独自の製法により「活きた状態」で配合しました。

2.現代の食生活に潜む「グルテン」への新回答「グルテン分解乳酸菌」

- 体内酵素は加齢とともに減少することが一般的に知られており、外から「活きた酵素」を補給することが、現代人の健康維持において極めて重要です。- 炭水化物（糖質）、脂質、タンパク質の3大栄養素にアプローチする8種の「活きている酵素」を厳選配合。- 食べたものを効率よく導き、夜遅い食事などによる「負担感」にアプローチ。食事を我慢するのではなく、楽しみながら整えるという新しい選択肢を提案。

夜遅い食事、外食、小麦由来食品の増加など、現代人の食生活は大きく変化しています。パンやパスタといった小麦製品を好む現代人にとって、避けて通れないのが「グルテン」による健康への影響です。

3.科学的根拠に基づき「31種の乳酸菌・ビフィズス菌」と「食物繊維」をバランスよく配合

- 韓国で特許を取得した、グルテンを分解する能力を持つ特殊な乳酸菌（Dglu-Lacto DL-S1）を配合。- 乳酸菌・ビフィズス菌との相性を考え、グルテンによる「重さ」を感じやすい方のコンディションを整え、スッキリ習慣を加速します。

腸内環境の多様性に着目し、善玉菌のエサとなる成分も贅沢に配合しました。

■ 商品仕様

■ 株式会社新谷酵素について

- 酪酸菌や有胞子性乳酸菌など、酸に強い菌を含む31種をブレンドし、一人ひとりの腸内環境へアプローチします。- 難消化性デキストリン、イヌリン、さらにビフィズス菌をサポートするグルコン酸を配合し、内側からのスッキリを支えます。- 商品名：夜遅いごはんでも 分解- 内容量：30g（250mg × 120粒 / 約60回分）- 価格：2,480円（メーカー希望小売価格・税抜）- 特長成分：活きている酵素（8種）、特許成分のグルテン分解乳酸菌を含む乳酸菌・ビフィズス菌（31種）- JANコード：4571494387442

日本の発酵文化、伝統食、医学博士・新谷弘実の50年以上に及ぶ酵素の知見、そして米国での最先端の臨床経験から来る予防医学、これらを現代の生活習慣に再編集・再定義することで世界のウェルネスを変えることに取り組んでいます。特に、現代人に求められるのは、「発酵x酵素による“体の使い方、土台の再設計”」、すなわち「Fermented Core Design」だと私たちは信じています。酵素サプリメントの先駆けとして誕生して以来、人本来の「土台・基礎力」は単なる「健康」ではなく、体内での消化、吸収、巡り、肌土台、頭皮環境まで広く捉え、日々の生活習慣、酵素・発酵で整えることを提唱し、徹底した品質管理と研究に基づき、世界中の人々の健康寿命延伸に貢献する製品を提供し続けています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社新谷酵素 広報担当

TEL：03-3505-6139/ E-mail：cs-info@shinyakoso.com

URL：https://www.shinyakoso.com/