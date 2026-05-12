【新規プロジェクト】ひとり暮らしの若者を「食」から支える『つながるパントリー』をスタート。月1回のフードパントリーをちばユースセンターPRISMにて実施

一般社団法人Spice

一般社団法人Spice（本社：千葉県千葉市、代表理事：郡司日奈乃、小牧瞳）は、教育学を専門とする千葉大学大学院の学生2名により千葉市で設立された団体です。“すべての人々が生きやすい社会の実現”をビジョンに掲げ、こども若者が集える場「ちばユースセンターPRISM」を運営しています。（ https://chiba-prism.org/ ）

■新規プロジェクト：『つながるパントリー』について

【実施の経緯】

ちばユースセンターPRISMは、月に約10日間開館しており、1日あたり約10名から15名の若者が来館しています。若者たちは、イベントの企画に取り組んだり、ユースワーカー（スタッフ）と対話を重ねたり、ゲームに没頭したりと、それぞれの「やってみたい」を持ち寄りながら時間を過ごしています。

こうしたなか、ひとり暮らしをしている若者の利用も増えてきました。進学を機に地元を離れて生活する若者や、奨学金を利用して進学・就職した若者などから、「今日はキャベツだけでなんとか凌いでいる」「アルバイトの給料日まであと少しだが、家に食べられるものがない」「1食で生きながらえている」といった声が聞かれるようになっています。

物価高の影響もあり、生活が必ずしも十分とはいえない状況にあることが徐々に明らかになってきました。

こうした若者の声を受け、新規プロジェクトとしてフードパントリー「つながるパントリー」を、WAM助成（社会福祉振興助成事業）の支援を受けて実施することとなりました。

【つながるパントリーの詳細】《実施予定日》

・第1回：2026年5月15日（金）16:00～19:00

・第2回：2026年6月19日（金）16:00～19:00

・第3回：2026年7月17日（金）16:00～19:00

・第4回：2026年8月14日（金） 16:00～19:00

・第5回：2026年9月18日（金） 16:00～19:00

・第6回：2026年10月16日（金）16:00～19:00

・第7回：2026年11月20日（金）16:00～19:00

・第8回：2026年12月18日（金）16:00～19:00

・第9回：2027年1月15日（金） 16:00～19:00

・第10回：2027年2月19日（金）16:00～19:00

・第11回：2027年3月19日（金） 16:00～19:00

※日程はあくまで予定です。最新の情報はちばユースセンターPRISMのInstagramをご確認ください。

《用意しているもの》お米、パックご飯、レトルト食品、調味料、パスタ、パスタソース、袋麺など。若者からのリクエストを踏まえ用意しています。

お米、パックご飯、レトルト食品、調味料、パスタ、パスタソース、袋麺など。若者からのリクエストを踏まえ、食品を中心に日用品も準備しています。

《利用方法》

ちばユースセンターPRISMのInstagramまたは公式LINEをフォローのうえ、来館時にユースワーカー（スタッフ）へフォロー画面をご提示いただくことで利用できます。

・Instagram：＠chiba.prism（ https://www.instagram.com/chiba.prism/ ）

・公式LINE：＠343trazi （ https://page.line.me/343trazi ）

《対象》

ひとり暮らしの10代・20代の大学生、専門学生、大学院生および社会人

《利用料》

無料

《寄贈やボランティアのお問い合わせ》

フードパントリー実施日の1週間前より、前日まで受け付けております。消費期限内・賞味期限内のものでお願いします。事前にメールにてご寄贈いただけるものについてご連絡ください。

【お問い合わせ先】

メールアドレス：info@spice-edu.org

※件名に「フードパントリープロジェクトについて」と記載いただきお問い合わせください。

《メディア取材について》

取材について受け付けております。件名にご希望の内容、メディア名等を記載いただきメールにてお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

メールアドレス：media@spice-edu.org

※件名に「フードパントリープロジェクト 取材について」と記載いただきお問い合わせください。

■ちばユースセンター「PRISM」とは

ちばユースセンターPRISM

千葉県に住む10代・20代のこども若者たちの「やりたい」を後押しするための活動拠点「ちばユースセンターPRISM」を2024年9月にオープンしました。中高生・大学生などの10代・20代のこども若者がPRISMに集い、思い思いの時間を過ごしています。地域の企業や寄付会員の皆様のご支援の他、助成金等を活用し、一般社団法人Spiceが無償で居場所を提供しています。

ちばユースセンターPRISM HP：https://chiba-prism.org/

ちばユースセンターPRISM Instagram：https://www.instagram.com/chiba.prism/

■団体概要

一般社団法人Spice

2023年4月、教育学を専門とする千葉大学大学院の学生2名が千葉市にて創業した一般社団法人。“すべての人々が生きやすい社会を実現すること” をミッションに掲げ、教育にスパイスを投じる存在を目指して、活動を行っています。

団体名：一般社団法人Spice

代表者：代表理事 郡司日奈乃、小牧瞳

設立：2023年4月28日

事業内容：社会を形成する市民として必要な知識・スキルを獲得するための教育プログラムの開発・提供、こども若者のサードプレイス拠点事業を提供

URL：https://spice-edu.org/